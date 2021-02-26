Что такое акцентуации и зачем они нужны?

Характер – наш самоидентификатор. Он определяет наше существование: окружение, работу, увлечения. Когда одни черты характера чрезмерно усиливаются, мы сталкиваемся с акцентуациями – это наши особенности, слабые места. Они не относятся к психическим патологиям, являясь крайними показателями нормы. Чаще акцентуации проявляются в подростковом возрасте и сглаживаются по мере взросления под влиянием биологических и социальных факторов. Впервые термин был введен немецким психиатром Карлом Леонгардом в 1968 году.

Как правило акцентуации воспринимаются в негативном ключе, но, разобравшись в них, можно начать лучше понимать себя, мотивацию других людей, наиболее грамотно подойти к выбору специальности и работы. Существует два основных типа акцентуаций: явные и скрытые. Явные проявляются вне контекста, на протяжении всей жизни, скрытые – обычно вызваны определенными триггерами. Явные акцентуации встречаются у 90% детей и 50% взрослых.

Более известную классификацию акцентуаций предложил советский психиатр Андрей Личко. Согласно ей, выделяют 11 основных типов:

Гипертимный тип – люди с высоким жизненным тонусом. Неусидчивые, постоянно нуждаются в общении. Гипертимный тип часто не доводит начатое до конца, не терпит скучной монотонной деятельности. Стремится к ранней эмансипации, любит перемены.

Циклоидный тип – таким людям присущи легкие волны цикличной смены настроения: от гипертимности до субдепрессии. Длительность фаз – около 2-х недель. Параллельно с их сменой меняется и самооценка. В период мании они крайне трудоспособны, в период депрессии легко уязвимы.

Астено-невротический тип – такие люди быстро утомляются, склонны к саморефлексии и тревожности. Часто им присуща ипохондрия. Астено-невротики социальны, но быстро устают от компании и стремятся к одиночеству.

Сенситивный тип – очень ранимые, впечатлительные люди. Открытые к социальному взаимодействию. Из них часто получаются отличные психологи ввиду ярко выраженной эмпатии. В детстве часто проявляют себя как стеснительные и замкнутые. Послушание и ответственность, вызванные нежеланием обращать на себя внимание, делают их любимчиками учителей, во взрослой жизни – работодателей.

Психастенический тип – самокритичные, нерешительные люди. Мнительность психастеника отличается от мнительности астено-невротиков и сенситивных людей. Если астено-невротики переживают в первую очередь за состояние собственного здоровья, а сенситивный тип боится насмешек, то психастеников пугает возможность совершить фатальную ошибку. Склонность к рефлексии часто создает им репутацию интеллектуалов.

Шизоидный тип – проявляется через погруженность в себя, низкий эмоциональный интеллект. Обычно такие люди замкнуты, не замечают ничего вокруг. Наиболее работоспособны в одиночестве. Социальные контакты заводить не спешат. Часто компенсируют недостаток общения через книги и фильмы – увлечениям предаются с головой.

Эпилептоидный тип – тяжелый тип человека. Агрессивные – держат эмоции в себе, а после взрываются и долго не могут остыть. Часто пренебрегают нормами морали, руководствуясь только собственными взглядами. В отношениях ревнивы. В коллективах любят командовать. Аккуратны, порой больше меры, что часто становится проблемой.

Истероидный тип – артистичны, нуждаются в постоянном внимании, публичной похвале. Склонны ко лжи, харизматичны. Болезненно переживают отказы. Внешне это может проявляться в экстравагантных нарядах, театральном макияже.

Лабильный тип – человек настроения. Расстроить или обрадовать их может буквально все: неверно подобранное слово, осуждающий взгляд. Череда неудач может надолго вывести таких людей из строя. В своих чувствах искренны, воспринимают многое близко к сердцу.

Неустойчивый тип – не терпят контроля. Вечные фланеры. У них нет четких целей, они не ведут распорядок дня. Падкие на легкие удовольствия, отсюда склонны к зависимостям. Нет тяги к учебе или работе. Легко поддаются манипуляциям.

Конформный тип – очень компанейский человек. Конформные люди хотят быть как все. Они редко проявляют инициативу, высказывают собственное мнение. Во взглядах консервативны. Для конформного типа главным формирующим фактором становится окружение – в положительной среде они развиваются в правильном ключе, а попав в плохую компанию, полностью поддаются негативному влиянию.

Акцентуации могут быть смешанными. В одном человеке могут встречаться черты, присущие разным акцентуациям. Важно не доводить их до крайней точки – распознав предрасположенность, не создавать условий для развития этого состояния.