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Весна в Алматы: Лучшие парки и скверы города
Buro 24/7 выбрало 18 мест для пикников, пробежек, велосипедных прогулок, прогулок с детьми и собаками. Время выходить из дома пришло. Собирайтесь!
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Иллюстрация:
Айгерим Туменбай
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