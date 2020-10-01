Функция сохранений и закладки – новая прокрастинация

Прокрастинация быстро стала одной из главных проблем в дискурсе современного общества. Кажется, ее изучили вдоль и поперек. Психологи, популяризаторы науки и даже астрологи пытались прояснить причину стремления человека всё оттягивать. Но до сих пор не совсем понятно, что определяет и "подогревает" прокрастинацию. В век максимальной цифровизации и тренда на эффективность продолжать тратить время зря – странное желание. Но мы упорно это делаем, мало того, вышли на новый уровень: сохраняем закладки в браузере и ставим "сохранить" в Instagram. В итоге никто не открывает "сохраненки", и образуется информационная свалка. Возможно, эти функции – катализатор новой прокрастинации.

Термин произошел от латинского 'procrastinare', что дословно значит "до следующего раза". Для человека этот процесс является деструктивным и болезненным. На этот счет было опубликовано бесчисленное множество статей и научных работ (на портале sciencedirect по запросу "прокрастинация" выдается 6845 работ). Актуальность очевидна, и люди массово стараются бороться с этим состоянием.

Одна из наиболее эффективных практик – работа со страхом и ужасом. Ученые установили этот факт, наблюдая за мышами. Животных помещали в лабиринт, в конце которого лежал сыр. Постепенно мыши заучили маршрут, понимая, что в конце их ждет "награда". Цель исследования – измерение мотивации мыши и попытка заставить ее бежать быстрее. Чем быстрее – тем выше мотивация. Степень мотивации (скорость) измеряли с помощью секундомера. Изначальная скорость преодоления маршрута у всех мышей была приблизительно одинаковой. Но когда лабиринт опрыскали жидкостью с запахом кошки, мыши стали преодолевать его быстрей. Боязнь кошек заложена в организме мыши на генетическом уровне. Получается, мотивация возрастала при возникновении угрозы жизни. Ученые пришли к выводу, что и человек, осознав потенциальную опасность своего бездействия, может перестать прокрастинировать.

В 2017 году команда Instagram ввела в приложение функцию сохранений. Они позволяют оставить "на потом" пост, который понравился пользователю, но на его прочтение пока нет времени. На уровне идеи – это полезная и удобная функция, которая должна помочь разгрузить график и отказаться от прокрастинации. Пользователь может сфокусироваться на чем-то действительно важном. На практике это выглядит как хаос из сотен постов, отложенных "на потом". То же самое можно наблюдать и в закладках браузеров, где десятки сайтов образуют информационную свалку. Вслед за Instagram, функцию реализовали и Facebook, и VK, и TikTok. Масштабных исследований еще нет, оперировать статистическими данными невозможно. Тем не менее, в свете тренда на осознанность стоит задуматься о переизбытке информации. Если у вас действительно не хватает времени на статью, так ли она нужна? Возможно, отказавшись от опции "сохранить на потом" мы воссоздадим то самое чувство страха. Страха потерять нужную информацию. Поэтому мы рекомендуем потреблять все интересное сразу и, к примеру, посмотреть наш гид по всем киноподборкам BURO прямо сейчас.