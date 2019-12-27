Что за постирония? Объясняем суть самого популярного концепта десятых годов

XX век стал временем переосмысления и постоянной деконструкции, тогда же стала актуальной приставка "пост-", то есть "после". И если постмодернизм – это ответ на модернизм, то постирония – ответ на абсурдность происходящего. В последние несколько лет, особенно на пространстве русскоязычного интернета, термин "постирония" снова стал популярным и вошел в обиход. Возникла путаница значений, добавилась метаирония, и выражения "пост-пост", "мета-мета" стали скорее вызывать вопросы, чем отвечать на вызовы общества. Разберемся, что к чему.

Постмодернизм

Прежде чем рассматривать "постиронию", нужно разобраться с термином "постмодерн". Это слово применяют ко всему подряд: к архитектуре, литературе, кино, философии, политике. В общем смысле "постмодернизм" – это состояние общества, которое выражается во всех культурных, социальных, научных и других сферах жизни. Основной мотив сути – это ответ на прошедшее (то бишь на модернизм). Исторически движение зародилось в середине XX века, после ужасов двух мировых войн, диктаторских режимов и геноцидов. Гуманизм, вера в науку и прочие аспекты "модернизма" были дискредитированы, появилась необходимость в альтернативе. Люди отказались от так называемых "метанарративов". Этим словом французский философ Жан-Франсуа Лиотар называл "объяснительные системы": науку, историю, психологию, искусство – иными словами, любое знание. Наряду с этим началась активная пропаганда релятивизма – идеи об относительности и условности всего окружающего. Так, например, ключевые моральные принципы (не убивай, не прелюбодействуй, не кради и т.д.) стали относительными понятиями. Как и понимание объективности реальности. Критике подверглись такие ценности, как правда, человеческая природа, способность к познанию. Скептицизм и ироничность – новая основа восприятия окружающего.

Ирония – постирония

Ирония существует ещё со времен античной драмы. Но использовалась она всегда для обесценивания идеи, где ирония функционировала на уровне реакции. Она вполне очевидна и прямолинейна. В свою очередь постирония дает всей этой механике необходимую глубину. Под "постиронией" понимается состояние, когда становится сложно отличить искренность от иронии. Если ирония глумится, то постирония глумится над иронией и изначальным объектом иронии. Стирается грань и начинается тот самый постмодернистский "цинизм", критическое сомнение во всём, без возможности окончательно определить правду. Потому что в настоящей постиронии понимание правды разрушает саму суть понятия.

Особое положение постирония занимает в русскоязычном интернете. Многие считают, что пост-юмор родился в пабликах в VK, где юмор граничил с абсурдом и стирал грани "нормального". Но объективно переломным моментом можно считать рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным в 2017 году. Из-за невиданной популярности (44.388.944 просмотров) речи участников стали достоянием общественности. Гнойный (Слава КПСС) и его сообщество "Антихайп" используют постиронию как основу своей философии. Даже свой рэп они называют "рэпом постмодерна". В качестве примера можно рассмотреть песню про вейп, где серьезные рэперы под тяжелый бит читают про вейп и селфи-палки. И после баттла количество запросов по слову "постирония" в Google увеличилось в несколько раз. Сюрреалистичность этого факта лишний раз доказывает, что всё это – постирония.

Метаирония

Постмодернизм (как и постирония) не может существовать сам по себе. Необходима реакция, так называемый пост-постмодернизм или метамодернизм. Впрочем, и здесь ещё нет общего соглашения. Тем не менее, это не мешает людям добавлять дополнительных слоев поверх постиронии, создавая так называемый "мета-юмор". Всё это становится слишком сложным и запутанным – проще рассмотреть на примере. Возьмем фразу "Я дурак". Допустим, что это факт – "Я действительно дурак". Ирония – "Я не дурак и иронизирую над тем, что я дурак". Постирония – "Непонятно, действительно ли я дурак, или это ирония". Метаирония – "Я говорю, что я дурак, абсолютно открыто, но люди думают, что это ирония". Уровень "мета" подрывает всю структуру и находится на ступени между модернизмом и постмодернизмом.

Собственно, насколько все эти многоуровневые сложные измышления нужны? Возможно, это акт интеллектуального самолюбия. С другой стороны, сложность и многоуровневый юмор развивают фантазию. Но мета-мета и пост-пост – символы современности, в частности "десятых" годов. Во всём можно усмотреть двойное (тройное) дно. Disney снимает ремейки, играя на ностальгии зрителей. Он хочет угодить нам или просто сделать быстрые деньги? Люди выступают за социальную справедливость. Им правда хочется помочь другим или чувствовать себя лучше? Эти "слои" создают помехи восприятия, всё становится размытым и непонятным. И, возможно, "пост" и "мета" – инструменты, которые помогут весь этот бардак структурировать. При условии, что это – не ирония.