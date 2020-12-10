Где провести предновогодний бесхлопотный шопинг?

До Нового года осталось несколько недель. Определиться со списком подарков – одна головная боль, а сэкономить время на шопинге – другая. ВVILLA Boutiques & Restaurants можно разом вычеркнуть все пункты. Здесь легко найти то, что понравится и ценителям предметов декора, и техногикам, и любителям бьюти-новинок и изысканных аксессуаров, словом, всем. Наша редакция подобрала солидные подарки для ваших близких в бутиках VILLA.
Тревел-влогерам и видео-мейкерам уместно подарить стабилизатор для видеосъемки DJI, а фанатам концептуального дизайна – солнцезащитные очки южно-корейского бренда Gentle Monster. Людям, обожающим обустраивать интерьер – элементы декора, например, фигурки Kaws американского художника Брайана Доннелли из ZH Saken Selected или настольную лампу Las Palmas из Eichholtz. Если сомневаетесь, всегда можно обратиться к классике и приобрести в подарок сумку от Maison Margiela из бутика LUXUS или универсальную сумку для путешествий от Hugo Boss. Беспроигрышный вариант – бутылка хорошего вина из широкого ассортимента, представленного в Pino Market Bar.
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