Что не так с антирасистскими инициативами брендов?

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским, антирасистские протесты прокатились по всем Соединенным Штатам и другим странам. Массовые митинги стимулировали бренды и марки по всему миру экстренно отреагировать на случившееся. Кто-то начал делать пожертвования движению #BlackLivesMatter, кто-то создал серию инициатив, кто-то ограничился постами в соцсетях. Так или иначе, ситуация поставила в тупик не одного пиар-менеджера по всему миру. Итак, что не так со всеми антирасистскими инициативами?

Актуальность вопроса

Чтобы выразить свою поддержку, модные и косметические бренды последовали приблизительно тому же самому сценарию, который использовался в ситуациях с COVID-19, австралийскими лесными пожарами и другими ЧС: сообщения о поддержке в социальных сетях, специальные рекламные кампании, пожертвования крупным фондам. Кризис-менеджмент в трансцнациональных холдингах и небольших независимых брендах сработал практически одинаково – потребовал от марок продемонстрировать свою солидарность с миллионами скорбящих. В течение одной недели ценность медийного охвата постов в социальных сетях по хэштегу #blacklivesmatter выросла с $173 000 до $63 миллионов согласно статистике Tribe Dynamics.

Первые казусы случились там, где их не ждали. Одним из первых отреагировал LVMH, создав серию постов в соцсетях со словами поддержки (впрочем, пользователи не преминули отметить, что конгломерат не сообщил о пожертвованиях, в то время как на восстановление Нотр-Дама выделил 200 миллионов евро). Странным было последующее сообщение от креативного директора мужской линии бренда – Вирджила Абло, афроамериканца по происхождению. В своём личном инстаграме он опубликовал фотографию, на которой было указано, что он пожертвовал 50 долларов залоговому фонду. Реакция не заставила себя ждать: для многих пользователей пост стал возможностью посостязаться в остроумии. Кто-то отметил, что Абло сделал пожертвование, равноценное 11% стоимости одного ремня Off-White. Чуть позже дизайнер принес свои извинения в The New York Times и отметил, что сумма увеличилась до 20 000 долларов. Но осадочек остался.

Свою позицию по вопросу выразили и Chanel – по примеру многих, официальный аккаунт выложил "черные квадраты" в своих соцсетях, чтобы поддержать акцию #BlackOutTuesday, сопроводив их цитатой о нетерпимости по отношению к расизму и о том, что Fondation Chanel "продолжит поддерживать фонды, борющиеся за социальную справедливость". Размытость формулировки не дает сделать выводы, с какими именно фондами, как давно и насколько успешно работала марка. Более того, почти сорок лет дом возглавлял Карл Лагерфельд, кайзер мира моды, известный своими противоречивыми высказываниями – так, дизайнер не раз был обвинен в исламофобии и сексизме. Да, конкретно эти случаи не имели отношения к расизму, но говоря о социальной справедливости, нельзя забывать обо всех формах дискриминации.

Ситуация стала своеобразным катализатором – так, большинство бизнесов прошло очень быструю "проверку на вшивость". Кому-то пришлось обойтись "черными квадратами", а кто-то смог подтвердить свои действия реальными примерами из прошлого. Пожалуй, именно примеры из прошлого, а не настоящего, могли свидетельствовать о реальном положении дел. Сделанные заявления и внедренные инициативы - важный шаг к реальному изменению ситуации, но стоит признать, что для реального равноправия и репрезентативности придется сделать еще много. Далеко не все могли похвастаться реальными достижениями на этом поприще. Пожалуй, больше всех повезло спортивным брендам, небольшим бизнесам и уличным маркам, которые давно и исследуют черную культуру, в поисках вдохновения. Обостренная чувствительность сообщества объяснима - сейчас, когда нерв оголен, каждое неосторожное заявление может обернуться публичным скандалом. Поэтому маркам, которые смогли не только сделать пожертвования, но и подтвердить свою работу в этом направлении ранними примерами, удалось выйти из имиджевого кризиса относительно без потерь. Другим же пришлось изобретать решения на ходу - сегодня, когда потребитель особенно хорошо чувствует фальшь, такое решение оказалось не самым удачным.

