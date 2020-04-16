Что случилось с интернетом за время карантина

Началось всё с того, что провайдеры по всему миру выразили опасения насчет “прочности” интернета. С увеличением количества постоянных пользователей нагрузки увеличились, и не совсем понятно, как с этим справятся современные технологии. Буквально за пару недель полмира оказались запертыми по домам. В миг поменялась структура жизни, вместе с ней изменились и условия использования интернета.

C триминг победил

Мы уже писали о том, как хорошо, что вирус дождался изобретения и внедрения облачных вычислений. Но с практической точки зрения нам повезло еще больше. Ведь вирус разбушевался после массовой популяризации стриминга. Люди и так постепенно отказывались от физических носителей, но теперь у них нет выбора. Прирост дневного трафика с 21 по 24 марта на Netflix составил три миллиона пользователей. Кажется, что такие же показатели будут у всех интернет-сервисов, но нет. Например, самый популярный в Америке спортивный сайт ESPN потерял порядка четырех миллионов пользователей. Это связано с тем, что сейчас не проводится новых спортивных мероприятий. Также падает интенсивность использования мобильных приложений вроде YouTube, Facebook и даже Netflix. У нас появилось дополнительное время и оказалось, что удобнее пользоваться полными версиями. Либо люди поняли, что смотреть в маленький экран смартфона не так-то и удобно.

Но самый масштабный рост получила индустрия гейминга. Стриминг-платформа Twitch (которую используют преимущественно для стриминга видеоигр) получила 20-процентный рост количества пользователей. The New York Times приводят статистику изменения расходов. И если кинотеатры, различные мероприятия и прочие развлечения оказались в абсолютном минусе, то расходы на видеоигры увеличились на 75%. Сюда входит и Twitch, и покупки самих игр, и внутриигровые покупки. При этом затраты на онлайн-обучение и прочие интернет-сервисы снизились. Как бы мы ни хотели демонстрировать свою эффективность, статистика всё же говорит о стремлении к простому досугу в стриминг-формате.

Zoom и одиночество

Сейчас мы оказались максимально одинокими. Не имея возможности свободно передвигаться и встречаться с дорогими людьми, мы начали искать альтернативу. Пример: Zoom – уникальный случай. Относительно непопулярная платформа за короткий срок получила рост в несколько десятков миллионов пользователей ежедневно. Несмотря на наличие множественных нюансов (например, утечка данных), такие платформы, как Zoom, Nextdoor, Google Duo и Houseparty, позволили людям сохранять физическую дистанцию, не отдаляясь друг от друга фактически. Более того, такие связующие приложения начали активно использовать для поддержки процесса обучения. Для детей, привыкших к постоянному социальному контакту в школе, это отличный способ контакта. Они видят друг друга и могут сохранять некую иллюзию контакта. А некоторые школы предоставляют детям после занятий в Zoom 30 минут для общения.

Это в очередной раз демонстрирует нам удивительную способность людей приспосабливаться к сложившейся ситуации. И если нас ждет вторая волна вируса, то мы будем уже готовы и вооружены новыми сервисами, большими мониторами и играми.