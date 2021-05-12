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Алекситимия: как устроены безэмоциональные люди?

Стиль Жизни | Лента

Алекситимия: как устроены безэмоциональные люди?

Текст: Диана Рустамбекова


Фото: Patrick Tosani "Self-portraits" (1985)

Алекситимия – расстройство эмоционально-волевой сферы, неспособность дифференцировать собственные чувства и чувства других. С греческого алекситимия переводится как “нет слов для чувств”. Термин был введен в 1972 году психиатром Питером Сифнеосом. Алекситимия – устойчивая черта характера человека. Алекситемикам тяжело разобрать природу своих ощущений, например, они могут счесть бабочек в животе за расстройство органов пищеварения.

Как распознать алекситимию?

Один из главных признаков алекситимии (за исключением низкого эмоционального интеллекта) – скудное воображение. Мысли человека буквальные, не фантазийные, чаще всего про конкретные бытовые действия. То же касается и сновидений: снов с полетами или путешествиями между мирами алексетемикам видеть не приходится. Все вышеперечисленное не говорит о том, что человек глуп; он просто мыслит предметно, логически. Неспособность фантазировать делает алекситемиков более уязвимыми перед внешними факторами – воображение помогает нам защищать собственное “я”, помогая сбежать от реальности, которая может нас травмировать.

Алекситимия: как устроены безэмоциональные люди? (фото 1)

Алекситимию часто связывают с расстройствами аутистического спектра (РАС). Согласно исследованиям, у половины людей, страдающих РАС, была выявлена алекситимия. При этом в обществе алекситемики ведут себя нормально, просто с такими людьми складываются довольно поверхностные взаимоотношения. Они руководствуются общепринятыми нормами и правилами, а не собственными чувствами. У них низкий уровень эмпатии: человек не может распознавать собственные чувства, что говорить о понимании других. Возможно поэтому алекситемикам сложнее выстраивать романтические отношения; они могут показаться партнеру холодными и отдаленными, ввиду неспособности демонстрировать привязанность и любовь.

Алекситемики могут говорить о том, что им грустно или страшно, но подробного описания своим чувствам дать не смогут. Отсутствие своевременной эмоциональной разрядки нередко становится причиной расстройств пищевого поведения, наркотической зависимости, сексуальных расстройств у мужчин.

Причины

Природу алекситимии установить пока не удалось. Среди возможных – дисфункция правого полушария, которое отвечает за развитие фантазии, вербальное выражение информации. Возможны и внешние причины. От рождения мы все алекситимичны, не умеем дифференцировать эмоции. По мере взросления подобная черта личности исчезает, но иногда этому мешает какое-то травмирующее событие, об этом пишет психоаналитик Джойс Макдугалл в своей книге "Театры тела". Сказываются и культурно-этнические особенности. Так, народ йоруба описывает тревогу, как “сердце бессильно бьется”, делая упор на телесность и опуская эмоциональную составляющую этого переживания.

Алекситимия: как устроены безэмоциональные люди? (фото 2)

Как бороться?

Парадокс алекситемии в том, что стандартные методы психотерапии здесь работают плохо – алекситемики не могут определить свои чувства,  следовательно, не могут рассказать о них. Главный способ самопомощи для них – высокая физическая активность. Она помогает успокоить  неопознанные внутренние чувства. Вспомните компульсивные забеги Форреста Гампа.

Чувства в каком-то смысле синоним слабости. Они могут рассказать миру о нас слишком многое. Пока одни стремятся казаться безэмоциональными намеренно, алекситемики едва ли поймут подобную модель поведения. Они на собственном опыте познали, что "бесчувственность" способна значительно снизить качество жизни.

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