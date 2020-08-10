Игровые приложения для развития мозга

Мы как-то писали о том, что иногда “деградировать” – это нормально. Но если вы с этой позицией не согласны, мы собрали несколько полезных приложений. Они работают по простой схеме – каждый день вы выполняете определенные упражнения, которые в теории должны развивать когнитивные способности вашего мозга. Большинство приложений доступны только на английском языке.

Elevate

Одно из самых первых и популярных приложений такого типа. Путем ежедневных тренировок Elevate помогает вам развиваться в пяти направлениях: writing, listening, speaking, reading и math. Развитие происходит за счет мини-игр, например простые математические задачки на скорость или поиск слов-синонимов. С помощью удобного меню вы можете отслеживать свой прогресс, причем как общий, так и по отдельным навыкам и мини-играм. Также авторы Elevate утверждают, что полезность приложения базируется на независимых научных исследованиях, которые были проведены PhD Даном Накано.

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Lumosity

Приложение Lumosity было разработано не просто креативщиками, а полноценной командой ученых. На сегодняшний день идет работа с более чем 40 исследователями из различных университетов. В отличие от Elevate, в Lumosity идет меньший фокус на язык и больший именно на познавательные способности – скорость, память, внимание, гибкость, решение проблем. Приложение также работает и на ПК.

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Peak

Если не вдаваться в детали, то все приложения похожи между собой. Основная разница – дизайн и мини-игры. Например, в Peak они сделаны более “играбельными”. Одна из игр напоминает даже классическую ролевую игру в мире фэнтези. Но все же главное отличие Peak – наличие личного тренера. Искусственный интеллект будет отслеживать ваш прогресс и на основе этого показывать какие аспекты необходимо подтянуть. Не обойтись, конечно, и без мотивационных речей от тренера в духе “Ты молодец, еще подход”.

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Neuronation

Neuronation можно смело назвать самым серьезным и эффективным приложением в подборке. Упражнения разрабатывались нейропсихологами, а их эффективность подтверждали исследования Свободного университета Берлина. Память, концентрация, ментальная гибкость, рассуждения, обучаемость и язык – основные направления. Более детальную информацию об исследованиях можно найти по ссылке здесь. Приложение доступно на русском языке.

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Eidetic

Главная фишка приложения Eidetic – интервальные повторения. Это особая техника удержания в памяти учебного материала. Суть этого принципа заключается в повторении усвоенного материала через возрастающие интервалы. В теории это должно помочь заучить информацию любой сложности, почему этот метод часто используется при изучении языков. В приложении же предлагается запоминать новые телефонные номера или, например, цитаты великих людей.

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