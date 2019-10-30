Что такое гендерные исследования и почему о них нужно знать

Почти вся история человека - это история бинарности: Западная культура и Восточная культура, США и СССР, столетняя война Англии и Франции, демократы и республиканцы, мужчины и женщины. Сегодня это уже архаика, положение вещей старого мира. Особенно если вопрос касается гендера, неравенства и самоопределения. Постараемся объяснить, что такое и зачем нужны гендерные исследования, как они борются с бинарностью и какие парадоксы из-за этого возникают.

Гендер и биологический пол

В первую очередь нужно разобраться с базовыми терминами - "гендер" и "пол". Эти слова, в особенности в переводе на русский язык, могут вызывать много вопросов. В самом деле gender переводится как "пол", но и слово sex означает "пол". Разница лишь в том, что в данном случае sex или "пол" обозначает биологическую и генетическую разницу (органы, гормоны, хромосомы), а гендер - это определенный набор значений, типов поведения и "норм", свойственных определенному полу. Например, традиционный институт семьи приписывает мужчинам и женщинам определенные социальные роли: женщина - хранительница очага, мужчина - добытчик. Подобная система сохранилась и по сей день функционирует в большинстве консервативных сообществ. Но впоследствии ученые, политические и социальные деятели усомнились в таком укладе, поставив его под вопрос.

Все эти вопросы рассматривают "гендерные исследования" - различные исследовательские практики, сфокусированные на изучении гендера и его влиянии на общество. Для дальнейшего погружения в тему мы связались с доцентом кафедры социологии Белорусского государственного университета Светланой Буровой. В своей работе "Гендерные исследования в Беларуси: история, социальный контекст, персоны" она пишет: "Гендерный порядок сегодня меняется. Его трансформация в свете современных стремлений к защите и соблюдению прав каждого человека закономерна и необратима по многим объективным причинам, в том числе благодаря новым технологиям, "которые делают природные половые различия менее значимыми, чем раньше. Феминизм лишь отражает, подчас односторонне, эти сдвиги". Изменившиеся макроэкономические и идеологические условия социальной жизни привели к тектоническим сдвигам в межполовых отношениях. Появились новые социально-психологические трудности и для женщин, и для мужчин, что во многом связано с процессом разрушения отживающих стереотипов, устоявшихся правил и норм поведения. Привычный гендерный порядок стал анахронизмом, который тормозит общественное развитие, так как создает массу препятствий для раскрытия личностного потенциала и мужчин, и женщин, которые "загнаны" в рамки своих гендерных ролей и ограничены в самораскрытии". Это значит, что традиционные принципы уже стали архаикой и не отвечают вызовам времени: "гендерный порядок стал невыгоден ни экономически, ни социально, ни политически" пишет Светлана Никифоровна.

