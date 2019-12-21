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Что подарить ребенку на Новый год?

Стиль Жизни | Лента

Что подарить ребенку на Новый год?

Текст: Buro247.kz


Для каждого ребенка Новый год - особый праздник, неотъемлемая часть которого - подарки. При этом сегодня выбрать подарок ребенку как никогда сложно. В магазинах слишком много всего, да и детей сейчас мало чем удивишь. Поэтому для тех кто уже устал искать, мы решили помочь вам и собрали несколько идей. Хорошая новость в том, что если раньше игры и знания были вещами несовместимыми, то сейчас появились игрушки, которые способны порадовать не только детей, но и их родителей.

Мы собрали идеи подарков для детей с самыми разными интересами и разных возрастов, для тех, кто занимается роботостроением, интересуется наукой и программированием, культурой, а также тем, кому не безразлична экология, активизм и здоровье человека. В нашей подборке вы найдете телескоп для начинающих, набор для маленького дантиста, музыкальный коврик в виде диджейского контроллера и прожектор, способный заменить планетарий от канала Discovery.

Что подарить ребенку на Новый год? (фото 1)
Музыкальный коврик в виде диджейского контроллера Fao Schwarz
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 2)
Телескоп для начинающих Gskyer
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 3)
Игра по мотивами “Холодная сердцем 2” для обучения кодированию Kano
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 4)
Креативный сет для создания и программирования робота LEGO
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 5)
Набор для создания электродвигателей Tinkering Labs
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 6)
Прожектор Discovery
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 7)
Книга о детях-активистах
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 8)
Набор маленького дантиста Uncommon Goods
Что подарить ребенку на Новый год? (фото 9)
Бамперные машинки с дистанционным управлением Fao Schwarz

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