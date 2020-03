Детей отправили на ранние каникулы, а жителям Алматы и Нур-Султана рекомендуют сидеть дома и не выходить. Это значит, что каникулы родители проведут в непосредственной близости с детьми. Чтобы не сойти с ума и не извести друг друга, мы решили придумать несколько совместных занятий для вас:

Кино и сериалы

Это самое очевидное и банальное времяпрепровождение. Тем не менее, действенное и стабильно может отнять у дня пару-тройку (а то и больше) часов. Однако из-за конфликта поколений встает извечный вопрос - "что смотреть?". Понятно, что с детьми невозможно смотреть одно лишь "серьезное" кино. Нужна альтернатива и компромисс. Предлагаем заглянуть в нашу подборку на Netflix, там 15 серийных мультфильмов, которые интересны всем, независимо от возраста. Ну и на всякий случай, совсем недавно мы собрали удобный гид по всем нашим киноподборкам.

Видеоигры

Несмотря на всеобщую мировую популярность, видеоигры в нашем обществе остаются почти маргинальным увлечением. На самом же деле, давно доказано, что это отличный способ развития креатива, пространственного мышления и социализации. Поговорим о последнем пункте. Многие разработчики создают игры, направленные именно на групповую социализацию. Например, Keep Talking and Nobody Explodes ставит игроков в роль саперов. Один сидит за компьютером и занимается разминированием бомбы. Второй игрок сидит с инструкциями (их можно распечатать или вывести на другой монитор) и дает направления игроку номер один. Другая игра Overcooked 2 позволит вам стать поварами и на себе прочувствовать весь хаос рабочего процесса. А если хочется просто повеселиться из-за абсурдности происходящего, то попробуйте Gang Beasts и Human: Fall Flat. Также рекомендуем сыграть в более серьезные кооперативные игры A Way Out и вечную классику - Portal 2.

Настольные игры

Такие игры отлично подходят ощущению псевдо-апокалипсиса, потому что они исключают использование электричества и электронных устройств (в большинстве случаев). Учитывая, что geek is the new sexy, это отличный повод научиться играть в D&D. Это ролевая игра, где игроки могут взять на себя роль отважных путешественников. Один из героев руководит всем процессом и направляет игроков. В игре нет границ как таковых, потому что почти весь игровой процесс построен на фантазии. Как раз на русский язык недавно перевели "Стартовый набор", с него и рекомендуем начать. Конечно, можно ограничиться и простой "Монополией", или почувствовать себя колонизатором в одноименной игре "Колонизаторы". Подробнее про настольные игры можно прочитать по ссылке здесь.

Книги и комиксы

Книги и комиксы идут на втором месте по очевидности после кино. Сложности остаются схожими, необходимо заинтересовать не только себя, но и своего ребенка. Комиксы - беспроигрышный вариант. Многие из них серьезные и могут поднимать вопрос морали, проводить аналоги с библией и демонстрировать ужасы психических расстройств. С другой стороны, комиксы апеллируют к образам, понятным детям, поэтому по крышам все еще скачет мужчина в латексе, переодетый в летучую мышь. Также сейчас появилось много хороших книг, направленных на детей. Например, арт-книги для детей об искусстве. Это особенно актуально для Казахстана, где детей не обучают истории искусств.

Lego и пазлы

Люди массово ринулись закупаться туалетной бумагой, масками и картошкой. По факту же нужно было волноваться скорее о скуке, которая рано или поздно всех нас настигнет дома. И вместо очередной корзины с ненужными продуктами на "экстренный" день, можно набрать любимого датского конструктора. Сближение с детьми и на 100% занятый вечер (а может и несколько, в зависимости от размера конструктора) гарантировано. Альтернатива конструктору - пазлы, всех размеров и видов. Можно поставить себе челлендж и собрать 10 пазлов до конца карантина.

Самообучение

Если школы закрылись, это вовсе не значит, что нужно забывать про образование. Наоборот, это отличный способ дополнить несовершенную школьную программу актуальными и интересными знаниями. Тем более, на фоне пандемии многие платформы стали бесплатными или предоставили специальные условия для пользования своими сервисами. Так, например Arzamas будет доступен бесплатно до 15 апреля. Напоминаем про наш материал, в котором мы собрали серии бесплатных лекций на YouTube.