Как понять, что вы перегорели на работе

Банальщина вроде "возьми отпуск", "выспись" и "сходи проветрись" больше не работает. В 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней включен профессиональный синдром эмоционального выгорания. Синдром не классифицируется как медицинское состояние. Он отнесен к классу "Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения".

ВОЗ определяет синдром следующим образом: выгорание - это синдром, полученный в результате хронического стресса на рабочем месте, без должного контроля. Он характеризуется тремя пунктами: 1) ощущение изнеможения и истощения энергии; 2) ощущение психической отдаленности от своей работы, или негативные и циничные мысли по отношению к работе; 3) снижение профессиональной эффективности. Термин "выгорание" относится исключительно к профессиональной деятельности и не должен быть использован для описания опыта в других сферах жизни.

Согласно исследованию Gallup, в 2018 году постоянное "выгорание" чувствует 23% человек. Другие 44% сказали, что ощущают это иногда. В контексте современного общества "выгорание" стало нормой. Однако, "выгоревшие" работники на 63% чаще берут отгулы и 2,6 раза чаще ищут другую работу. Но даже если они довольны позицией, процент их уверенности в своих действиях ниже на 13%. Что еще хуже, эффекты "выгорания" выходят за порог офиса в дом. Многие сообщают, что из-за ситуации на работе у них возникают проблемы с выполнение семейного долга. Эти работники попадают в реанимацию на 23% чаще. Также в исследовании есть пять пунктов для компаний, которые могут помочь снизить частоту выгораний на работе:

Несправедливое обращение с сотрудниками

Несправедливое обращение используется в общем смысле и включает в себя множество различных аспектов. Например: предвзятое отношение, фаворитизм, жестокое отношение со стороны коллег, несправедливые выплаты и корпоративная политика и многое другое. Отдельное внимание стоит уделить отношению коллектива с руководителями. Если их отношения не строятся на доверии, ломается важная психологическая связь, которая делает работу значимой.

Огромная рабочая нагрузка

В психологии спорта используется термин "психологический зыбучий песок". Когда спортсмен показывает плохие результаты, он начинает психологически "закапывать" себя. Это ведет к ухудшению дальнейших показателей и эффект множится. Из-за огромных нагрузок, даже у работников с высокими показателями, отношение к работе меняется с оптимистичного на безнадежное. Когда нагрузка превышает норму, работники обращаются к руководителям за помощью или с целью найти других, кто может помочь.

Отсутствие ясной роли

Согласно опросу "состояние американского рабочего места", только 60% работников знают, что от них точно требуется на рабочем месте. Когда ответственность и ожидания постоянно меняются, работники быстро устают, просто пытаясь понять, что от них требуется.

Отсутствие коммуникации и поддержки со стороны руководства

Постоянная поддержка и коммуникация со стороны становится психологическим буфером. Даже если сотрудник совершит ошибку, он будет знать, что руководство всегда его поддержит и поможет. Сотрудники, которые говорят о поддержке со стороны руководства на 70% реже говорят о выгорании на работе.

Необоснованные временны сроки

Дедлайны напрямую связаны с выгоранием на работе. Конечно, у профессий вроде пожарников или фельдшеров жесткие сроки из-за специфики самой работы. От того и степень выгорания выше. В остальных сферах проблема дедлайнов возникает чаще всего из-за того, что сроки ставят люди, которые не понимают сложность и особенности работы. Все это может создавать эффект снежного кома - когда сотрудник пропускает дедлайн и опаздывает со всеми остальными сроками.

На удивление сфера с одним из самых высоких коэффициентов выгорания сегодня – это индустрия видеоигр. Совсем недавно всплыли многочисленные скандалы о "кранче". В индустрии кранчем называют переработку сверх положенного времени. Во время интервью один из основателей студии Rockstar, Дэн Хаузер рассказал, что перед выпуском Red Dead Redemption 2 сотрудники работали по 14 часов в день (а это 100 часов в неделю). Далее выяснилось, что в Rockstar кранчи - это норма. "Полировка, переписывание и переделывание в Rockstar действительно играют большую роль" - сказал Дэн Хаузер. Итоговая игра включала 300 тысяч анимаций, 500 тысяч строк диалога и бесчисленное количество строк кода. После этого вскрылось множество новостей о бесчеловечных условиях работы в крупнейших студиях, таких как Epic Games, EA Games, BioWare, NeatherRealm Studios.

Вопрос вызвал большой резонанс в СМИ и в адрес студий посыпался шквал критики. Это породило несколько хороших кейсов. Сейчас все больше студий прорабатывают вопрос кранча. Одной из первых в этой сфере стала CD Projekt RED. После критики от некоторых сотрудников, сооснователь компании, Марчин Ивиньский сел с порталом Kotaku. В интервью он сказал следующее: "Все знают, что мы (и я сейчас буду очень скромен), все знают, что мы относимся к геймерам с уважением. Мы над этим работали долгое время. И я очень хочу, чтобы нас знали как компанию, которая относится к своим разработчикам с уважением". В дальнейшем компания выпустили политику "не обязательного кранча". Это значит, что сотрудники могут работать сверх нормы только по собственному желанию. Зачастую такая политика работает как защита от судебных исков, но CDPR работают над фактической реализацией этой политики.

Этот вопрос также затронула компания Nintendo, новый директор Nintentdo America сказал: "Вопрос кранча очень интересный. Наш главный завет - дарить людям улыбки, мы постоянно говорим об этом. Это наше видение. Или лучше сказать - наша миссия. Это касается и наших работников. Мы должны быть уверенны, что у сотрудников хороший баланс работа/жизнь. Например, мы никогда не будем выпускать на рынок игру, до ее готовности. Так было с игрой Animal Crossing. Мы перенесли ее релиз на позднюю дату. Это очень важно иметь жизненный баланс. И мы этим очень гордимся".