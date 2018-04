Что рисуют казахстанские иллюстраторы?

По своей значимости иллюстрация не уступает фотографии. Чего только стоит мартовская обложка The New Yorker. Рисунком можно показать то, что нельзя выразить словами или поймать в объектив. Сегодня иллюстрация – полноценный медийный инструмент, креативная отдушина и политическое заявление. Редакция Buro 24/7 выбрала пять иллюстраторов из Казахстана и попыталась разобраться, что они рисуют.

Мурат Дильманов

Instagram:@muratdilmanov

Один из самых провокационных, смелых и ироничных иллюстраторов страны, автор знаменитого мема про Уятмэна. Он не боится затрагивать острые темы, с целью начать дискурс. Мурат очень любит Казахстан и хочет сделать его лучше, помочь исправить нынешние проблемы, и иллюстрация для художника – инструмент для привлечения внимания к проблеме, а также способ самовыражения.

Каирхан Орымбаев

Instagram: @livelongdielast

Свой стиль Каирхан не приписывает к конкретному направлению. Свое творчество он сравнивает с просмотром кино: "Иногда хочется посмотреть сай-фай, иногда – комедии, а иногда вообще что-то серьезное". Рисует Каирхан почти 16 лет, за спиной – работа в Men's Health, Revue, Boulevard и Esquire. На данный момент работает арт-директором компании abr. Один из самых известных его рисунков – пародия на вкладыши от жевательной резинки Love is...

Айша Дурмагамбетова

Instagram: @ai.shaaaa

Айша черпает вдохновение в людях с необычной внешностью. Она любит быстрые, линейные наброски и старается передать характер каждого человека, его индивидуальные черты, из-за чего каждый рисунок получается "живым". Кроме того, Айша иллюстрирует книги, занимается стрит-артом и, с недавних пор, 3D моделированием.

Публикация от A I S H A (@ai.shaaaa) 12 Мар 2018 в 6:42 PDT

Айгерим Саттар

Instagram: @satttar_

Вы можете быть знакомы с иллюстрациями Айгерим благодаря порталу The Village. Со слов художницы, она постоянна в поиске и пробует самые разные стили – от реализма до абстракционизма. Основа ее творчества – грубые линии, холодные тона, мрачные сюжеты и характерный сильно "продавленный" карандаш.

Айгерим Туменбай

Instagram: @aigerim.indd

Less is more – принцип работы Айгерим. Соответственно, в работе она предпочитает однотонность, минимализм и монохром. Айгерим работает, преимущественно, с настоящими кистями и красками, а уже после оцифровывает изображение. Один из самых важных проектов, со слов Айгерим – это иллюстрация для "Всемирной организации здравоохранения".