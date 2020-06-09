Гуманитарные науки – \"бесполезная\" специальность или будущее?

Сегодня самыми перспективными профессиями считаются те, что относятся к STEM – наука, технология, инжиниринг и математика, а самыми "бесполезными" – гуманитарные науки. Ещё в 2011 году с этим согласился Билл Гейтс. По его словам, государства должны поддерживать именно те дисциплины, которые дают выпускникам ВУЗов возможность сразу устроиться на работу. Он имел в виду как раз-таки технические специальности и прикладные науки. Стив Джобс также высказывался на эту тему, подчеркивая, что ДНК Apple – это союз технологий и гуманитарных наук, и что одно без другого не может существовать, когда дело касается продуктов Apple.

Выпускники инженерных факультетов считаются обладателями прикладных навыков, в то время как "гуманитарии" обладают менее конкретными академическими знаниями. Но в этом есть и свой потенциал – гуманитарные науки дают очень много "переводных" навыков. По статистике в США, к примеру, безработными среди выпускников гуманитарных факультетов остаются 4%, а среди тех, кто закончил факультет инженерии или бизнеса – чуть более 3%. Совсем незначительная разница. Более того, в 2015 году было проведено исследование, которое выявило, что 55% лидеров компаний имели гуманитарное образование, либо диплом в сфере социальных наук вроде социологии или психологии. Несмотря на это, люди всё равно считают, что у выпускников "не технических" факультетов меньше шансов найти работу. Мы решили выяснить, настолько ли гуманитарные науки бесполезны, а также понять, как дела обстоят в Казахстане.

Откуда такой интерес к STEM-специальностям?

“Раньше перемены на глобальном уровне, будь то экономические или в сфере образования, происходили намного реже, но за последнее десятилетие почти всё кардинально изменилось. Определенно, экономисты, гуманитарии нужны, но фаворитами сейчас на самом деле являются STEM-специалисты. Такие профессионалы своим дипломом могут доказать, что они умеют проводить анализ, работать с большим количеством данных, предупреждать какие-то изменения, определять тренды путем исследований и работы с новыми технологиями. Да, гуманитарии всегда будут нужны, но это касается только тех, кто умеет использовать в своей работе последние технологии и умеет проводить глубокий анализ”, – делится опытом специалист по рекрутингу Дина Абылхожина.

С другой стороны, есть и такие исследования – например, исследование 2018 года RBC Royal Bank, при котором выявили, что в 2020-х самыми востребованными навыками будут критическое мышление, социальная восприимчивость, навыки эффективного решения проблем и активного слушания, также знание языков, умение быстро адаптироваться и культурная осведомленность. Так исследователи пришли к выводу, что людям необходимы гуманитарные науки и в особенности гуманитарное высшее образование. В целом, исследователи RBC утверждают, что такого же успеха можно добиться слиянием гуманитарных наук и STEM-специальностей. В итоге стало понятно, что традиционное разделение людей на "гуманитариев" и "математиков" сильно устарело. С этим соглашается и Дина. Точно так же президент Microsoft Брэд Смит в своей книге 'The Future Computed' совместно с Гарри Шумом написал: последние исследования Microsoft показывают, что гуманитарные науки сыграют важнейшую, решающую роль в раскрытии потенциала ИИ в совместной работе с учеными. Такие предметы, как история, философия, социальные науки, экономика и всё, что связано с искусством, дают студентам философские навыки, помогают разобраться в вопросах этики, что со временем будет играть огромную роль в развитии и менеджменте ИИ.

Как обстоят дела в Казахстане?

“Что касается Казахстана, то наша страна медленнее реагирует на тренды в профессиях – если сравнивать с США, то здесь мы отстаем примерно на 10 лет. В рекрутинговых компаниях зачастую нет критических заказов, например, предлагать только STEM-специалистов. Но мы к этому идем. В большинстве случаев, если есть возможность выбора, то я рекомендую более прикладные специальности. Любая профессия сегодня выведена или выводится на какие-то цифровые платформы, человек даже гуманитарного склада ума должен уметь вывести свои навыки в цифровую плоскость. Он должен уметь показывать свои знания на практике”, – говорит Дина Абылхожина.

С другой стороны, исследования RBC Royal Bank и Microsoft выделяют среди востребованных "мягкие навыки" – способность приспосабливаться, работать в команде и межличностные навыки. Стоит отметить, что их можно с легкостью развить, если у человека есть способность адаптироваться.

“Поступать нужно на обучение по той специальности, к которой душа лежит, работа должна нравиться. Но даже если вы гуманитарий, и ваша специализация не относится к STEM, это не дает вам права не быть технически подкованным, не быть человеком, который не может работать с данными. То же самое касается и STEM-специальности: даже если человек обладает огромными техническими знаниями, он должен развивать в себе эмоциональный интеллект, навыки коммуникации. Одно другого не исключает, человек должен быть всесторонне развитым”, – говорит Дина.

Значимость гуманитарных наук не стоит умалять, так как именно они дают людям возможность развить востребованные во всём мире "мягкие навыки", а также "переводные навыки", которые нужны везде, даже в таких компаниях, как Apple и Microsoft. Любая специальность полезна, главное – умение адаптироваться к постоянным переменам в выбранной сфере.