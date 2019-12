Что подарить на новый году гику: Hot Toys, Lego и Nintendo

Geek is the new sexy – новый девиз десятых. Сейчас каждый второй пусть частично, но “гик”, потому что любовь к сериалам, играм, кино, литературе, конструктору Lego, настольным играм, фигуркам стала повсеместно распространена. Собрали несколько необычных подарков, один из которых точно обрадует вашего гик-друга.

Фигурка Мандалорца от Hot Toys Гики, которых принято считать “тру”, всегда коллекционировали фигурки любимых героев. Апофеоз этого хобби – продукты компании Hot Toys. Уровень детализации настолько точно передает черты персонажей, что их можно без проблем спутать с кадром из фильма. А качество материалов и пошива может смело конкурировать с дизайнерскими фирмами. Наш выбор – “Мандалорец” из одноименного сериала по вселенной “Звездных

Войн”. Здесь и его фирменный шлем из металла Бескар и дезинтегрирующее ружье.

Консоль NES Classic Edition Получить в подарок консоль – мечта любого гика. Зачастую консоль - это дорогой и громоздкий подарок, но существует альтернатива от Nintendo – переиздание их классической консоли NES. Она появилась на рынке в 1983 году и перевернула индустрию видеоигр. Classic Edition – это современное переиздание классики в меньшем размере, со встроенными играми и поддержкой HDMI.

Графическая новелла "Инкал" Алехандро Ходоровского Один из авторов графической новеллы – режиссер Алехандро Ходоровский. Она появилась после долгих попыток Ходоровского снять экранизацию “Дюны”. Первая публикация появилась в 1980 году, к 1988 году появилась вторая серия “После Инкала”, а в 2008 году был выпущен трехтомный Après L’Incal (финальный Инкал). Главный герой – частный

детектив Джон Дифул, который живет в дистопичном мире космической техноцивилизации. А сама история – это смесь психоделии, амбиций и безумия.

Lego Книжный Магазин Lego – это тот редкий продукт, который совершенно не нуждается в представлении. Датский конструктор давно перерос штамп “для детей” и сейчас за ним следит огромное мировое сообщество. Проводятся крупные фестивали и форумы, где профессиональные “строители” делятся своими творениями. Собственно, и продукты самой компании не стоят на месте. Вместо базовых дизайнов из 10 кубиков, теперь существует серия Creator

Expert с возрастной меткой 16+. Новый набор – “Книжный магазин” из 2504 деталей.

Настольная игра D&D. Стартовый набор D&D снова стала популярной благодаря сериалам, YouTube и кино. Но для рынка СНГ перевод был большой проблемой. Для того чтобы начать играть, нужно ознакомиться с сотнями страниц правил и истории (а они все на английском). В 2019 наконец появилась версия пятой редакции игры на русском языке. И если вы никогда не играли, рекомендуем взять “Стартовый набор”. Здесь сокращённые правила,

подготовленное приключение, кубики и все необходимое.

Kindle Paperwhite Книжки – это один из инструментов в богатом арсенале гиков. Но они тяжелые, мнутся и их неудобно носить с собой. Спасением стали электронные книжки. В них можно хранить сотни книг, при этом, благодаря специальному дисплею (который имитирует текстуру страниц настоящей книги) не устают глаза. Одна из самых удобных версий – Kindle от Amazon. Например, новый Paperwhite поддерживает Audible,

водонепроницаем и его память может составлять 32ГБ (это сотни книг).

Коллекционное издание Twin Peaks From Z to A Лимитированные издания – это всегда приятно. А лимитированные издания культовых поп-культурных явлений – приятно втройне. Учитывая сложную историю сериала “Твин Пикс” удобно, что все собрано в одной коробке. Она содержит весь первый и второй сезон, A Limited Event Series, “Сквозь огонь” и удаленные сцены, более семи часов дополнительных материалов, специальные интервью с Кайлом Маклахленом и Шерил Ли,

музыкальные выступления, фигурки и многое другое. А сама коробка раскладывается в загадочную Красную комнату. Всего выпущено 25 000 копий.

