Галерея работ конкурса Absolut art Buro

В этом году мы запустили совместный конкурс с Absolut art Buro. В марте, жюри из членов редакции BURO. и представителей бренда ABSOLUT выбрали победителя – им стал уличный художник Батыр Садвакасов. Он отправится в Лос-Анджелес, на стажировку в креативное агентство The Neue School.

Но было слишком много хороших работ, которые заслуживают внимания – им место на выставке! Она прошла 26-го июня, где были представлены работы 20-ти финалистов. Посмотреть фотографии с мероприятия можно по ссылке здесь.

Ознакомиться с работами финалистов можно на сайте artburo.kz.