Гастрономия, туризм и перспективы Алматы: подкаст c Александром Сысоевым и Аскаром Байтасовым

В октябре в Алматы запустился закрытый интеллектуальный Клуб "418", который с 2013 года работает в Москве и Санкт-Петербурге. За два месяца в Клубе прочитали лекции Андрей Бартенев, Павел Каплевич, Валерия Ибраева, Михаил Казиник. Одним из последних спикеров Клуба "418" стал Александр Сысоев – директор по маркетингу "Афиша Рестораны", автор Телеграм-канала "СысоевFM". В Алматы его лекция на тему "Брендинг территории: как развить туризм в городе?" состоялась при поддержке abr. В перерывах между лекцией и посещением знаковых гастрономических мест в Алматы мы поймали Александра Сысоева и управлящего сети ресторанов abr Аскара Байтасова для разговора о гастрономии и ее связи с туризмом.

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