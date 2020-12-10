Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг?

До Нового года осталось несколько недель. Определиться со списком подарков – одна головная боль, а сэкономить время на шопинге – другая. В VILLA Boutiques & Restaurants можно разом вычеркнуть все пункты. Здесь легко найти то, что понравится и ценителям предметов декора, и техногикам, и любителям бьюти-новинок и изысканных аксессуаров, словом, всем. Наша редакция подобрала солидные подарки для ваших близких в бутиках VILLA.

Тревел-влогерам и видео-мейкерам уместно подарить стабилизатор для видеосъемки DJI, а фанатам концептуального дизайна – солнцезащитные очки южно-корейского бренда Gentle Monster. Людям, обожающим обустраивать интерьер – элементы декора, например, фигурки Kaws американского художника Брайана Доннелли из ZH Saken Selected или настольную лампу Las Palmas из Eichholtz. Если сомневаетесь, всегда можно обратиться к классике и приобрести в подарок сумку от Maison Margiela из бутика LUXUS или универсальную сумку для путешествий от Hugo Boss. Беспроигрышный вариант – бутылка хорошего вина из широкого ассортимента, представленного в Pino Market Bar.

Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS , 157 000 тенге (цена указана со скидкой 50%) Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS , 157 000 тенге (цена указана со скидкой 50%) Сумка Hugo Boss в HUGO BOSS , 157 000 (цена указана со скидкой 50%) Сапоги Maison Margiela в LUXUS Сапоги Maison Margiela в LUXUS Сапоги Maison Margiela в LUXUS

Очки Gentle Monster в 1st Aid Модель King, 91 200 тенге (цена указана со скидкой 20%) Модель Cracker, 88 000 тенге (цена указана со скидкой 20%) Модель Cracker, 88 000 тенге (цена указана со скидкой 20%) Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter, 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%) Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter , 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%) Туфли Bottega Venetta в Triumph Pret a Porter, 115 000 тенге (цена указана со скидкой 60%)

Сумка Maison Margiela в LUXUS Сумка Maison Margiela в LUXUS Сумка Maison Margiela в LUXUS Колье из трех видов золота в Sirius Колье из трех видов золота в Sirius Колье из трех видов золота в Sirius

Колье Argento leBebé и шарм Lock your love leBebé в SURAYA , 120 000 тенге Колье Argento leBebé и шарм Lock your love leBebé в SURAYA , 120 000 тенге Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz , 561 000 тенге Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz , 561 000 тенге Настольная лампа Las Palmas в Eichholtz , 561 000 тенге

Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected , от 35 000 тенге Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected , от 35 000 тенге Статуэтки KAWS в ZHSaken Selected , от 35 000 тенге Стедикам DJI Osmo Mobile 3 в DJI, 54 990 тенге Стедикам DJI Osmo Mobile 3 в DJI, 54 990 тенге

Фотография с гонки в Yellow Korner , 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%) Фотография с гонки в Yellow Korner , 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%) Фотография с гонки в Yellow Korner , 19 500 тенге (цена указана со скидкой 50%) Аромат Megamare от Orto Parisi в ROYAL GIFT , 104 600 тенге Аромат Brutus от Orto Parisi в ROYAL GIFT , 104 600 тенге Ароматы Brutus и Megamare от Orto Parisi в ROYAL GIFT , 104 600 тенге

Активный терапевтический уход L. Raphael Intensive Treatment в Beauty Lab , 180 000 тенге (цена указана со скидкой) Активный терапевтический уход L. Raphael Intensive Treatment в Beauty Lab , 180 000 тенге (цена указана со скидкой) Бутылка вина Fontodi Flaccianello della Pieve 2015 в Pino Market Bar , 85 000 тенге Бутылка вина Fontodi Flaccianello della Pieve 2015 в Pino Market Bar , 85 000 тенге