Hey Listen Games – платформа для образования через видеоигры

Многие критикуют современные системы образования - необъективная система оценки, недостаточной уровень практики, низкий уровень вовлеченности очевидно не мотивируют к получению знаний. Мир стремительно развивается и образование все пытается, но никак не может догнать прогресс. Раньше по отношению к учебникам годилось выражение “что написано пером, того не вырубишь топором” и учебная информация подавалась как абсолютная истина. Сейчас же каждый ученик со смартфоном (и поисковиком) может свободно поспорить с учителем, более того, оказаться правым. Информация становится доступнее, обрабатывать ее легче, но образование уверенно стоит на проверенных академических методах. Возможно, они действительно более эффективны, но это мотивирует современных преподавателей искать новый подход к ученикам. Это можно видеть на примере бесплатной образовательной платформы Hey Listen Games, где учителя делятся своими учебными планами, презентациями, материалом и обсуждают, как можно обучать через видеоигры.

О платформе Hey Listen Games

Автор платформы – Закари Хартцман, учитель в одной из средних школ Нью-Йорка. Компетенция Закари охватывает историю мира, историю США, экономику и многое другое. Свою магистерскую степень он получил в колледже Тичерс, при университете Колумбии. Платформа Hey Listen Games – это своего рода учебный план для дальнейшего обучения с использованием видеоигр. Некое пространство, где могут преподаватели и лекторы могут поделиться своим опытом и рассказать какого это. Сейчас основной корпус работ разделен на литературу, общественные науки, английский язык, социальное-эмоциональное здоровье, наука и комиксы. Каждый из пунктов содержит в себе ссылки на работы различных учителей, в том числе и самого Закари. Везде можно найти силлабус (план занятий с необходимыми источниками) и презентацию. Поскольку платформа использует внешние ссылки, некоторые из занятий придется открывать с VPN.

Пример занятия

Одно из недавних занятий было посвящено игре Super Mario Odyssey. Закари пишет: “В марте ходили слухи, что школы закроются в связи с COVID-19. Учебный план уже не играл большой роли и я хотел добавить пару веселых занятий, чтобы поднять всем настроение. А для меня это значит – найти видеоигру, которой я могу научить своих студентов. После небольших поисков я остановился на Super Mario Odyssey для Nintendo Switch. Все знают игры про Марио и я подумал, что будет круто. Что эти игры всегда делали хорошо – показывали уникальные качества разных культур, не затрагивая оскорбительные стереотипы. В Super Mario Odyssey мы видим Марио, итальянского водопроводчика, который путешествует по мирам, вдохновленным Мексикой, Японией, Нью-Йорком и так далее”. Сложно обозначить конкретику такой дисциплины, скорее всего это близко соприкасается с культурологией. Также сложно представить радость школьника, который вместо занудной главы учебника изучает мир Mario. В укор можно поставить вопрос актуальности. Нужно и можно ли вообще использовать такие примеры для разбора сложных процессов реального мира. Закари считает, что этот урок как раз-таки показывает, "как часто мы учимся, не осознавая, что нас учат”. Большинство его студентов – иммигранты, которые учат английский язык. Цель занятия показать, что в жизни имеется некий скрытый элемент обучения, который формирует понимание других людей и культур. Многие предположения основаны именно на том, как эти культуры показаны в медиа.

Сам урок состоит из трех игровых уровней: Sand Kingdom Tostarena, Metro Kingdom New Donk City и Bowser Kingdom Bowser’s Castle. Каждая локация основана на реальных местах. Tostarena – на различных уголках Мексики, New Donk City – мегаполис по образу Нью-Йорка, Bowser’s Castle же очень похож на традиционные замки выполненные в японском архитектурном стиле. Все персонажи на уровне одеты в подобающую одежду, отражающую культурные особенности региона и на фоне, играет соответствующая музыка. У студентов было порядка семи минут чтобы побегать вокруг и записать свои наблюдения (одежда, архитектура, музыка, география, люди). Закари делится заметками студентов и отмечает стереотипы: желтые такси, джаз и люди в костюмах для New Donk City – типичные характеристики Нью-Йорка. Музыка мариачи в Tostarena, а у Марио даже есть возможность прикупить себе сомбреро. В замке же студенты отметили уникальные самурайские доспехи, музыка с барабанами тайко. Все это стереотипы характерные разным культурам, но вряд ли их можно назвать оскорбительными. Студенты также не посчитали такую репрезентацию оскорбительной.

Это отличный пример того, как происходит репрезентация культуры через медиа и каким образом нас обучает повседневная жизнь. В этом смысле возможно именно такие платформы – это будущее современного образования.