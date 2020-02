Цифровой этикет: что это такое и какие у него правила?

Большинство из нас перешли на новый способ общения - цифровой. В 2019 году вышло исследование, благодаря которому стало известно, что 3,5 миллиарда людей - активные пользователи социальных медиа. Если сравнивать с показателями 2018 года, общее количество людей, использующих интернет, выросло на 367 миллионов, а количество пользователей социальных медиа - на 288 миллионов всего за один год. Несмотря на то что нас, пользователей, так много, не все знакомы с нюансами общения онлайн.

Эксперты английской академии этикета Debrett's выяснили, что в сети мы перестаем поддерживать правила этикета. Возможно, мы просто иногда знаем не все из них. О правилах деловой переписки, уместности смайликов и любимых всеми аудиосообщениях мы поговорим в этом материале, посвященном цифровому этикету.

Этикет: для снобов или для просоциальных людей?

Этикет часто ассоциируют с чем-то архаичным. Сегодня популярно мнение, что жесткие правила поведения в обществе уже ни к чему. Но в цифровом мире, да и в оффлайне, это не совсем так. Онлайн мы намного чаще затрудняемся в общении, так как не видим собеседника и полностью зависим от возможностей используемой платформы. Особенно это касается деловых переписок. А этикет помогает избежать заминок и возможности быть неправильно непонятым. Старший редактор Wired UK Виктория Турк написала об этом целую книгу - Digital Etiquette: Everything You Wanted to Know about Modern Manners But Were Afraid to Ask. А Debertt’s - одна из самых знаменитых в мире компаний по персональному коучингу и обучению правилам этикета также стала выпускать настольные книги о современных манерах и цифровом этикете.

Хотя книга Турк вышла в 2019 году, стоит признать, что правила цифрового этикета или “нетикета”, как его иногда называют, меняются каждый раз когда меняется функционал существующих приложений и платформ, которые переопределяют наше понимание об общении онлайн. Еще недавно мы могли дать человеку целый день на то, чтобы тот ответил на наше письмо, отправленное на электронную почту, то сейчас, то сейчас мы ждем более быстрого ответа.

Хороший и разнообразный цифровой этикет можно полноценно обозначить характеристикой просоциального человека. Как сказал глава академии этикета Debrett’s, "сегодня важнее самих правил этикета возможность иметь широкий этикетный диапазон".

Этикет в социальных сетях

С самого начала социальные сети задумывались для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с друзьями, знакомыми и находить друзей по интересам. Сейчас социальные сети существуют не только для непринужденного общения. Например, все больше HR-специалистов проверяют аккаунты кандидатов в социальных сетях перед тем как предложить им работу. Стало допустимо писать в дирест по деловым вопросам. Здесь огромную роль играет контекст и именно это предоставляет больше всего проблем среди пользователей. Чаще всего трудности доставляет деловая переписка. Если у вас есть адрес электронные почты вашего адресата - напишите ему письмо через почтовый сервис. Если у вас есть его номер, но нет электронной почты, то напишите ему лучше в мессенджере, чем в Инстаграм или на Фэйсбук. Если у вас нет других контактов, кроме аккаунта человека в социальных сетях, считается допустимым написать ему в директ. Не забудьте поприветствовать человека и представиться ему полностью, четко и кратко объясните человеку, почему вы обращаетесь к нему в социальной сети и спросите о том, какую платформу для общения предпочитает ваш собеседник. Всегда думаете о своем собеседнике в первую очередь. Кажется ли он тем, кто будет проверять свой директ часто? Для чего он пользуется социальными сетями? Если у него закрытый аккаунт и/или в основном семейные, личные фотографии - не присылайте много сообщений по работа, скорее всего, ему это не понравится. Также, если вам удобнее другая платформа или вид коммуникации, скажите человеку об этом. Если вам не ответили на сообщение в директ, вы можете написать человеку на другой платформе один раз, но не стоит надоедать и уж точно писать на всех платформах.

