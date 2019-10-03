Что такое soft skills и что о них думают казахстанские работодатели?

Мы уже узнавали, почему люди меняют работу после 30, что такое гибкий график, и почему фриланс - не работа мечта. В этот раз вместе с экспертами мы исследуем soft skills или, если перевести на русский, "мягкие" навыки. HR-специалисты используют этот термин как противопоставление hard skills - классическим навыкам, которые поддаются измерению. Например, знание английского языка - "жёсткий" навык, который можно измерить по шкале IELTS или TOEFL. А "мягкие" навыки - можно определить как умения, завязанные на коммуникабельности. Например, умение находить общий язык с людьми или умение убеждать можно отнести в разряд soft skills.

Специалисты компании LinkedIn прогнозируют, что укрепление "мягких" навыков станет самой успешной инвестицией в карьеру - спрос на людей с развитыми soft skills в ближайшее время увеличится на 24%. Например, главными "мягкими" навыками в 2019 году станут креативность, стрессоустойчивость, приспособляемость, умение убеждать и работать в группе. Какая ситуация с этим обстоит в Казахстане мы узнали у эксперта по рекрутингу Дины Абылхожиной.

"В Казахстане есть понимание понятия "мягких" навыков, и оно широко используется в найме кадров. Это универсальные компетенции, которые не поддаются количественному измерению. С жесткими навыками по-другому, к примеру, если мы говорим об уровне понимания финансовой отчетности, то этот навык можно с легкостью измерить - человек либо считывает финансовые отчеты, либо нет. Hard skills - это то, чему можно научиться в школе, в университете, на курсах, на семинарах. После обучения человек может официально измерить полученные знания, другими словами, он может пойти и сдать экзамен, получить сертификат, понять, насколько хорошо он овладел тем или иным навыком. Soft skills не поддаются такому измерению. Например, как измерить насколько человек "гибкий" и умеет адаптироваться? Он "умеренно гибкий" или "супер гибкий"? По пятибалльной шкале или по десятибалльной? Вкратце, hard skills - это про интеллект, здесь говорится об IQ, а soft skills - это про эмоции - EQ. Люди с хорошими "мягкими" навыками - те у кого высокий уровень эмоционального интеллекта. Такой человек умеет правильно работать со своими эмоциями и эмоциями других, умело их направлять и мотивировать, он знает, как повлиять на члена команды, чтобы тот понял просьбу," - делится опытом Дина Абылхожина.

Почему появилась такая тенденция? Что все-таки важнее - жесткие или мягкие навыки?

Каждую сферу деятельности ждут перемены, связанные с развитием искусственного интеллекта и автоматизация, что грозит подорвать устоявшиеся каноны. В то же время, появляются новые профессии, но нельзя сказать, что этот процесс происходит синхронно. Доктор наук Ник ван Дам, старший советник в McKinsey & Company, поделился результатами исследования, которое утверждает, что между 2015 и 2020 годами пропадут семь миллионов рабочих мест и появятся только два миллиона. Как с этим быть? Здесь не обойтись без адаптации и готовности обучаться совершенно новым навыкам, которые (пока что) не могут заменить роботы. А роботы, преимущественно, не обладают именно "мягкими" навыками. Например, машина не умеет утешать.

Несмотря на то, что технологические и цифровые компетенции (жесткие навыки) останутся основой практически каждой должности, исключительно их будет недостаточно для поддержания конкурентоспособности. Ник ван Дам советует начать развивать эмоциональный интеллект, утверждая, что микс "мягких" и "жестких" навыков поможет работникам адаптироваться под самые неожиданные изменения в будущем. Например, еще в 2015 году эмоциональный интеллект не стоял даже близко к топ-10 самых востребованных навыков - сейчас он нужен повсеместно. Другое дело, как доказать что у вас хорошо развиты "мягкие" навыки и на чем конкретно стоит сфокусироваться?

Как развивать мягкие навыки и доказать свой уровень?

Мало кого в университете или в школе учили коммуникабельности или стрессоустойчивости, такие способности обычно передаются генетически. Но это не значит, что человек без таких задатков обречен, их можно развить.

"Мягкие" навыки больше про личность и характер человека. Слишком часто люди заблуждаются в том, что раз им не дано быть душой компании или исключительным коммуникатором - с этим ничего не поделаешь. На самом деле, "мягкие" навыки можно освоить и отточить. Как это сделать? Через опыт, ошибки и правильные выводы. Например, один из "мягких" навыков - это умение быстро находить общий язык в новой команде. Представьте себе человека, который по своей натуре очень замкнут, одним словом - интроверт. Этот человек приходит на первую работу, понимает, что ему не хватает опыта общения, и он не просто принимает это, а делает выводы и начинает читать книги на эту тему, учиться у окружающих. Уже на второй работе ему станет намного легче общаться с коллегами, на третьей - он может стать душой команды. На мой взгляд, все что касается "мягких" навыков, можно развить. Очень важно здесь найти подходящий курс или профессионального коуча, а не делитанта - это сложнее всего," - говорит Дина Абылхожина.

После курсов вы можете добавить этот опыт в графу "образование", написать, что побывали на том или ином семинаре, получили сертификат и приложили какие-то усилия, чтобы развить ваши навыки. При этом писать об этом в мотивационном письме не стоит, советует Дина. Для этого существуют интервью.

Прослеживается ли такой тренд в Казахстане? Что думают о мягких навыках казахстанские работодатели?

Местные HR-специалисты также пропагандируют "мягкие" навыки. Так они пытаются минимизировать текучесть кадров, подбирая работников учитывая не только их компетенции, но и характер. Такими убеждениями руководствуется большое количество работодателей Казахстана.

"Все чаще работодатели требуют от нас, рекрутеров, кандидатов, соответствующих корпоративной культуре компании. В командах, где люди подобраны не только по профессиональным навыкам, но и по эмоциональным, проще работать, легче добиваться поставленных целей, быстрее распределять роли, организация становится более успешной. Самое важное - снижается "текучка", потому что людям приятнее работать с теми, с кем они разделяют ценности. В целом, сейчас важнее иметь способность приспосабливаться к новым реалиям," - рассказывает Дина Абылхожина.