Эскапизм: от чего бежит современное общество

Когда жизнь дает тебе лимоны, делай лимонад. Простая поговорка, которая учит нас искать во всем плюсы и решать проблемы. Но что если лимонад всегда получается кислым, или лимоны оказались гнилыми? Да, это преувеличение и понятно, что поговорку про лимонад не стоит понимать буквально. Но ведь неприятные моменты нашей жизни полны именно таких противоречий. Обычному человеку редко хватает сил начать делать лимонад. Об этом сигнализируют растущие показатели депрессии (264 миллиона случаев) и тревожности (284 миллиона случаев) в обществе. Какие действия мы предпринимаем? Либо опускаем руки, либо пытаемся убежать – уходим в эскапизм. В этой статье попробуем определить значение слова, его академическую ценность и влияние на современный мир.

Этимология и значение

Любому англоязычному человеку совершенно очевидно, что слово "эскапизм" образовано от escape (побег). То есть это наша попытка от чего-то сбежать. В кембриджском словаре "эскапизм" определяют как “попытку избежать неприятной или скучной жизни, как правило с помощью мыслей, чтения и т.д. о более захватывающих, но невозможных активностях”. Наиболее интересны в этом определении два момента: понятие “скучная жизнь” и вложенные в аббревиатуру “т.д.” смыслы. Под "скучной жизнью" скорее всего подразумеваются эпизоды не столько скучные, сколько надоедливые или неприятные человеку. Это недостаточно точное слово, потому что скука часто ассоциируется с рутиной, но она сама по себе может стать эскапизмом (уборка с целью отвлечься). Здесь вероятно нужно сделать упор на нечто, что вызывает у нас неприязнь, дискомфорт. Если эскапизм – это побег, то в первую очередь побег от неприятного. Стоит отметить, что все эти категории субъективны. Конечно, можно взять на себя смелость и вывести универсально неприятные эпизоды – смерть близкого человека, например. Вряд ли найдется человек, который будет стремиться к эмоциям, вызванным травмирующим событием, хотя и это не исключено. Вторым пунктом мы выделили аббревиатуру “т.д.”. Что в нее входит помимо чтения и размышлений? Похоже, здесь мы натолкнулись на неразрешимую проблему. Какой конкретный процесс можно считать эскапизмом? Очевидно, что развлечения вроде кино и видеоигр попадают в эту категорию. Попадают ли в неё ночная жизнь и вечеринки? А для диджея, который на этой вечеринке работает? Можно работу как таковую считать эскапизмом? Может быть самообучение – это тоже попытка сбежать от реальности? А встреча с друзьями – это побег от истинного человеческого одиночества. Определение границ “скучной жизни” и процессов побега от неё – это чисто философская проблема и вероятно неразрешимая. Не совсем понятно, от чего люди бегут, и бегут ли они вовсе. Допустим, что у человека есть личный ритуал – рутинный часовой просмотр телевидения каждый вечер. Можно ли это считать побегом от жизненных тягот? А что, если этот ритуал является частью его “настоящей” жизни?

Однако обилие вопросов не умаляет попыток психологов и психоаналитиков заключить эскапизм в жесткие рамки. Например, психолог Эндрю Эванс предлагает разделить эскапизм на четыре типа: избегающий, пассивный, активный и экстремальный. Избегающий – его главная цель состоит в попытке убежать от реальности и сложностей реальной жизни. Пассивный – включает в себя активности, не требующие от человека усилий, такие как прослушивание музыки, просмотр телепередач и кино. Активный ­– предлагает смену деятельности с основной (например, работа) на альтернативную (хобби); один из самых ярких примеров – видеоигры. Экстремальный – предполагает активности, представляющие действительную или потенциальную опасность (использование наркотиков или алкоголя, прыжки по крышам). Эванс также разделяет весь эскапизм на "продуктивный" и "нездоровый". Второй может привести к различным проблемам вроде прокрастинации, психоза, отрицания и аддикции. Каждый из типов можно рассматривать с точки зрения причинно-следственных отношений. Эскапизм – всегда ответ на что-либо.

От чего бежит современный человек?

Если рассматривать эскапизм в более широком диапазоне, то можно подумать, что он был всегда – как некая внутренняя установка, копинговая стратегия. Но зачем это людям? Само действие кажется противоестественным. Когда наука стала главным методом познания мира, мы начали стремиться к истине, пытаясь понять имманентное ядро нашей жизни. Эскапизм, напротив, выступает препятствием на этом пути. Вероятно, наша жизнь, в ее основании, настолько невыносима, что мы хотим сбежать. Если верить положениям философской школы экзистенциализма, то человеческая жизнь не имеет никакого внутреннего смысла, смысл не является обязательным условием для нашего существования. Но мы попросту не можем вынести этой бессмысленности, и жизнь превращается в бесконечный поиск “настоящего”. Возможно, эскапизм помогает нам уйти от этой всепоглощающей бессмыслицы. Психологи рассматривают эскапизм как обязательное следствие некой причины. Видеоигры, кино, чтение, сериалы, алкоголь, вечеринки, разговоры ни о чём – всё это средства для того, чтобы справиться со стрессом. Он может быть вызван работой, учебой, давлением социума и прочим. Но что если конкретные причинно-следственные связи не играют большой роли, и мы всегда пытались убежать от бессмыслицы, сами того не осознавая.

Вряд ли найдется человек, которому нравится быть одному. То есть не иметь вообще никаких внешних связей. Речь идет не только о социальных контактах с другими людьми, но и об информационных, развлекательных и прочих связях с привычным миром. А ведь каждую из этих связей можно представить как своего рода попытку сбежать. Доктор психологии Джереми Шерман пишет: “Хобби, приятное времяпрепровождение, грезы и фантазии – это наша разрядка напряжений, которые аккумулируются в наших тревожных, обнаженных человеческих жизнях. Я очень уважаю мастурбацию, зрелищные виды спорта, жестокие видеоигры, гангстерское кино, Трамповские митинги, панк- и металл-шоу, любую форму выпуска нашей тревожности через фантазию неуязвимости. Я также уважаю в этом смысле религию, даже если люди хотят воспринимать религию в более возвышенном статусе, чем эскапизм”. И это актуально – в особенности для современного человека. Если раньше люди и задумывались об эскапизме, то это происходило явно в меньшей степени, чем сейчас. Вероятно, сложно пытаться создавать иллюзии, когда за окном бушует чума, или рвутся снаряды над головой. Сейчас же человек живет в самое безопасное, свободное и, несмотря на кризисы, экономически стабильное время за всю историю. У нас банально появилось больше времени, а первичные потребности (например, выживать) отошли на второй план.

Мы можем позволить себе остановиться и задаться вопросом: от чего мы бежим – от проблем, ответственности, обязанностей, сложностей или чего-то ещё. И здесь нам нужно быть предельно честными с собой. Когда человек проводит все свое свободное время у телевизора, так ли это плохо в сравнении с проведением долгого времени в спортивном зале или с любимыми людьми? Мы не должны занимать позицию морального императива и считать свой эскапизм выше эскапизма другого человека, ведь в конечном счете бежим мы все.