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Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг?

Стиль Жизни | Лента

Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг?

Текст: Buro247.kz


До Нового года осталось несколько недель. Определиться со списком подарков – одна головная боль, а сэкономить время на шопинге – другая. В VILLA Boutiques & Restaurants можно разом вычеркнуть все пункты. Здесь легко найти то, что понравится и ценителям предметов декора, и техногикам, и любителям бьюти-новинок и изысканных аксессуаров, словом, всем. Наша редакция подобрала солидные подарки для ваших близких в бутиках VILLA.

Тревел-влогерам и видео-мейкерам уместно подарить стабилизатор для видеосъемки DJI, а фанатам концептуального дизайна – солнцезащитные очки южно-корейского бренда Gentle Monster. Людям, обожающим обустраивать интерьер – элементы декора, например, фигурки Kaws американского художника Брайана Доннелли из ZH Saken Selected или настольную лампу Las Palmas из Eichholtz. Если сомневаетесь, всегда можно обратиться к классике и приобрести в подарок сумку от Maison Margiela из бутика LUXUS или универсальную сумку для путешествий от Hugo Boss. Беспроигрышный вариант – бутылка хорошего вина из широкого ассортимента, представленного в Pino Market Bar. 

Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 1)
Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS, 157 000 тенге (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 2)
Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS, 157 000 тенге (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 3)
Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS, 157 000 (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 4)
Сапоги Maison Margiela в LUXUS 
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 5)
Сапоги Maison Margiela в LUXUS
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 6)
Сапоги Maison Margiela в LUXUS
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 7)
Очки Gentle Monster в 1st Aid
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 8)
Модель King, 91 200 тенге (цена указана со скидкой 20%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 9)
Модель Cracker, 88 000 тенге (цена указана со скидкой 20%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 10)
Модель Cracker, 88 000 тенге (цена указана со скидкой 20%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 11)
Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter, 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 12)
Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter, 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 13)
Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter, 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 14)
Сумка Maison Margiela в LUXUS
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 15)
Сумка Maison Margiela в LUXUS
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 16)
Сумка Maison Margiela в LUXUS
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 17)
Колье из трех видов золота в Sirius
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 18)
Колье из трех видов золота в Sirius
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 19)
Колье из трех видов золота в Sirius
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 20)
Колье Argento leBebé и шарм Lock your love leBebé в SURAYA120 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 21)
Колье Argento leBebé и шарм Lock your love leBebé в SURAYA, 120 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 22)
Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz, 561 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 23)
Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz, 561 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 24)
Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz, 561 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 25)
Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected, от 35 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 26)
Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected, от 35 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 27)
Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected, от 35 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 28)
Стедикам DJI Osmo Mobile 3 в DJI54 990 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 29)
Стедикам DJI Osmo Mobile 3 в DJI, 54 990 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 30)
Фотография с гонки в Yellow Korner, 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 31)
Фотография с гонки в Yellow Korner, 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 32)
Фотография с гонки в Yellow Korner, 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 33)
Аромат Megamare от Orto Parisi в ROYAL GIFT, 104 600 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 34)
Аромат Brutus от Orto Parisi в ROYAL GIFT, 104 600 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 35)
Ароматы Brutus и Megamare от Orto Parisi в ROYAL GIFT, 104 600 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 36)
Активный терапевтический уход L. Raphael Intensive Treatment в Beauty Lab, 180 000 тенге (цена указана со скидкой)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 37)
Активный терапевтический уход L. Raphael Intensive Treatment в Beauty Lab, 180 000 тенге (цена указана со скидкой)
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 38)
Бутылка вина Fontodi Flaccianello della Pieve 2015 в Pino Market Bar, 85 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 39)
Бутылка вина Fontodi Flaccianello della Pieve 2015 в Pino Market Bar, 85 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 40)
Новогодняя композиция от La Flore27 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 41)
Новогодняя композиция от La Flore27 000 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 42)
Многофункциональный гель для тела и волос SA.AL &CO в Metabody, 16 500 тенге
Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг? (фото 43)
Многофункциональный гель для тела и волос SA.AL &CO в Metabody, 16 500 тенге

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