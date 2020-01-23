Что происходит с жанром комедии в кино сегодня?

Комедия - самый сложный жанр кинематографа, который требует от сценаристов скрупулезного подхода ко всем аспектам производства. Здесь не скрыть ляпы в сценарии, а неподготовленность актеров будет видна с первых же слов. Как и все жанры художественных произведений, комедия зародилась еще в древней Греции, и большая ее часть строилась на сатирическом или юмористическом подходе. Первый был признан обличать разные явления в обществе, другой - находил несоответствия в окружающем мире и выявлять их через призму смеха. Но лучшие образцы комедии всегда были остросоциальными - они говорили об обществе, изобличали его недостатки с помощью гиперболизации, гротеска или пародии.

Сегодня жанр комедии испытывает очевидный кризис - количество качественных комедийных картин сильно сократилось за последние годы, а об их признании на академическом уровне не идет и речи (за исключением номинации на "Оскар" новой картины Тайки Вайтити "Кролик Джоджо"). Для этого может быть множество причин, но одной из ключевых сегодня можно назвать необходимость выдерживать строгие рамки политкорректного подхода, который довлеет сегодня над Голливудом. Изначально задачей комика было оголять неудобную правду и показывает ее людям через призму юмористических ситуаций. Но многие шутки чаще всего уходят корнями в реальные социальные проблемы и волнения. Возникает вопрос: может ли комик продолжать свое ремесло, если общественность пытается цензурировать юмор? И выживет ли комедия в клетке цензуры?

Согласно философу Анри Бергсону, юмор может быть комичным только в том случае, когда он основан на человечном. Шутки про криминал в районах с преимущественно темнокожим населением США актуальны только из-за действительной статистики. Это и есть элемент "человечного". Вне контекста такой юмор теряет всякую ценность. Посредством юмора комик поднимает актуальную проблему и доводит ее до состояния абсурда. Она теряет эту гнетущую атмосферу, но остается в общественном дискурсе. Более того, учитывая охватность популярных комиков, эти проблемы попадают на новостную передовую. Политкорректность же пытается исключить из юмора элемент "человечного".

Такое желание исходит из стремления создать комфортные условия для людей. Это доходит до совершенно абсурдных случаев. Джерри Сайнефелд шутит: "Людям нужно оправдывать наличие рядом мобильного телефона. Они говорят - "Мне он нужен, потому что мне важны люди". Но они не кажутся важными, когда ты их скроллишь в сторону, как французский гей-король.". На что комик получил реакции в духе "В смысле гей?", "Почему вы говорите гей?". Люди заведомо оскорбляются из-за использования слова "гей", независимо от смысла и контекста. Ниже приведем несколько комментариев известных комиков о политкорректности:

Рики Джейрвейс: "Я один раз написал в Twitter, что я типичный либеральный, левый, недотрога, социалист, антирасист, антисексист, антигомофоб. Но если я напишу про ‘свободу слова', то я неожиданно альт-правый. И это правда, потому альт-правые используют это для своих целей. И поэтому левые пытаются сгладить углы, создать безопасное пространство. Но это нонсенс, думать, что люди заслуживают не быть оскорбленными на протяжении всей своей жизни. А ведь вся прелесть свободы слова в том, что, если мудак ведет себя как мудак, у тебя есть право назвать его мудаком. Это хорошая система. И вы не должны посягать на свободу слова, потому что она оскорбляет. Вы должны спорить и обсуждать – это единственный выход."

Джон Клиз: "Я категорически не согласен с мыслью о том, что вы должны быть защищены от всех некомфортных эмоций. Мой друг психолог и психиатр сказал, что если люди не могут контролировать свои эмоции, они должны перестать пытаться контролировать чужое поведение. И когда ты находишься посреди очень чувствительных людей, то невозможно расслабиться и быть спонтанным, потому что непонятно, что их оскорбит на этот раз. И поэтому я перестал приходить в разные университеты, потому что политическая корректность (которая была хорошей идеей), стала рассматривать любую критику жестокой. А ведь весь смысл комедии именно в критике."

Билл Бёрр: "Сейчас самое время быть бесстрашным. Так много людей соглашаются со всем подряд, просто потому что они боятся говорить об этом. Я не хочу ничего говорить, я не хочу неприятностей, все мы одинаковые. Нельзя ничего сказать ни про внешнюю политику, ни про случаи сексуального харрасмента. Есть только одно направление мысли, и если вы не согласны, то все, вас сбрасывают со счетов."

Джордж Карлин: "Это просто слова, нельзя бояться слов, которые говорят о правде. Даже если это неприятная правда. Например такая, что на каждой улице этой страны живет расист и фанатик. Я не люблю слова, которые прячут правду, которые прячут реальность. Я не люблю эвфемизмы или эвфеместический язык. А американский английский полон эвфемизмов. Потому что американцы не могут справиться с реальностью, не могут смотреть правде в глаза. Поэтому они придумали мягкий язык, чтобы защитить себя. И с каждым новым поколением становится только хуже."

Джерри Сайнефелд: "Моей дочке 14 лет. Моя жена ей говорит ‘Знаешь, ближайшие два года тебе нужно чаще выходить в город, чтобы начать знакомиться с мальчиками'. Знаете, что ответила моя дочь? Она сказала - ‘Это сексизм'. Они (молодежь) хотят использовать эти слова: ‘это расизм', ‘это сексизм', ‘это предрассудки'. Они даже не знают, что это такое. У меня нет никакого интереса в гендерах, расе или чем-то подобном. Но сейчас все переживают из-за этого. И для меня это – анти-комедия."