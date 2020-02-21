Как организовать домашнюю вечеринку? Гид для хозяина

Планирование вечеринки – нелегкий и часто очень хлопотный процесс, но наградой за усердие может стать незабываемый вечер. В этом материале мы не будем рассказывать вам о банальных вещах, а постараемся дать несколько советов о том, как сделать домашнюю вечеринку соответствующей всем правилам современного этикета. Уверены, ваши гости как минимум будут впечатлены, и продуманные вечеринки станут доброй традицией вашей компании.

Список гостей

Определиться с точным списком нужно в первую очередь. Если это не день рождения или новогодний ужин, будьте готовы пойти навстречу пожеланиям приглашенных и поменять дату. Список приглашенных зависит от повода. Если вы просто хотите провести интересный вечер и при этом сблизиться с новыми людьми, ваш список может состоять на одну часть – из имен близких вам людей, а на другую – из имен тех, с кем бы вы хотели познакомиться. Домашние вечеринки прекрасны тем, что на них люди могут пообщаться в непринужденной обстановке. Поэтому крайне важно, чтобы у ваших гостей было о чём поговорить. Проявите внимательность и подумайте об интересах ваших гостей, так как они должны иметь более чем одну тему для разговоров. Если у вас спрашивают, кто придет, поделитесь списком.

Меню

Чтобы обеспечить действительно продуманный кейтеринг, предварительно узнайте, есть ли у каждого из гостей какая-либо пищевая непереносимость или аллергия. Для меню подберите что-то простое. Чтобы максимально обезопасить себя, подбирайте сезонные блюда. Не подавайте еду, которую будет сложно разделывать. Если вы не умеете готовить, не рискуйте – лучше заказать или попросить помощи у своих гостей. Спросите у своих приглашенных, какие напитки они предпочитают. Если они любят коктейли, будет интересно приготовить их вместе в качестве развлечения. Обязательно в начале вечеринки предоставьте гостям ассортимент канапе и снеков – перед основным блюдом. Опять же, здесь приветствуется простота.

Оформление стола и рассадка

Оформление стола также называют 'tablescaping' (от слов 'table' – стол и 'landscaping' – ландшафтный дизайн). Чтобы сделать вечер уникальным, подойдите к этому серьезно. Во-первых, на столе должен прослеживаться один стиль, поэтому перед тем как закупать детали, определите тематику. Если вы хотите оформить стол так, чтобы его запомнили надолго, попробуйте многоуровневое оформление – не только тарелки и блюда с едой, подберите высокую посуду. Если такой у вас нет, воспользуйтесь книгами в качестве подставок. Кроме самой еды, на столе можно также расставить фигурки, цветы, необычные предметы, подходящие по тематике. При этом старайтесь не создать помех для зрительного контакта между людьми за столом, поэтому расстановка слишком высоких предметов – не самое удачное решение. Важно использовать настольные коврики для того, чтобы разграничить пространство каждого из сидящих за столом. Персонализируйте каждое место именной, кувертной карточкой, напишите имя каждого гостя от руки, так вы покажите свою заботу о нём. Продумайте рассадку, если некоторые из приглашенных – близкие друзья, старайтесь не садить их рядом друг с другом – наоборот, "разбавьте" гостей по интересам, чтобы незнакомые друг другу люди могли познакомиться и подружиться.

Развлечения и активности

Домашние вечеринки, как правило, не ограничиваются только совместной трапезой и угощением напитками. Так или иначе, вы как хозяин должны предложить гостям другие активности. Если список ваших гостей позволяет, вы можете предложить им на выбор несколько настольных игр. В том случае, если вы не близки с гостями, лучше всего придерживаться классических игр вроде "Крокодила", которые скорее всего известны многим, и вашим гостям не придется пытаться вникать в суть игры. Чтобы не выступить в роли Моники из “Друзей”, не стоит планировать время для игр, старайтесь подстроиться под настроение своих гостей. Если вам сложно определить общее настроение гостей, неплохим временем для игр может стать промежуток между основным блюдом и десертом. Если вы планируете переходить с гостями в другие комнаты в доме, например в гостиную, обеспечьте им достаточно посадочных мест. Если нужно, уберите лишние предметы полностью или сделайте небольшую перестановку, чтобы люди имели пространство для общения – как в группах, так и в парах, в более обособленном месте.

Фоновая музыка

Музыка – неотъемлемый атрибут любой вечеринки. Важно определиться, какой обстановки вы пытаетесь добиться, и какую музыку предпочитают ваши гости. Попросите ваших гостей отправить вам песни, которые они хотели бы услышать, или спросите, какой жанр музыки они предпочитают. Если вы хотите показать людям, что вы специально подобрали музыку для вечера, избегайте радио-хитов и готовых плейлистов. Вы можете начать подбор с нашего февральского плейлиста или других плейлистов, собранных нашей командой.

Поведение хозяина

Идеальным хозяином вечеринки считается тот, кто выступает скрепляющим звеном в группе гостей – он не просто не дает им скучать, но и обеспечивает им комфортное времяпрепровождение. Если не все ваши гости знакомы друг с другом, выделите время для того, чтобы познакомить их поближе. Не забывайте о важности 'small talk' (разговор на отвлеченные темы). Если ваши гости предлагают свою помощь, не отказывайтесь, это может стать отличным поводом для веселья.