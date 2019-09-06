Гибкий график: что это такое и может ли он освободить нас от офисного рабства?

Сегодня в западных странах все более популярным становится гибкий график работы в корпоративной сфере. Так работают Netflix, Virgin и куча компаний в Силиконовой долине. Многие ошибочно полагают, что фриланс и гибкие рабочие часы - одно и то же, поэтому мы решили разобраться, как это работает в корпоративной сфере и на самом ли деле работа в офисе заслуживает такую неприязнь. Помочь в этом вопросе мы попросили специалиста по набору кадров и управляющего директора рекрутинговой компании "Optimum Rеcruitment" Диной Абылхожиной.

Что такое "гибкий" график и чем он отличается от работы с 9:00 до 18:00?

Гибкий график - это возможность работать в любое время и любом месте, чаще всего это условие обозначается в трудовом договоре. Но в то же время работник обязан несколько раз в месяц появляться в офисе или регулярно выходить на связь со своим работодателем - для отчетов, встреч с клиентами и общего контроля продуктивности. Работник на гибком графике - не фрилансер, он не имеет права выбирать проекты или отказываться от работы. Перед началом работодатель и сотрудник компании обязательно оговаривают правила удаленной работы, у подчиненного остаются определенные обязанности.

"Фрилансер тоже работает на гибком графике, но он имеет право выбирать проекты или работать одновременно на 10 компаний. Удаленный сотрудник на гибком графике в любом случае не имеет права отказаться, потому что он сотрудник компании, его работа должна соответствовать стандарту, следовать определенным задачам и годовым целям," - рассказывает Дина.

Также Дина поделилась своим опытом работодателя на примере одной из своих сотрудниц, которая работала на удаленке:

"Это был консультант по рекрутингу. К тому времени она работала у нас 4-5 лет, была одной из лучших в компании. Мы с ней поговорили и решили, что повышения зарплаты хватит ненадолго в качестве мотивации. Как показывает мировая практика, финансовой мотивации хватает от силы на месяц - два. Я предложила девушке работу на удаленке. Она должна была приходить раз в неделю на 2-3 часа для того, чтобы отчитаться, проговорить детали и сложности проектов. Все остальное время она работала на дому. Мы заранее обговорили с ней строгие правила, например, если я отправляю ей сообщение по WhatsApp, она обязана ответить мне в течение часа. Также мы расставили цели и обсудили пункты, связанные с показателями ее эффективности."

Почему гибкий график стал популярным?

Возможно, главная причина распространения этого тренда лежит в цифровизации. Сейчас все могут себе позволить быть на связи 24/7, что влияет и на рабочие часы. Часто многие сотрудники получают письма на электронную почту или сообщения по работе поздно вечером, или вне стандартного рабочего графика (с 9:00 до 18:00). Также поколения работников потихоньку сменяются, и на места поколения X и Y приходят миллениалы, которые не готовы жертвовать личным временем и путешествиями даже ради высокой зарплаты.

"Новое поколение свободолюбивое, и высокая заработная плата больше не является главным мотиватором, миллениалы ценят свободу и возможность высказывать свое мнение без личных жертв и не хотят следовать всем корпоративным стандартам. Если у более зрелого поколения не было выбора - они работали с девяти до шести, то с приходом миллениалов на рабочий рынок стало понятно, что мотивировать их нужно другими методами, не только заработной платой," - делится инсайтом Дина Абылхожина.

Например, в недавнем исследовании рабочего рынка в Великобритании было выявлено, что 70% работников в Соединенном Королевстве считают, что гибкий график делают работу более привлекательной. Что еще более удивительно - целых 92% опрошенных миллениалов идентифицируют гибкий график как один из приоритетных характеристик при выборе работы. Поэтому не удивительно, что такие изменения начинают происходить и у нас, не только в Казахстане, но и на территории СНГ.

Не становимся ли мы ленивыми?

Но не все компании спешат внедрить этот тренд в свою систему. Да, гибкий график успешно работает более двух десятилетий в Скандинавии и более десяти лет в Силиконовой Долине. Большинство из компаний, например, тот же самый стриминговый сервис Netflix, не жалеют о нововведении. По их рассказам, такие перемены помогли улучшить работоспособность, общее состояние и удовлетворенность сотрудников. При этом, все компании в один голос твердят о важности доверия. Такого рода режим работы не может существовать без доверия, он строится на ответственности и самодисциплине сотрудников компании. Несмотря на мягкость в режиме работы, все сотрудники, работающие удаленно, обязаны успевать по всем проектам. В противном случае сотрудника ждет увольнение.

Что мешает компаниям в СНГ решиться на такой же шаг?

