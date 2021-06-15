Газлайтинг, спесишизм, кэтколлинг, селфхарм: почему молодежь постоянно выдумывает слова?

Представим гипотетическую ситуацию – человек за 60 и 18-летний подросток обсуждают политику, например полицейскую жестокость. Они будут говорить об одном, но разными словами. Первый скажет – полицейское окружение, второй использует слово кеттлинг. Затем пойдет речь о вреде себе/селфхарме; о видовой дискриминации/спесишизме; о вербальных домогательствах/кэтколлинге. Список можно продолжать бесконечно. Эти слова заполнили современный дискурс. Одни говорят о развитии языка, пока другие видят в этом насилие над языком. Попробуем разобраться, что к чему.

Прото, пре, нео

Неологизмами называют слова, термины и фразы, вошедшие в обиход, но пока не принятые языком. Также существуют протологизмы и прелогизмы. Прото обозначает абсолютно новое слово, используемое индивидом или ограниченной группой людей. В процессе популяризации слова, приставка “прото” сменяется на “пре”. Итог словесной эволюции – неологизм. В свою очередь неологизмы также делятся. В статье “Формирование лексических инноваций в русском языке” предложено два типа:

- номинативы, обозначающие новые реалии и понятия, то есть появившиеся и впервые осмысленные;

- трансноминативы, обозначающие реалии, уже известные ранее, но под другим наименованием.

“Номинативы экспонирует номинативную функцию языка, то есть обращение внеязыковой реалии в языковые значения. Следовательно, номинативы – тот участок лексического строя, который идет рука об руку с внеязыковой реалией и познавательной функцией человеческого сознания, участвует в процессе познания мира. Трансноминативы образуются путем переосмысления уже существующих реалий на заимствованные неологизмы” – пишет автор статьи. К первому можно отнести слова вроде “спикер”, “бренд”, “меметика” и “веб-дизайнер”. Ко второму “допинг”, “тендер”, “форум”.

Не стоит думать, что это новый процесс или явление. Достоевский и Пушкин также заимствовали и придумывали слова, имплементировали их в естественный язык. Но почему сегодня так много газлайтингов, спесишизмов, кэтколлингов и селфхармов? Напрашивается очевидный вывод – современный язык отражает современные реалии (хотя тот же “газлайтинг” используется с 60-х годов). Но есть мнение, что форсирование неологизмов связано с политизацией. Язык, шаг за шагом, превращается в полит-инструмент. Он отражает не столько потребности общества, сколько выполняет конкретную цель – продвигать повестку.

Политика – наше все?

Газлайтинг, кэтколлинг, слатшеймнг, виктиблейминг, мэнсплэйнинг, харрасмент, буллинг, бодипозитив, гендерфак, лукизм, боссинг, абьюз – это и есть тот самый современный дискурс. Он базируется на неологизмах и отражает ограниченный спектр “левых” проблем. Даже использование феминитвов порождает неологизмы. Например, слова “редакторка” и “блогерка” прижились среди “прогрессивных”. Но почему “пожарнесса” и “шахтерка” остались на уровне протологизма? Может слова просто не актуальны для продвижения повестки и они не отражают потребности общества также, как модное “редакторка”? Проблема не в самой повестке, а в процессе формирования слов и цели языка. Большинство “модных” неологизмов формируется телескопическим способом (образование нового слова путем слияния основ других), но вне методологии. Никто не учитывает лингвистические и экстралингвистические факторы образования слов, порой нарушается семантика начальных основ, а скрывается это за множественными усилений и наложений.

Если язык существует с конкретной целью – он теряет статус естественного, становится искусственным. Возможно только так, с помощью топорных неологизмов, “леваки” наконец разрушат тиранию патриархата и колониализма. Главное в погоне за трендом, и попытке артикулировать свою несвободу, не потерять язык окончательно.