Гендерная дискриминация, стереотипы и равенство

Нужно понимать, что гендерные исследования и феминизм как направления идут немного разными путями. Если феминизм борется за достижение и соблюдения прав для женщин, то изучение гендеров влечет за собой деконструкцию стереотипов, отказ от дискриминации и достижение гендерного равенства. Выше уже был поднят тезис об экономической выгоде такой позиции, но разберемся детальнее с целями. В той же научной работе Светлана Никифоровна пишет: "Согласно распространенным в нашем обществе представлениям (как и во многих других обществах) женщина - это "слабый пол", хранительница очага, ее высшее предназначение - материнство; мужчина же - это «сильный пол», воин, защитник и добытчик. И такие представления являют собой примеры гендерных стереотипов, "загоняющих" людей в некие нормативные рамки, ограничивающих их социальное и семейное пространство, диктующих правила поведения, выход за пределы которых грозит попаданию в группу "не-женщин" или ‘не-мужчин'". Впоследствии все это приводит к дискриминации по гендерному признаку. То есть представители одной из групп оказываются в положении, когда им просто закрыт доступ к определенным сферам быта, ресурсам, правам, источникам дохода или обучению. Понятно, что чем меньше равных возможностей для реализации, тем меньше шансы на стабильную экономику. И в этом смысле очень часто говорят о гендерном равенстве. И здесь не имеется в виду абсолютная "уравниловка", чтобы условно в каждой компании работало 50/50, а именно равенство прав и возможностей.Кажется, что это вполне очевидные вещи, но до сих пор в мире нет ни одного общества, которое достигло бы полного равенства. Ближе всего к истинному показателю гендерного равенства подошли страны Скандинавии. Об этом говорит и уровень социальной защищенности, экономическая стабильность и возможности для реализации граждан. Однако, здесь возник так называемый "парадокс гендерного равенства". Считается, что чем ближе общество подходит к гендерному равенству, тем более равное будет количество мужчин в разных рабочих сферах. Однако, на примере Скандинавии мы видим, что это не совсем так. Исследование проводили ученые из Городского университета Лидса и Университета Миссури. Они обратили внимание, что количество девушек получивших высшее образование в STEM-дисциплинах (сфера, объединяющая науку, технологии, инженерию и математику) не становится выше из-за гендерного равенства. Наоборот, их количество сократилось по отношению к странам, где гендерное равенство находится в плачевном состоянии (ОАЭ, Тунис, Алжир и Турция). В исследовании нет пояснения причин такой корреляции. Однако один из ученых, Гейсберт Стоэт, считает, что чем выше индекс удовлетворенностью жизнью (а он обычно выше в странах с более высоким индексом гендерного равенства), тем больше люди чувствуют себя в безопасности и занимаются тем, что хотят делать на самом деле. Ими движет желание, а не экономическая необходимость. Исследование подверглось критике. И это также является одной из главных проблем гендерных исследований. Многие политические лагеря используют их для продвижения своих политических идей, занимая выгодную позицию у левого электората.

Гендерная идентичность и отказ от бинарности

Наверное самая противоречивая и неоднозначная часть гендерных исследований - идентичность. Несмотря на все описанное выше, на попытки прийти к некому равенству, самые радикальные исследователи считают, что и такая позиция архаична, поскольку рассматривает только два гендера - мужчин и женщин. Так появилась идея о гендерном самоопределении. Это могут быть мужчины, женщины, агендеры, бигендеры, трансгендеры, гендерквиры и множество других категорий, в зависимости от школы мысли. Идея заключается в том, что ваш биологический пол не обязан совпадать с гендером, и человек не должен быть ограничен рамками. Так например гендерно-неконформные люди (чье поведение и выражение не совпадает с гендерными нормами, принятыми в обществе) одеваются в одежду, которая ассоциируется с противоположным полом (кроссдрессеры). А в Америке особую популярность имеют драг квины - это традиционно биологические мужчины, которые используют для своего сценического образа женских персонажей и соответствующие атрибуты. Консенсуса по вопросу идентичности в научном сообществе до сих пор нет, но уже сейчас возникает множество споров, преимущественно политического характера.

Научно доказано, что биологически женщины и мужчины отличаются (мышечная масса, суставы, плотность костей и другое). Так в физических видах спорта появилось разделение на мужской/женский. Однако, если мы принимаем идею об идентичности, спортсмен, биологический мужчина, в один момент может почувствовать себя женщиной и перейти в женскую лигу. Физическая разница может сыграть огромную роль в контактных и силовых видах спорта (тяжелая атлетика, борьба). Это может звучать противоречиво, но в 2018 году биологический мужчина, трансгендер, Рейчел Маккиннон выиграл чемпионат мира по велоспорту на треке среди женщин 35-44 лет. Похожая ситуация случилась и в пауэрлифтинге. Многие, кто выступают против гендерной идентичности говорят о нечестном, неэтичном и ненаучном подходе к изучению вопроса.

Похожая степень противоречивости появилась в русскоговорящем обществе, когда популярные СМИ начали вводить в обиход феминитивы. Чтобы подчеркнуть присутствие женщин в профессиях, представители феминистического движения начали использовать суффикс "-ка", если профессия подразумевала женщину (авторка, инженерка). Но отдельные СМИ поддержали и идею об идентичности и отказе от бинарности, внедрив написание автор_ка, инженер_ка.

Как мы видим, тема неоднозначная и щепетильная. Кто-то исходит пеной у рта при упоминании гендерных-неконформистов, другие готовы за них лечь под танк. Нужно признать, что как бы мы не относились к этому вопросу - он важный и его нужно обсуждать. Только так мы сможем выйти на диалог друг с другом и понять, что действительно истинно, а что просто обидно.