Что такое трансцендентальная медитация?

Медитация - одна из старейших практик: она применялась еще в древних цивилизациях, в виде ритмических песнопений. Первоначально медитация была тесно связана с религией - самые ранние свидетельства существования медитационных практик можно обнаружить в индуистских Ведах. Сегодня медитация широко применяется в образовательных процессах, становится частью психиатрической или медицинской терапии. В условиях современной реальности, когда каждый третий страдает от стресса или вызванных им последствий, возросший интерес к медитации вполне понятен. Медитация включает в себя огромное количество техник. Разберем особенности и плюсы одной из наиболее популярных - трансцендентальной медитации - вместе с сертифицированным учителем Артуром Шахиджановым.

“Действительно, в мире существует большое количество техник медитаций и человек вполне может запутаться. К сожалению, то, что принято называть медитацией сегодня, уже не имеет ничего общего с подлинной медитацией, которая практиковалась в далеком прошлом и являлась примером простоты, естественности и чрезвычайной эффективности. Основные принципы, используемые в настоящее время, связаны с концентрацией, контролем ума, мыслей, использованием созерцательного подхода, практикой осознания себя в настоящем моменте и так далее. Все эти техники связывает необходимость в усилиях, контроле, намерении, иногда может потребоваться определенная ментальная или физическая подготовка, возможно, определенное состояние здоровья. При естественной медитативной практике, какой является трансцендентальная медитация (ТМ), никакие условия не требуются, а контроль и концентрация исключаются вовсе - они просто недопустимы. В этой технике всё происходит легко, быстро, приятно и глубоко, что делает её универсальной, доступной для освоения в любом возрасте. Мы узнали об этой медитации от великого учителя современности Махариши Махеш Йоги - квантового физика и выдающегося исследователя сознания. Махариши возродил и адаптировал для современного человечества древнюю технологию развития сознания, чтобы любой мог использовать ею в повседневной жизни. Трансцендентальная медитация - это метод самопознания, простая, естественная техника для получения опыта спокойного, самообращенного состояния ума, называемого “трансцендентальным” или “чистым сознанием” - самым глубоким уровнем природы человека. В медитации расслабляется и тело, причем настолько глубоко, что отдых оказывается в 2-3 раза глубже фазы глубокого сна. В результате уходят напряжение, беспокойство, хроническая усталость, растворяются глубокие стрессы, которые являются причиной многочисленных психосоматических заболеваний. Вся нервная система получает уникальный отдых и восстановление”.

Как практикуют трансцендентальную медитацию?

“Цель трансцендентальной медитации - трансцендировать - выйти за пределы всех уровней мыслительных процессов. Во время практики внимание с поверхностного уровня направляется внутрь, что позволяет уму переживать более тонкие и спокойные уровни мысли. Ум выходит за пределы тончайшего импульса мысли и получает опыт Единого Поля Сознания - источника всех мыслей. Когда человек выходит из медитации, он чувствует, что его жизнь постепенно преображается на физическом, эмоциональном, ментально-интеллектуальном и духовном уровнях. Трансцендирование - наиболее приятный, самый желанный опыт для ума из всего, что он может испытать, потому что здесь нет необходимости заставлять или контролировать ум. Мы просто даём ему правильное направление и отпускаем, позволяя идти самостоятельно. Практикуют ТМ дважды в день - утром и вечером - по 20 минут, сидя удобно, с закрытыми глазами. Практика ТМ не предполагает изменения стиля жизни, диеты или своих убеждений. Мы просто вводим в наш распорядок дня дополнительный элемент, который прост и чрезвычайно полезен”.

Трансцендентальная медитация и мозг

“Во время практики ТМ ученые, согласно показаниям электроэнцефалографа (ЭЭГ), отмечают то, что принято называть полной когерентностью мозга - процесс, когда волны головного мозга во всех его частях по амплитудно-частотным характеристикам демонстрируют совершенную упорядоченность и согласованность друг с другом. Это явление возможно только в глубоком медитативном состоянии. В момент полной когеренции человек переживает состояние глубокого пробужденного покоя, которое полностью отличается от состояний бодрствования, сновидений и глубокого сна. Поэтому его также называют четвертым состоянием сознания. Подобный опыт приводит к развитию мозга, его нейронных связей и, как следствие, влияет на весь организм. Не вдаваясь в детали этого феномена, помимо других изменений, можно отметить стимуляцию работы префронтальной коры головного мозга, являющейся пультом управления всех высших функций - планирования, принятия решений, рассудительности, моральной зрелости, высокого нравственного поведения, а также когнитивных - познавательных функций. Улучшаются восприятие, память, концентрация внимания, способность к обучению, развиваются интеллект и творческое мышление, возрастает скорость реакции, мотивация. Люди замечают, что они мыслят яснее, лучше принимают решения, их желания осуществляются гораздо быстрее, легче решаются проблемы. Автоматически уходит негативность, а все связи, включая интеграцию левого и правого полушарий, отвечающих за анализ и интуицию, усиливаются. Трансцендентальная медитация способствует развитию полного потенциала человека”.

Возможно ли обучиться трансцендентальной медитации самостоятельно?

“Любую технику медитации нельзя освоить по книгам или интернету. Подлинная медитация всегда передается исключительно от учителя (специалиста в этой области) к ученику. Именно так трансцендентальная медитация передавалась на протяжении многих тысяч лет, благодаря чему сохранила свою естественность, простоту и эффективность. Важно обратиться к сертифицированным учителям ТМ. Сегодня обучение проводят во многих городах в большинстве стран мира, включая СНГ. Обучение ТМ занимает пять встреч по 1,5 часа каждая, в ходе которых человек полностью осваивает технику медитации со всеми ее нюансами, чтобы к концу обучения иметь достаточное понимание, опыт и уверенность в данной практике. Человек начинает чувствовать ее эффект на себе с первых шагов. На сегодняшний день ТМ является самой изученной техникой медитации в мире: было проведено около 700 научных исследований в 250 университетах и научно-исследовательских центрах 33-х стран мира. Именно научная обоснованность этой медитации, её простота и эффективность позволили многим известным людям из различных сфер общества, а также крупнейшим компаниям по всему миру успешно использовать ТМ для повышения качества жизни и производительности труда.”

Среди сторонников трансцендентальной медитации - кинорежиссер Дэвид Линч, актер Клинт Иствуд, певец Игги Поп, режиссер Мартин Скорсезе. Дэвид Линч в рамках собственного фонда, запустил программу помощи военным с посттравматическим стрессовым расстройством, в основе которой лежит трансцендентальная медитация. Кроме этого, режиссер стал автором книги “Поймать большую рыбу”, в которой описал влияние ТМ на собственное творчество. Трансцендентальной медитации обучаются дети с 10 лет и люди преклонного возраста. Существует также много среднеобразовательных школ по всему миру, в которых трансцендентальная медитация введена в общий процесс обучения.