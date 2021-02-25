Феномен парасоциальных отношений: как мы привязываемся к медийным персонажам

Парасоциальные отношения - односторонняя эмоциональная связь, при которой объект отношений не знает о существовании инициатора. Термин был введен в 1956 году антропологом Дональдом Ортоном и социологом Ричардом Волом. Мы все сталкиваемся с парасоциальными отношениями: в детстве мы выстраиваем их с персонажами мультфильмов, став старше - с героями книг и кино. Мы переживаем невзгоды вместе с ними, радуемся, когда они преодолевают трудности. Мы можем начать видеть в них друга, возлюбленного, наставника.

Парасоциальные отношения могут распространяться не только на медийных личностей. Объектом может стать и самый обычный человек. Вы просто испытываете заинтересованность в нем по тем или иным причинам, и начинаете следить за ним в соцсетях, выстраивать диалоги в своей голове. Главный критерий - отсутствие прямого личного взаимодействия. Парасоциальные отношения часто компенсируют нам опыт общения, который мы не можем получить в жизни. Мы находим в герое черты характера, которые хотели бы видеть или видим в нас самих. Это не обязательно положительные качества. Нас могут привлекать и отрицательные модели поведения: мы не понимаем, как человек может вести себя так, как не свойственно нам самим, и получаем опыт через него.

Парасоциальные отношения - важная часть формирования личности. Обычно мы зеркалим людей, которые нам интересны - перенимаем их привычки, взгляды, даже тональность голоса и жестикуляцию. Если объект заинтересованности в своих убеждениях выражает явную агрессию, она будет восприниматься субъектом, как нечто нормальное . Поэтому антагонисты в мультфильмах зачастую выглядят непривлекательно - образ продумывается с целью минимизировать возможность вызвать внутри ребенка эмпатию. Парасоциальные отношения не являются компенсацией скудной личной жизни в реальном мире. Исследования показывают, что корреляции между одиночеством и подобными связями нет. При этом, парасоциальные отношения могут помочь людям, столкнувшимся с остракизмом (общественным изгнанием) - в реальной жизни установить личные отношения с человеком можно только при обоюдной заинтересованности. В парасоциальных отношениях мнение объекта не важно - все достроят иллюзии.

Парасоциальные отношения призваны продавать. Когда мы говорим о медийных личностях, все, от невербального общения до частоты коммуникации, нацелено на формирование иллюзии на тему близких взаимоотношений. За этим стоит огромная работа PR-маркетинга. В случае с блогерами парасоциальные отношения стали более интерактивными. Мы можем следить за полным распорядком дня, голосовать за выбор аутфита. Чем более непринужденно ведутся соцсети, тем сильнее ощущение дружеского контакта. Это объясняет тот факт, что многие крупные рекламодатели перешли от звезд к инфлюенсерам. Исследования показывают, что покупая товары, которые рекламирует объект парасоциальных отношений, человек может чувствовать большую близость с ним.

Но парасоциальные отношения - норма, пока они не переросли в сталкерство. Когда инициатор начинает считывать какие-то знаки, как предназначающиеся ему лично, стоит обеспокоиться - не зашли ли такие отношения слишком далеко. Для субъекта парасоциальные отношения часто несут негативные последствия. Так, женщина по имени Карен МакНил преследовала певца Джастина Тимберлейка и даже вторглась в его дом. Она утверждала, что они - родственные души и им суждено пожениться. Нередки ситуации, когда иллюзии инициатора не совпадают с реальностью. Вспомните сцену из последнего Джокера - главный герой мечтал о встрече с телеведущим Мюрреем Франклином. Он выстраивал сценарий их встречи. В реальности Мюррей оказался не “своим парнем”, а довольно токсичным шоуменом. Такое несовпадение натолкнуло Артура (Джокера) на решительные действия.

Если субъект отношений пропадает, например его персонажа выводят из шоу, инициатор может испытывать ровно те же эмоции от расставания, как и в реальной жизни. Этому тоже есть определение - “парасоциальные разрывы”. Парасоциальные разрывы могут понизить рейтинги сериалов и шоу: переживания от разрыва будут мешать продолжению просмотра. В целом, в парасоциальных отношениях нет ничего дивиантного. Односторонние отношения, ровно как и обычные, могут научить нас новому, дать поддержку, а иногда стать причиной разбитого сердца.