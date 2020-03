Несмотря на безумную популярность видеоигр, для многих они остаются неподъемным валуном. В отличие от кино и музыки, видеоигры требуют прямого вовлечения. В противном случае перед вами будет статичная картинка. И это своего рода ответственность, которая ложится на плечи неподготовленного игрока. Вероятно, это из-за слишком сложного языка видеоигр, которому никто не обучает. Достаточно посмотреть серию роликов Gaming For A Non-Gamer от автора Razbuten на YouTube (доступны субтитры на русском языке) - автор просит свою жену играть в игры, не объясняя главных принципов, чтобы увидеть, насколько разработчики думают о неподготовленных игроках. Оказалось, что не особо. Мы решили собрать подборку из игр, которые более-менее дружелюбны к игроку, но не ограничены простотой жанра “три в ряд” (создание шаблонных комбинаций по три фигуры в ряд, по принципу Candy Crush). Поэтому каждая игра – это новая и необычная механика, которая искусно работает даже с самыми базовыми основами языка видеоигр.

What Remains of Edith Finch

Платформы: Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Такие игры как What Remains of Edith Finch в шутку называют симуляторами ходьбы. Несмотря на иронию, с точки зрения игрового процесса вы действительно просто ходите. Также такие игры можно назвать интерактивным кино. Поскольку именно в процессе ходьбы и взаимодействия с предметами раскрывается сюжет. Вы берете на себя роль Эдит Финч, последней представительницы рода Финчей. Вы отправляетесь исследовать старинный особняк, где жили ваши предки. Обследуя каждую мелкую деталь дома, вы постепенно раскрываете историю своего рода, особняка и фамильного проклятия.

Untitled Goose Game

Платформы: Windows, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Где-то глубоко в душе нам нравится проказничать и немного нарушать закон. Игры позволяют заниматься этим без боязни понести ответственность. В Untitled Goose Game вы гусь - нерадивый, гадкий и проказливый. Здесь нет насилия и жестокости, но подпортить жизнь другим людям все равно придется. Фактически, вы выполняете задания, но все они завязаны на попытках испортить жизнь людям (кража вещей, нанесение вреда). Это отличная первая ступень, чтобы втянуться в так называемые стелс-игры – когда игроку нужно скрываться и избегать обнаружения персонажа противниками.

Baba is You

Платформы: Windows, Mac OS, Nintendo Switch

Baba is You – это головоломка в чистом виде. Вы управляете небольшим существом (в большинстве случаев), которого зовут Баба. На каждом уровне расположено несколько плиток, они определяют условия уровня. Так, например три плитки подряд Wall Is Stop, определяют стены как физические границы. Если же их разобрать, они перестанут быть преградой. Блок со словом Wall можно заменить на блок со словом Water и тогда в комбинации получится Water Is Stop, соответственно вся вода станет на уровне станет осязаемой границей. Ваша задача выполнить такие условия блоков, которые приведут к победе. Если Flag Is Win, значит вам нужно найти флаг.

The Gardens Between

Платформы: Windows, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Студия-разработчик The Voxel с помощью The Gardens Between хотели исследовать возможности манипуляции временем. Здесь нет прямого воздействия на окружающий мир. Вы контролируете время и можете только косвенно влиять на происходящее на экране. Главные герои – Арина и Френдт отправляются в фантастический мир, собранный из их воспоминаний. Каждый новый уровень – новые воспоминания. Ваша задача дать героям возможность пройти через все препятствия и понять во что складываются все эти истории из реальной жизни.

Little Nightmares

Платформы: Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Это нестандартная игра-хоррор. Вместо типичной схемы–“бродилки”, основанной на скримерах и джампскейрах, Little Nightmares – это платформер, как Марио. Это значит, что нужно бегать, прыгать и решать простые задачки. А ужас достигается за счет эстетики и художественных приемов. Многие говорят, что игра вдохновлена работами студиями Ghibli, но на наш взгляд, больше похоже на работы Гильермо дель Торо и Стивена Кинга. Выглядит Little Nightmares как самые жуткие гротескные и преувеличенные детские кошмары. В 2020 году также запланирован выход второй части игры.

Ape Out

Платформы: Windows, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Ape Out продолжает тему “животные против людей”. Вы играете за обезьяну, которая вырывается на свободу и мстит своим обидчикам. Ape Out обманчиво кажется самой простой игрой здесь. Нужно бегать и нажимать всего две кнопки – "удерживать" и "бить/бросать". А задача каждого уровня – достигнуть финальной точки. На деле же Ape Out требует серьезной координации движений и скорости реакции. Отдельного упоминания заслуживает музыкальное сопровождение. Это джазовые ударные, которые адаптируются к игровому процессу. Чем агрессивнее вы играете, тем быстрее и интенсивнее становятся барабаны, а каждое убийство сопровождается хлестким ударом по барабанной тарелке.

Animal Crossing: New Horizons

Платформы: Nintendo Switch

В отличие от Untitled Goose Game и Ape Out, серия Animal Crossing – это история о сосуществовании людей и животных. Довольно быстро Animal Crossing стала главным инфоповодом в игровой индустрии. Игра поступила в продажу 20 марта, и в одной Японии она уже продалась тиражом в 1.88 миллионов физических копий. Она представляет собой симулятор жизни на необитаемом острове. Вы собираете ресурсы, ловите рыбы, насекомых, строите городок, жертвуете музею новые экспонаты и всячески развиваете свой остров. Стоит отметить, что внутри игры все протекает в реальном времени. Поэтому если за окном солнце, то и в игре будет день. Тоже самое касается и времен года, поэтому в ближайшие несколько месяцев на островах Animal Crossing ожидается солнце и теплое лето.