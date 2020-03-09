8 подкастов о финансовой грамотности, материнстве и женской дружбе

Этот март мы решили посвятить женщинам, поэтому встречайте – восемь подкастов, созданных женщинами для женщин, об их жизненном опыте в патриархальном обществе. Мы решили не останавливаться на одной теме и выбрали программы, связанные с политикой, психологией, культурой и карьерным ростом, где вопросы рассматриваются исключительно с точки зрения женского опыта.

Guilty feminist

“Чувствовали ли вы когда-нибудь, что вам следует быть более «феминистичными»?” – на этот вопрос отвечают все гости подкаста Деборы Фрэнсис-Уайт – комедиантки и победительницы в Writer’s Guild Award за лучшую комедию на радио. В своём подкасте она обсуждает целый спектр вещей, с которыми сталкиваются женщины повсеместно – от комплексов, мешающих в личном росте, до сложностей в продвижении по карьерной лестнице. Несмотря на серьезность тем, подкаст относят к комедийным, поэтому его прослушивание станет отличным способом провести досуг с пользой.

Woman’s Hour

Это подкаст от BBC, который позволит слушателям увидеть мир глазами женщин со всего мира. Эпизоды Woman’s Hour выходят каждый день, в студии ВВС появляются передовые специалисты, активисты, деятели культуры, которые делятся мнением по самым актуальным темам этого дня. Например, последний эпизод посвящен воспитанию детей и проблемам, связанным со вспышкой коронавируса; также многие из подкастов раскрывают вопросы о ментальном здоровье в семье, о карьере и балансе в жизни женщины.

Call your girlfriend

Подкаст трех лучших подруг, поддерживающих свою дружбу на расстоянии – Аминаты – цифрового стратега, журналистки New York Times и The Gentlewoman – Анн и Джины – продюсера радиопрограмм и подкастов. Каждую неделю они созваниваются и обсуждают вопросы культуры и политики без купюр: ни одна табуированная либо интимная тема не пройдет мимо этих девушек. Подруги верят в то, что открытый диалог способен стать источником социальной и политической силы, а поэтому для них нет запретных тем.

Girlboss Radio

Подкаст от автора бестселлера "#Girlboss. Как я создала миллионный бизнес, не имея денег, офиса и высшего образования", основательницы Nasty Gal Софии Аморузо. Совместно с редактором и COO Girlboss Аморузо берет интервью у женщин 'self-starters', СЕО и основательниц международных компаний проложивших себе путь к успеху. Они говорят о том, как женщины балансируют личное и профессиональное, позволяют себе быть уязвимыми и бороться с неопределенностью.

Secrets of Wealthy Women

Подкаст от Wall Street Journal о важности финансовой грамотности и эмпауэрменте. Предпринимательницы, директора, эксперты по финансам делятся своими знаниями и дают советы о том, как достичь своих профессиональных целей, как стать успешной финансово, будучи женщиной. Несмотря на то, что темы подкаста сфокусированы вокруг денежных ценностей, в подкасте обсуждаются и другие вопросы. Например, отношение женщин к старению, иммиграция и специфика работы в полностью мужском коллективе.

Fem Talks

Что такое феминизм? FEM TALKS – это не просто подкаст, а целый образовательный проект, нацеленный на раскрытие всех тем, напрямую или косвенно связанных с феминизмом. Здесь, например, вы узнаете, что такое 'witch feminism', и почему в XXI веке ведется охота на ведьм. Что такое академический феминизм? И как городские пространства могут изменить отношение к женщинам в обществе? Всё – с точки зрения женского опыта и обязательно с использованием актуальных исследований.

Женщина, вы кто?

Две журналистки – Катерина Гордеева и Татьяна Фельгенгауэр – обсуждают “самое важное” – женскую дружбу, отношения с мамой и необходимость замужества, а также воспитание детей в современном обществе. Все темы обсуждаются как с точки зрения самих ведущих, так и с точки зрения поборников общественных устоев и табу.

Бережно к себе

Подкаст для новоиспеченных матерей и опытных родителей. “Бережно к себе” особенно подойдет для тех, кто борется (или когда-нибудь боролся) с проблемами ментального здоровья, связанными с родительством. В этом подкасте вы услышите не только о трансформации после родов, послеродовой депрессии, но и о том, как бороться с выгоранием, когда у вас есть маленький ребенок, и что вы можете сделать, чтобы помочь близкому человеку в похожей ситуации.