В СНГ уже есть корпорации, которые позволяют своим работникам работать на удаленке. Но не все решаются на такой шаг массово. На самом деле, такой режим может быть чреват недоработками и потерей контроля над сотрудником. Это может негативно сказаться на всей компании. "Как специалист, который работал со сотрудниками разных возрастов, я не очень поддерживаю когда молодые специалисты, которые только вышли из ВУЗов или поработали всего 2-3 года в офисе хотят выходить на гибкий график. Почему? Потому что такая работа требует высокой степени самоорганизации и самодисциплины, то есть здесь нужно чувствовать время и уметь им управлять, чтобы лишний раз не предпочесть свои личные дела рабочим задачам. Работа в кофейне на самом деле сложнее, чем кажется на первый взгляд. Умение самостоятельно планировать свой рабочий день и график дается легче опытному сотруднику нежели новоиспеченному выпускнику ВУЗа. Опытный работник уже знает, как распределить задачи, как их классифицировать по срочности, важности и не терять своей продуктивности. Касательно молодых ребят - я думаю единицы могут не утратить своей продуктивности при переходе на гибкий режим. Гибкий график работы очень сильно расслабляет сотрудника," - комментирует Дина Абылхожина.

Почему работодатели все-таки выбирают такой график и какие цели преследуют?

Для компании есть сразу несколько плюсов. Во-первых, работа на удаленке - несомненный плюс для соискателей. Ведь как уже говорилось выше, сегодня миллениалы рассматривают гибкий график как один из ключевых плюсов позиции.

Также гибкие рабочие часы помогают сохранить уже имеющихся сотрудников. Например, если ценный кадр по семейным причинам переезжает в другой город или страну, удаленка помогает сохранить за ним рабочее место. Часто это позитивно сказывается на обеих сторонах, работник чувствует, что его ценят, с его мнением и благополучием считаются, а это в свою очередь повышает продуктивность работника.

Еще один важный момент - коммуникация 24/7. Она происходит не только между сотрудниками, но и клиентом и компанией. Сотрудники на гибком графике смогут вести коммуникацию в любое время суток, ведь у них нет фиксированных часов работ. Сейчас это особенно актуально. Для поддержания конкурентоспособности и репутации компаниям часто приходится подстраиваться под клиентов, работать вне стандартного режима.

И, пожалуй, одна из самых важных причин - экономия. "Чаще всего самая популярная причина в Казахстане - это возможность сократить издержки на содержание офисного пространства. Поэтому, если вы переходите на гибкий график в рамках компании вы должны быть готовы к тому что вы вряд ли будете получать столько же денег. В любом случаи будет происходит корректировка оплаты в сторону понижения," - комментирует Дина Абылхожина.

Кто уже работает по гибкому графику в Казахстане?

В Казахстане биржа фриланс-труда уже развита, но больших изменений в сторону гибкого графика не наблюдается, несмотря на огромную популярность такой системы за рубежом. Сейчас этого тренд находится у истоков. Как и на Западе, первыми его задали IT-специалисты.

"Я не вижу тотальный переход на такую систему работы, есть отдельно взятые сотрудники, часто это программисты, которые могут быть вызваны по необходимости. Повальной тенденции не наблюдается. При этом зафиксирована практика, когда те же самые компании из Силиконовой долины в определенных случаях вызывают своих работников обратно на работу в офисе, из-за потери продуктивности сотрудников и общей производительности труда компании," - рассказывает Дина.

Гибкий график - антидот офисному рабству?

Правда, такие изменения не всегда гарантируют стопроцентный успех. Для того чтобы переход прошел гладко, необходимо скрупулезно обсуждать все детали по коммуникации, целям и ожиданиям, как сотрудника, так и начальства.

"Моя сотрудница, работавшая на гибком графике, в итоге поняла, что ей не хватает рабочей среды в офисе. По моим исследованиям, рабочая среда компании по многим параметрам выигрывает у непринужденной домашней обстановки. Девушка отметила, что ей не хватало общения и обмена опыта с коллегами. Конечно, когда вы работаете в офисном пространстве, есть немало своих минусов, в особенности в open space пространствах, но имеется и огромная возможность эффективной коллаборации. В офисе человек может здесь и сейчас спросить у коллеги совета и тут же обменяться опытом. На мой взгляд, зря демонизируют офисную среду. Конечно, я против переработки - это токсично. В таком графике даже самый эффективный менеджер утратит свою продуктивность, начнет сильно уставать от работы и коллег. Но с гибким графиком тоже необходимо быть осторожными и четко расставлять правила," - советует Дина Абылхожина.