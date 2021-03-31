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Что такое трансцендентальная медитация?

Стиль Жизни | Лента

Что такое трансцендентальная медитация?

Текст: Диана Рустамбекова


Фото: Павел Челищев (1950)

Медитация - одна из старейших практик: она применялась еще в древних цивилизациях, в виде ритмических песнопений. Первоначально медитация была тесно связана с религией - самые ранние свидетельства существования медитационных практик можно обнаружить в индуистских Ведах. Сегодня медитация широко применяется в образовательных процессах, становится частью психиатрической или медицинской терапии. В условиях современной реальности, когда каждый третий страдает от стресса или вызванных им последствий, возросший интерес к медитации вполне понятен. Медитация включает в себя огромное количество техник. Разберем особенности и плюсы одной из наиболее популярных - трансцендентальной медитации - вместе с сертифицированным учителем Артуром Шахиджановым.

“Действительно, в мире существует большое количество техник медитаций и человек вполне может запутаться. К сожалению, то, что принято называть медитацией сегодня, уже не имеет ничего общего с подлинной медитацией, которая практиковалась в далеком прошлом и являлась примером простоты, естественности и чрезвычайной эффективности. Основные принципы, используемые в настоящее время, связаны с концентрацией, контролем ума, мыслей, использованием созерцательного подхода, практикой осознания себя в настоящем моменте и так далее. Все эти техники связывает необходимость в усилиях, контроле, намерении, иногда может потребоваться определенная ментальная или физическая подготовка, возможно, определенное состояние здоровья. При естественной медитативной практике, какой является трансцендентальная медитация (ТМ), никакие условия не требуются, а контроль и концентрация исключаются вовсе - они просто недопустимы. В этой технике всё происходит легко, быстро, приятно и глубоко, что делает её универсальной, доступной для освоения в любом возрасте. Мы узнали об этой медитации от великого учителя современности Махариши Махеш Йоги - квантового физика и выдающегося исследователя сознания. Махариши возродил и адаптировал для современного человечества древнюю технологию развития сознания, чтобы любой мог использовать ею в повседневной жизни. Трансцендентальная медитация - это метод самопознания, простая, естественная техника для получения опыта спокойного, самообращенного состояния ума, называемого “трансцендентальным” или “чистым сознанием” - самым глубоким уровнем природы человека. В медитации расслабляется и тело, причем настолько глубоко, что отдых оказывается в 2-3 раза глубже фазы глубокого сна. В результате уходят напряжение, беспокойство, хроническая усталость, растворяются глубокие стрессы, которые являются причиной многочисленных психосоматических заболеваний. Вся нервная система получает уникальный отдых и восстановление”.

Что такое трансцендентальная медитация? (фото 1)
Что такое трансцендентальная медитация? (фото 2)

Как практикуют трансцендентальную медитацию?

“Цель трансцендентальной медитации - трансцендировать - выйти за пределы всех уровней мыслительных процессов. Во время практики внимание с поверхностного уровня направляется внутрь, что позволяет уму переживать более тонкие и спокойные уровни мысли. Ум выходит за пределы тончайшего импульса мысли и получает опыт Единого Поля Сознания - источника всех мыслей. Когда человек выходит из медитации, он чувствует, что его жизнь постепенно преображается на физическом, эмоциональном, ментально-интеллектуальном и духовном уровнях. Трансцендирование - наиболее приятный, самый желанный опыт для ума из всего, что он может испытать, потому что здесь нет необходимости заставлять или контролировать ум. Мы просто даём ему правильное направление и отпускаем, позволяя идти самостоятельно. Практикуют ТМ дважды в день - утром и вечером - по 20 минут, сидя удобно, с закрытыми глазами. Практика ТМ не предполагает изменения стиля жизни, диеты или своих убеждений. Мы просто вводим в наш распорядок дня дополнительный элемент, который прост и чрезвычайно полезен”.

Трансцендентальная медитация и мозг

“Во время практики ТМ ученые, согласно показаниям электроэнцефалографа (ЭЭГ), отмечают то, что принято называть полной когерентностью мозга - процесс, когда волны головного мозга во всех его частях по амплитудно-частотным характеристикам демонстрируют совершенную упорядоченность и согласованность друг с другом. Это явление возможно только в глубоком медитативном состоянии. В момент полной когеренции человек переживает состояние глубокого пробужденного покоя, которое полностью отличается от состояний бодрствования, сновидений и глубокого сна. Поэтому его также называют четвертым состоянием сознания. Подобный опыт приводит к развитию мозга, его нейронных связей и, как следствие, влияет на весь организм. Не вдаваясь в детали этого феномена, помимо других изменений, можно отметить стимуляцию работы префронтальной коры головного мозга, являющейся пультом управления всех высших функций - планирования, принятия решений, рассудительности, моральной зрелости, высокого нравственного поведения, а также когнитивных - познавательных функций. Улучшаются восприятие, память, концентрация внимания, способность к обучению, развиваются интеллект и творческое мышление, возрастает скорость реакции, мотивация. Люди замечают, что они мыслят яснее, лучше принимают решения, их желания осуществляются гораздо быстрее, легче решаются проблемы. Автоматически уходит негативность, а все связи, включая интеграцию левого и правого полушарий, отвечающих за анализ и интуицию, усиливаются. Трансцендентальная медитация способствует развитию полного потенциала человека”.

Что такое трансцендентальная медитация? (фото 3)
Что такое трансцендентальная медитация? (фото 4)

Возможно ли обучиться трансцендентальной медитации самостоятельно?

“Любую технику медитации нельзя освоить по книгам или интернету. Подлинная медитация всегда передается исключительно от учителя (специалиста в этой области) к ученику. Именно так трансцендентальная медитация передавалась на протяжении многих тысяч лет, благодаря чему сохранила свою естественность, простоту и эффективность. Важно обратиться к сертифицированным учителям ТМ. Сегодня обучение проводят во многих городах в большинстве стран мира, включая СНГ. Обучение ТМ занимает пять встреч по 1,5 часа каждая, в ходе которых человек полностью осваивает технику медитации со всеми ее нюансами, чтобы к концу обучения иметь достаточное понимание, опыт и уверенность в данной практике. Человек начинает чувствовать ее эффект на себе с первых шагов. На сегодняшний день ТМ является самой изученной техникой медитации в мире: было проведено около 700 научных исследований в 250 университетах и научно-исследовательских центрах 33-х стран мира. Именно научная обоснованность этой медитации, её простота и эффективность позволили многим известным людям из различных сфер общества, а также крупнейшим компаниям по всему миру успешно использовать ТМ для повышения качества жизни и производительности труда.”

Среди сторонников трансцендентальной медитации - кинорежиссер Дэвид Линч, актер Клинт Иствуд, певец Игги Поп, режиссер Мартин Скорсезе. Дэвид Линч в рамках собственного фонда, запустил программу помощи военным с посттравматическим стрессовым расстройством, в основе которой лежит трансцендентальная медитация. Кроме этого, режиссер стал автором книги “Поймать большую рыбу”, в которой описал влияние ТМ на собственное творчество. Трансцендентальной медитации обучаются дети с 10 лет и люди преклонного возраста. Существует также много среднеобразовательных школ по всему миру, в которых трансцендентальная медитация введена в общий процесс обучения.

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