Гаджеты для питомцев: виртуальный поводок, видеозвонки и подсчет калорий

Теперь стало возможным следить, ухаживать за животным, разговаривать с ним, находясь на расстоянии, и больше не чувствовать вины за то, что вы оставили его дома

Автоматический диспенсер еды, который может подавать от 1 до 10 порций еды за раз. Объем одной порции – 24 мл. Диспенсер можно настроить на четырехразовую подачу пищи. Перед каждой подачей, вместо мелодии, возможно записать голосовое сообщение, позвать питомца по имени. Гаджет будет особенно полезен для тех питомцев, которым нужен четкий план приема пищи, которые сидят на диете или худеют.

Диспенсер еды для тех, у кого много питомцев, или есть маленький ребенок. В SureFlap Feeder есть два контейнера для твердой пищи и жидкостей. Контейнеры имеют автоматическую крышку, которая открывается только, когда питомец с совместимым чипом подходит к аппарату. Чип можно прикрепить как на животное, так и на специальный поводок. Аппарат позволит контролировать порции: если у вас много питомцев, никто не будет красть чужую еду, а крышка поможет сохранить пищу чистой и свежей надолго.

Интерактивный аппарат, кидающийся маленькими теннисными мячами на три дистанции (от 3 до 9 метров). Вам не придется постоянно перезагружать мячи в диспенсер – собака может сделать это сама, благодаря удобной воронке в верхней части метательного устройства. Из-за того, что собаке придется самой возвращать мяч в диспенсер, аппарат поможет развить и стимулировать собаку даже тогда, когда у вас не будет времени на игры с ней.

Трекер активности собаки с GPS функцией, которая позволит следить за нахождением питомца вне мобильной сети и без поводка. Чтобы добиться максимум безопасности, вы сможете определить вручную "безопасную границу" (виртуальный поводок), в пределах которой может гулять собака или кот. Как только питомец выйдет за пределы этой площади, хозяин получит уведомление. Трекер поможет не только определить местонахождение питомца, но и покажет, сколько калорий он (или она) сжег, какую дистанцию прошел. Можно следить за всеми питомцами одновременно – количество не ограничено, отсутствует дополнительная плата. Трекер водонепроницаемый и крепится на ошейник.

Ставший супер-популярным гаджет позволяет хозяевам собаки видеть, что она делает, отправлять ей лакомства и получать уведомления, когда питомец начинает лаять. Следить за собакой возможно как днем, так и ночью. К тому же гаджет можно контролировать через Alexa.

Несмотря на большую любовь к своей кошке, убирать кошачий помет – не самое приятное занятие. Предлагаемый девайс выглядит и работает предельно просто – кристаллы в лотке впитывают влагу, а затем специальный механизм в виде граблей осторожно убирает твердые частицы в предназначенный для этого ящик, что не дает запаху распространиться. Всё, что вам нужно будет сделать – это заменить нижнюю часть девайса (лоток с урной для фекалий) на новую, так вам не придется прикасаться к отходам.

Для тех, кто хочет оставаться постоянно на связи с питомцем. Все, что нужно – поставить девайс там, где его сможет увидеть питомец, на уровне его глаз. После – скачать на телефон приложение PetChatz, через которое вы сможете звонить своему питомцу (путем аудио- и видеозвонков) и отправить ему угощения. Дизайн стационарного устройства предельно безопасен.