Дофаминовая диета: новый способ биохакинга или опасная затея?

Чувствуете ли вы, что слишком много времени тратите на социальные сети и Интернет в целом? Вы не одни. Как мы уже разобрались, говорить о том, что у всех у нас зависимость от социальных сетей еще рано. Но не дожидаясь психологов и исследований, мы уже стали искать решение этой, определенно, глобальной проблеме. Интересно, что первые в этом вопросе сегодня - специалисты Кремниевой долины, которые всеми силами пытаются найти антидот своей цифровой перегруженности. Именно их психолог, доктор Камерон Сепа и придумала “дофаминовую диету”.

Что такое дофамин? Дофамин - нейромедиатор, гормон, который играет важную роль в системе вознаграждения нашего мозга, помимо чувства вознаграждения он отвечает за ощущение привязанности, любви и мотивации. Исторически, дофамин подталкивал нас на поиск пищи, желание размножаться, желание общаться и другие действия приносящие удовольствие. Также дофамин играет центральную роль в мотивации и готовности предпринять действия для достижения удовольствия, награды. Его также называют “гормоном счастья”, что в корне большое заблуждение и серьезное упрощение работы нейромедиатора. Особенно если взять во внимание, что ученые сами не совсем уверены во всех характеристиках дофамина.

“Дофаминовая диета” или “дофаминовое голодание” исключает действия, стимулирующие выработку этого гормона. Благодаря технологиям всё, чего бы мы не захотели, находится на расстоянии нескольких, а то и одного клика. Мы получаем дозу счастья почти мгновенно, а приложения и другие цифровые платформы открыто моделируются так, чтобы задержать наше внимание и заставить пользоваться ими как можно чаще. Тем самым мы тратим на развлечения кучу времени, без особых усилий. По последним подсчетам Global Web Index в среднем пользователи Интернета тратят 2 часа и 22 минуты в день на мессенджеры и социальные сети, а те, кому было на тот момент от 16 до 24 лет - три часа. СЕО и программисты Кремниевой долины твердят, что перестают радоваться простым вещам, уделять время важным занятиям и верят в то, что “дофаминовая диета” - новый способ биохакинга, который поможет на биологическом уровне перестать тратить время и внимание на пустые развлечения.

Правила диеты:

Психолог и создатель диеты доктор Камерон Сепа говорит, что его диета основывается на принципах когнитивно-поведенческой терапии и работает на исключение триггеров нежелательного поведения. По его мнению, такая диета поможет оптимизировать здоровье и продуктивность работников. Доктор Сепа также говорит, что эта практика очень успешна среди его пациентов. Давайте разберем ее детальнее.

Дофаминовая диета - микс самых разных голоданий, благодаря которой мы отказываемся и полностью изолируем себя от раздражителей и стимуляторов удовольствия. Сепа советует диету для тех, кто чувствует некую зависимость от цифровых гаджетов, недовольство тем, что он/она делает в свободное от работы время и как часто, а также, если то или иное действие нарушает его/ее оптимальную производительность. Это может касаться не только социальных сетей, но видеоигр, порнографии, мастурбации, всех тех действий, которые так или иначе не имеют никакой пользы в глазах человека, который хочет сесть на диету.

Самая популярная версия "дофаминового голодания" - исключение какого-либо удовольствия на 24 часа. Люди не едят, только пьют воду, не общаются ни с кем, даже с членами семьи, не имеют полового контакта, не смотрят фильмы, не слушают музыку и, конечно, не пользуются интернетом. При этом есть и облегченная версия - когда люди сами становятся кураторами диеты- например, позволяется еда, но не выходы в Интернет. В конечном итоге, Сепа обещает, что человек станет более чувствительным к маленьким радостям жизни, сможет наконец-то уделить время тому, что на самом деле важно.

Что об этом думают ученые?

Доктор Мерло со Школы психологии Университета Сассекса говорит: “Возможно, эти периоды “голодания” на самом деле положительно сказываются на человеке. Но то, что устранение какой-либо активности снижает уровень дофамина в мозге спекулятивное. Эффект от диеты можно приравнять к эффекту перезагрузки и вероятнее он больше связан с уменьшением сенсорной перенасыщенности, чем с прямым воздействием на дофаминовую систему мозга”.

Также профессор неврологии и психиатрии из Калифорнийского университета в Сан-Франциско говорит, что связь диеты с дофамином - ложная, нет ни единого доказательства того, что “дофаминовое голодание” как-либо воздействует на уменьшение уровня этого гормона в мозге. Он не отрицает, что отдых от постоянного скроллинга в социальных сетях, употребления алкоголя, сигарет и других рекреационных наркотиков может положительно повлиять на человека. Также старший лектор по психологии Кембриджского университета говорит, что такого рода голодание не является перезагрузкой дофаминовой системы. На самом деле даже этих казалось бы жестких правил похожих на сенсорную депривацию недостаточно, чтобы надолго повлиять на работу мозга.

В целом дофаминовое голодание - не самая плохая идея. Как всегда, важно не переборщить. Не есть и не разговаривать с родными и друзьями - не совсем оправдано и зачастую нереалистично. Эксперты и психологи советуют не внедрять такие радикальные меры, а стараться вводить поведенческие изменения постепенно до тех пор, пока вы не разовьете привычку не смотреть в телефон перед сном, сразу после пробуждения и так далее. По такому принципу работают приложения для самодисциплины, с них и можно начать.

Профессор и директор медицинского центра аддикции Стенфордского университета доктор Лембке говорит, что мы должны сознательно сдерживать себя от нежелательных действий, которые могут выйти из под контроля, что сложнее всего и требует самоконтроля, а не "диет". А целенаправленная изоляция от общения и вовсе может навредить, даже на короткое время, 24 часа, психологи не советуют полностью отказываться от удовольствий жизни. Главный минус "дофаминовой диеты" в том, что она обещает бороться с широким спектром проблем, связанных с нежелательным поведением, которые могут скрывать проблемы посерьезней плохой привычки. Другими словами, "диета" предназначена для тех, кому легче полностью изолировать себя от всего ради краткосрочного результата, чем разобрать корень проблемы детально.