Этикет в мессенджерах

Здесь правила разнятся. Например, в своей книге о цифровом этикете Виктория Турк советует вообще не вести деловую переписку в мессенджерах, особенно если вы не знакомы лично. В Казахстане многие переписываются как раз в WhatsApp или Telegram, у нас другая система и тут уместен более гибридный подход - смесь формального стиля с неформальным. Если это чат с коллегами, будет по меньшей мере странно, если вы станете расписывать каждое сообщение в виде идеально сконструированного письма. При этом помните, что это не ваши близкие друзья - отправлять десятки сообщений по одному слову неуместно. Вы - коллеги, а значит чаще всего вы общаетесь в рабочее время. Частые сообщения, лишенные смысловой нагрузки и полезности коллективу, только отнимут время и внимание вашего коллеги. Аудиозаписи - только для родных, близких друзей и уж точно, не для группового чата, только если в нем не состоит группа близких вам людей. Текстовым сообщением вы покажете уважение не просто к человеку, но и к его времени.

Раньше, когда мессенджеры только появились, недосказанность и безэмоциональные сообщения были простительны Сейчас Виктория Турк советует уделить особое внимание пунктуации, особенно в самых простых сообщениях. Если о некорректно подобранном эмоджи можно подшутить, то некорректная пунктуация может ввести человека в искреннее заблуждение. Например, точка в конце короткого предложения - “Класс.” - может обозначать сарказм и недовольство. Если вы используете все заглавные буквы - значит вы повышаете голос на человека. Людей это может напугать либо оттолкнуть. При этом и Виктория Турк, и эксперты Debrett’s советуют в начале переписки с незнакомым вам человеком опустить эмоджи и гифки.

Не оставляйте людей без ответа после того как вы прочитаете их сообщения. Это равносильно открытому игнорированию. Если вы не можете ответить сразу, но уже прочитали, обозначьте, когда у вас будет время на ответ. Если что-то изменилось и вам нужно срочно поменять время встречи, а до встречи всего час или два, делать это даже в мессенджере невежливо. Обязательно позвоните, вдруг человек уже вышел навстречу к вам.

Скорее всего, человек с которым вы переписываетесь, использует мессенджеры также для коммуникации с родными и близкими людьми и, возможно, пытается таким образом разграничить деловую сферу от личной. Объясните человеку, почему вам пришлось написать ему в мессенджере и спросите, как и где ему удобней вести переписку.

Этикет на почтовых сервисах

Электронная почта - самая подходящая платформа для делового общения. Во-первых, электронная почта - не мессенджеры, поэтому отправляйте всю информацию касающуюся вашего вопроса сразу. Если вы не знакомы с адресатом, лучше начать с формального стиля. Если вам сложно определиться, когда опустить формальности, вы также можете зеркалить стиль общения вашего собеседника, его стиль подскажет вам, как он предпочитает вести коммуникацию. Не забывайте о теме письма. Попытайтесь отразить в теме главную мысль письма в двух-трех словах, а не вставляйте туда все письмо и не пишите длинные предложения.

Во всех почтовых платформах сейчас есть возможность вставлять эмоджи. Стоит ли это делать? Эмоджи использовать можно для того, чтобы донести до человека свой тон, свое настроение, для того, чтобы вас поняли полностью. Но если вы отправляете документы или запрос в официальное учреждение, не используйте эмоджи, здесь вам нужен официальный стиль письма. Если ситуация позволяет использовать эмоджи - не перебарщивайте с ними, обычно, два эмоджи - это максимум.

Если вас поставили в копию - вам не обязательно отвечать. Как закончить письмо? Зависит от того, кому вы пишите письмо. Другу можете подписать как хотите, но в деловой переписке - “с уважением, “с искренним уважением”, “с наилучшими пожеланиями”, “до встречи”, “удачного дня”. Если это не конец вашей переписки - можете закончить письмо своим именем без формулы вежливости. Также не стоит спрашивать в каждом письме “как дела?”, писать "дорогая/уважаемая". Узнать о делах человека в первом письме - достаточно. Если вы хотите, чтобы человек позвонил вам - напишите свой номер в письме сразу, чтобы не заставлять человека спрашивать. Если в письме вы говорите о каких-то сайтах, работах, доступных онлайн - предоставьте вашему собеседнику ссылки.

Не пишите коллегам после работы. На многих платформах есть возможность запланировать письмо - воспользуйтесь ею. Если вы отправляете письмо человеку, живущему в другом часовом поясе - запланируете его на то время, которое будет удобней всего для адресата.