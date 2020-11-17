Сварка, садоводство и кулинария: чем еще занимаются модные дизайнеры

Моде, как любой творческой среде, свойственно поглощать тех, кто в ней работает. Очень редко, особенно на начальных этапах, можно встретить работников индустрии, имеющих какие-то интересы кроме своего дела (оно поглощает целиком и требует 100% отдачи). Но некоторым дизайнерам удается активно реализовывать себя в других сферах. Рассказываем о самых интересных из них.

Дрис ван Нотен и садоводство

Бельгийский дизайнер занимается садоводством уже почти 30 лет. Полностью раскрыть свою страсть ему удалось после покупки дома в маленьком городке Лиер недалеко от Антверпена. Ван Нотен почти религиозно относится к своему саду и огороду. "В моде мы стараемся контролировать все, особенно на показах, где все сводится к созданию момента. Но вы не можете управлять садом, вы должны подчиняться ему. Если в течение недели идет дождь, и вдруг появляется солнце, вы идете домой и скорее включаете газонокосилку, даже если в этот же день у вас важная примерка. Это немного похоже на рождение детей: заставляет вас перестраивать свою жизнь" - рассказывал дизайнер в своих интервью. Обычно очень закрытый, теперь дизайнер может наведаться к случайным знакомым, с которыми обсуждает уход за цветами. По его словам, подобное случалось во время путешествий. Недавно он все-таки решил объединить две свои страсти. Для осенне-зимней коллекции 2019 года он создал цветочные принты, используя фотографии цветов, которые вырастил сам. В короткометражном фильме запечатлены моменты, как Ван Нотен и его команда собирают розы, сальвию, георгины, дельфиниум и фотографируют стебли на простом цветном фоне. Эти изображения перенесли на ткань, которая затем использовалась для создания шелковых платьев, лакированных тренчей, ватников и шифоновых топов.

Изабель Маран и сварка

Главная french girl и популяризатор классического "французского" стиля Изабель Маран на протяжении многих лет увлекается весьма необычным ремеслом - сваркой. Это выяснилось на карантине, во время которого Маран дала интервью Vogue из своего загородного дома недалеко от Парижа. Несколько лет назад вместе с мужем дизайнер приобрела летний дом, в котором обустроила себе мастерскую. По ее словам, работы пока носят любительский характер. В то же время, при наличие необходимых материалов она с легкостью может сварить, например, железный стол. Изабель любит заниматься этим в свободное время, и пока, по ее словам, не хочет совмещать увлечение с основной работой. "Работа с металлом помогает отвлечься и не думать ни о чем, поэтому пусть остается хобби - не хочу терять это ощущение" - рассказывала она в интервью.

Зак Позен и кулинария

Американский дизайнер всегда отличался чрезвычайной работоспособностью - помимо ведения двух дизайнерских линий, он успевал быть судьей на проекте "Подиум" и креативным директором марки Brooks Brothers. Как выяснилось, несмотря на забитый график, каждый день дизайнер выделяет время и на приготовление еды - эту привычку он не нарушает почти никогда. В 2016 году Позен захотел монетизировать свое хобби - он решил собрать свои рецепты, которые набирали десятки тысяч лайков в Инстаграме, в одну книгу. "Так я отдыхаю от моды. Я вырос на рецептах The New York Times, а потом, когда вышла "Поваренная книга Марты Стюарт", моя тетя, потрясающий пекарь, подарила ее моей матери. Я около 10 лет готовил только по ее рецептам", - вспоминает Позен, - "Другая книга, которая меня вдохновила, называлась La Varenne Pratique, и в основном она была посвящена кулинарным техникам во Франции. Все было так красиво представлено и сфотографировано, что я буквально учился по снимкам".

Гайя Репосси и керамика

Дизайнер ювелирных украшений Гайя Репосси впервые попала в Японию подростком 14 лет назад — с тех пор она возвращается туда практически каждый год. “Я вернулась домой с дополнительным чемоданом, полным поделок и материалов для рисования”, - говорит она. “Сейчас я работаю только с японскими трафаретами, техническими карандашами для рисования, бумагой и блокнотами.” Любовь Репосси к простоте японского дизайна повлияла и на ее стиль в украшениях: за вдохновением она ездит в храмы Киото и на острова Наосима, которые изобилуют сооружениями архитектора Тадао Андо. В ее доме в Сен-Жермен-де-Пре находится обширная коллекция ваз, сделанных японскими гончарами и ею самой - девушка регулярно сама создает керамические изделия. "Дело в формах и в том, как керамика приобретает цвет. Это эстетика, которая вне времени”, - говорит Репосси.

Кензо Такада и интерьер

Японский дизайнер Кензо Такада раскрыл свою страсть к интерьерному дизайнеру только после того, как продал свой бренд и ушел в творческий отпуск - это случилось еще в 1999 году. С тех пор Кензо много времени посвящал изучению пространства. Спустя почти 20 лет результаты его ресерча отразились в специальной коллекции, которую он создал для Roche Bobois. Ему также доверили сделать собственную версию культового дивана Mah Jong - ее в 1971 году разработал Ханс Хопфер. Тогда идея работы с предметами для дома настолько увлекла Кензо, что он решил возвратиться в бизнес и выпустить собственную линейку товаров для дома. Ее запуск был запланирован на 2021 год, но в связи с преждевременной кончиной дизайнера, ее судьба остается неизвестной.