Всего за три месяца трафик активных пользователей Zoom вырос с 10 миллионов в день до 200 миллионов. Для большинства видео-конференции были редкими событиями, сейчас же мы проводим деловые встречи перед камерой, говорим с родными по вечерам и устраиваем виртуальные вечеринки по выходным с друзьями. Появился ли за это время цифровой этикет? Как оказалось, даже незначительные задержки в связи или неуместное поведение может негативно повлиять на ваших собеседников и испортить о вас мнение. Например, исследование 2014 года немецких ученных показало, что задержка всего на 1,2 секунду во время разговоров по телефону или видео-конференции может заставить собеседника почувствовать что вы менее дружелюбно настроены либо незаинтересованны. Поэтому, чтобы помочь вам уберечь себя от таких проблем мы поговорили с экспертом рынка труда Диной Абылхожиной и вместе собрали несколько советов о том, как вести себя во время рабочих собеседований в онлайн режиме.

Во-первых, если в ваших полномочиях организация видео-конференции, обозначьте дату и время совещания заранее. Оптимальное обговорить ее за день. Необходимо дать не только время, но и цель предстоящей конференции, если есть надобность, (например, если не все собеседники в курсе всех нюансов проекта) распишите тему, чтобы участники смогли подготовиться.

В начале разговора не забудьте спросить, как поживают ваши коллеги. Стоит помнить, что многим социальная изоляция дается очень трудно. Далее, если вы понимаете, что в группе есть человек, который не знаком с приложением для видео-звонков, проведите краткий ликбез и напомните о правилах всем участникам. Например, больше всего неудобств во время переговоров доставляет то, что люди забывают отключить микрофон. Сами того не понимая они могут помешать разговору, так как любое шуршание или движение может быть воспринято компьютером, как речь и передаться громким шумом остальным. Поэтому когда кто-то говорит, напомните коллегам, что всем необходимо выключать свои микрофоны. Чтобы сгладить процесс можно договориться о том, что каждый человек перед тем, как сказать что-либо сначала "поднимает" виртуальную руку и только потом включает микрофон, чтобы озвучить свой комментарий либо вопрос.

Конечно, если у вас есть расписанный регламент встреч, необходимо его озвучить в начале звонка и снова презентовать повестку, пункты для обсуждения и сколько времени у вас есть на обсуждение каждого или встречу в целом. Часто люди выходят за временные рамки, поэтому лучше всего назначить модератора, который будет следить за тем, чтобы собеседники шли по точному плану. Обычно выбор модератора происходит естественно: тот, кто создает “встречу” и становится этим человеком.

Если вы модератор, помните, что также очень полезно делать заметки всего сказанного во время совещания, точно так же как и в жизни. Вы можете также предложить договориться о частоте брейков или предлагать их по мере того, на сколько ваши коллеги чувствуют себя уставшими, если совещание долгое.

Важно помнить, что не у всех отличное подключение к интернету, поэтому стоит ожидать каких-то технических неполадок и быть готовыми остановиться, если видите, что кто-то неактивен. Более того, старайтесь соблюдать некий баланс между паузами и обсуждениями. Во время встреч вживую, помимо наших слов, мы также считываем жесты и взгляды собеседников, но удаленно это сделать намного сложнее и в какой-то степени даже невозможно, поэтому стоит давать своим коллегам передышки.

Если вы спикер, старайтесь смотреть в камеру, не на экран. Для вас это может показаться контринтуитивным, но здесь стоит подумать о своих коллегах. Так ваши собеседники смогут почувствовать, что вы смотрите на них, а не куда-то в сторону, тем самым вы сможете не просто получить их внимание, но и усилить вовлеченность коллег в то, что говорите вы. Обязательно проверьте, что ваша камера находится на уровне ваших глаз.

Не будет лишним напомнить, что крайне важно исключить суету вокруг вас. Другими словами, предупредите домочадцев о том, что у вас совещание. Даже если с вами рядом оказался домашний питомец не обращайте на него внимания. Необязательно полностью соблюдать дресс-код, но в качестве уважения к своим же коллегам не стоит появляться в пижаме, отдайте предпочтение чему-то нейтральному.

Если вы говорите, важно отключить звук уведомлений, что на компьютере, что в телефоне. Даже если вы что-то заметили не отвлекайтесь. Если вы будете отвлекаться, то ваши коллеги могут почувствовать неуважение к себе и к их времени. Более того, лишние звуки могут затянуть сам процесс, что тоже может неблагоприятно сказаться на общем настроении. Не пытаться закончить какие-то другие дела одновременно. Помните о том, что вас все видят – и всем станет понятно, когда вы возьметесь за телефон