Социальный разрыв

Но неактуальность и голословность - только часть проблемы. Другой вопрос уходит корнями глубже в социальные проблемы, которые уже давно обсуждаются в Штатах - а именно, социальный разрыв.

С первых дней протестов Chanel, Gucci и другие роскошные бутики в элитных кварталах типа Сохо и Беверли-хиллз подверглись нападениям протестующих. Важно, что среди людей, атакующих дорогие бутики были не только мародеры, жаждущие поживиться брендовой одеждой, но и те, кто видел в брендах главную атрибутику неравенства. Так, наряду с лозунгами #BlackLivesMatter и #ICantBreath регулярно появлялись фразу вроде #EatTheRich. Хотя протестующие выступали против расовой несправедливости, обойти экономический вопрос было невозможно. Ведь системный расизм всегда был неразрывно связан с экономическими и социальными проблемами. В 2018 году разрыв между богатейшими и беднейшими американскими семьями стал больше, чем когда-либо, утверждает Бюро переписи населения США. И афроамериканские семьи оказались в самом низу этой статистики.

Индустрия роскоши существует в контексте социального неравенства. Люксовые бренды продают товары, которые большинство людей не могут себе позволить. Но вопреки распространенному мнению, основной доход этому сектору приносят не "старые" деньги, накопленные несколькими поколениями аристократических и около семей, сколько "новые деньги" - состояния, сколоченные предприимчивыми стартаперами. Но если градус неравенства растет в обществе, а богатство и статус будут просто передаваться из поколения в поколение, то сектору роскоши фактически придет конец. При сокращении количества новоиспеченных миллионеров спрос на люксовые товары просто уменьшится. И тогда символическое значение люксовых брендов изменится. Теперь дорогие сумки из крокодиловой кожи и другие предметы, рассказывающие о состоянии кошелька владельца, перестанут быть символами успеха и станут символом угнетения и превосходства.

Почему так происходит? Неравенство доходов положительно влияет на развитие экономики до тех пор, пока оно социально и политически устойчиво. В чем заключается вся суть "американской мечты"? В том, что ты сможешь все, только если будешь долго и усердно работать, в этом случае социальные лифты смогут обеспечить тебе тот самый рост. В этом случае успешные люди рассматриваются как образцы для подражания, ориентиры, которые не дают сбиться с пути. Но в моменты экономических потрясений и событий, такие люди превращаются из героев в угнетателей - ведь социальные лифты перестают работать в первую очередь в период экономической нестабильности. Добавьте к этому инстаграм-культуру, построенную на успехе и достижениях и воплощеную в миллионах красивых фотографий. Социальные медиа только усугубили проблему, сделав образ жизни немногих видимым для масс. Так, вся атрибутика роскоши, доступная в бутиках, стала объектом ярости, выплескиваемой бунтующими. Могут ли оправдывать эти цифры мародерство? Нет, но в сухом остатке становится понятно, что происходит это далеко не из-за хорошей жизни.

Какие выводы стоит сделать брендам в этой ситуации? Пожалуй, порой меньше действий или их отсутствие могут сослужить лучшую службу, особенно в случае, если нечего сказать. Из-за информационного изобилия мы научились виртуозно отличать ложь от правды, поэтому компаниям, которые хотят оставаться на плаву, стоит особенно внимательно относиться к своим месседжам. Правда нужна не всем и не всегда, но в кризисные времена быть честными - самое трезвое решение, которое впоследствие может стать единственно верным.



С другой стороны, настороженная общественность требует немедленной реакции - многие бренды получили упреки в том, что не отреагировали моментально. Насколько можно считать такими упреки целесообразными не совсем понятно, ведь в кризисную ситуацию некоторые заявления могут звучать особенно громко. В любом случае, понять, насколько верным было решение, можно будет лишь по прошествии времени. Но в эпоху инстаграма и тщательно выстроенной реальности, многим компаниям целесообразно брать курс на искренность. Ведь в долгосрочной перспективе, только она будет иметь значение.