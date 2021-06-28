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Галерея работ конкурса Absolut art Buro

Стиль Жизни | Лента

Галерея работ конкурса Absolut art Buro

Текст: Buro247.kz


Фото: Чингиз Гумаров

В этом году мы запустили совместный конкурс с Absolut art Buro. В марте, жюри из членов редакции BURO. и представителей бренда ABSOLUT выбрали победителя – им стал уличный художник Батыр Садвакасов. Он отправится в Лос-Анджелес, на стажировку в креативное агентство The Neue School.

Но было слишком много хороших работ, которые заслуживают внимания – им место на выставке! Она прошла 26-го июня, где были представлены работы 20-ти финалистов. Посмотреть фотографии с мероприятия можно по ссылке здесь.

Ознакомиться с работами финалистов можно на сайте artburo.kz.

Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 1)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 2)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 3)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 4)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 5)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 6)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 7)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 8)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 9)
Галерея работ конкурса Absolut art Buro (фото 10)

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