Что подарить ребенку на Новый год?

Для каждого ребенка Новый год - особый праздник, неотъемлемая часть которого - подарки. При этом сегодня выбрать подарок ребенку как никогда сложно. В магазинах слишком много всего, да и детей сейчас мало чем удивишь. Поэтому для тех кто уже устал искать, мы решили помочь вам и собрали несколько идей. Хорошая новость в том, что если раньше игры и знания были вещами несовместимыми, то сейчас появились игрушки, которые способны порадовать не только детей, но и их родителей.

Мы собрали идеи подарков для детей с самыми разными интересами и разных возрастов, для тех, кто занимается роботостроением, интересуется наукой и программированием, культурой, а также тем, кому не безразлична экология, активизм и здоровье человека. В нашей подборке вы найдете телескоп для начинающих, набор для маленького дантиста, музыкальный коврик в виде диджейского контроллера и прожектор, способный заменить планетарий от канала Discovery. Музыкальный коврик в виде диджейского контроллера Fao Schwarz

Телескоп для начинающих Gskyer Игра по мотивами “Холодная сердцем 2” для обучения кодированию Kano

Креативный сет для создания и программирования робота LEGO Набор для создания электродвигателей Tinkering Labs

Прожектор Discovery Книга о детях-активистах