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Стиль Жизни / Лента

Весна в Алматы: Лучшие парки и скверы города

Buro 24/7 выбрало 18 мест для пикников, пробежек, велосипедных прогулок, прогулок с детьми и собаками. Время выходить из дома пришло. Собирайтесь!

Текст: Илья Юн

Весна в Алматы: Лучшие парки и скверы города (фото 1)

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