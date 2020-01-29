Четырехдневная рабочая неделя: как перейти на новый график и нужно ли это вообще?

Почему мы работаем пять дней в неделю, а кто-то даже шесть дней? Многие эксперты считают, что такая рабочая модель устаревает. О четырехдневной рабочей неделе говорят уже давно, экономист Джон Кейнс прогнозировал, что в 2030 году весь мир станет работать всего 15 часов в неделю. 2030 не за горами, а мы с вами уже десятки лет работаем пять-, а то и шесть дней в неделю. Примеров четырехдневной рабочей недели становится с каждым годом больше. При этом каждая компания подходит к перемене по-разному. Кто-то при сокращении рабочей недели увеличивает рабочий день до десяти часов, кто-то при сокращении взимает часть зарплаты. Чтобы разобраться в этом вопросе мы поговорили с нашим постоянным экспертом по рекрутингу Диной Абылхожиной.

Для чего сокращают рабочую неделю?

В мире все чаще стали поднимать проблему о перегорании на работе и перегрузках. В 2017-2018 году в Великобритании, стране с наименьшим количеством выходных дней в Европе, 57% всех больничных были оформлены не из-за простуды или физической болезни, а из-за стресса, тревожности и депрессии, которые работники связывали с переработкой.

В результате, Лейбористская партия пообещала, что внедрит 32-часовую, четырехдневную рабочую неделю если победит на выборах в декабре 2019 года. Несмотря на, то что она проиграла, члены партии не планируют отказываться от предложения. Также самая молодая премьер-министр в мире Санна Марин тоже обещает перевести Финляндию на четырехдневную рабочую неделю.

“Попытки внедрить четырехдневную рабочую неделю были предприняты еще в середине прошлого века американскими компаниями, чтобы дать работникам возможность достичь баланса между работой и личной жизнью, чтобы человек не отвлекался во время работы на мысли о семье, бытовых проблемах. Раньше достижение баланса была главной причиной сокращения рабочих дней. Сейчас из-за постоянного развития автоматизации человеческий труд вытесняется, поэтому глобально появляется все меньше необходимости в пятидневной рабочей неделе. Мы к этому тоже придем и к автоматизации, и к гибкому графику, и к четырехдневной неделе”, - рассказывает Дина Абылхожина.

Также сегодня многие исследователи и предприниматели, открытые к нововведениям считают, что такая модель не только позитивно скажется на работниках, но и на бизнесе. Так например, считает генеральный директор новозеландской фирмы Perpetual Guardian Эндрю Барнс. Эксперимент его компании стал одним из самых громких кейсов.

В ноябре 2018 года Perpetual Guardian перевел всех своих 240 сотрудников на четырехдневный график с восьмичасовым рабочим днем без потери зарплаты. Эксперимент компания провела совместно с экспертизой академиков и профессиональных исследователей Университета Окланда и Технологического университета Окланда. Эксперты провели аудит до, во время и после нововведения, рассчитывали показатели удовлетворенности, продуктивности, мотивации. В конечном итоге у работников повысилась продуктивность на 20%, они стали чувствовать, что с их правами и возможностями считаются, увеличилась лояльность. Так Эндрю Барнс решил внедрить модель перманентно.

В августе 2019 года японский Microsoft ввел четырехдневную рабочую неделю для 2280 работников тоже в виде эксперимента. После компания сообщила о еще большем скачке – 40% увеличении продуктивности своих сотрудников и 23% снижении расходов на электричество, снижение отгулов на 25%. Этот эксперимент стал особо актуален в Японии, если брать во внимание частые летальные исходы связанные с перегоранием. Для этого феномена японцы даже придумали отдельное слово “кароши”, которое используется для обозначения культуры перерабатывания в Японии. О полном переходе на четырехдневный график не говорится, но Microsoft планирует провести еще эксперименты для того, чтобы понять, какие еще изменения могут помочь работникам добиться баланса между работой и личной жизнью.

Почему увеличивается продуктивность?

“Человек понимает, что у него всего четыре рабочих дня и он так или иначе будет стараться выложиться на максимум, совесть ему не позволяет брать отпускные, долго прокрастинировать. В течении недели он старается быть активным и продуктивным. Но на мой взгляд не все люди начнут работать продуктивнее при наличии большего свободного времени, здесь стоит учесть специфику персонала. Люди, которые понимают рыночную экономику обязательно приложат усилия, чтобы не потерять работоспособность. Поэтому прежде чем перейти на такую модель менеджеру нужно понять, что это даст компании? Как эта перемена отразиться на бюджете? Что это даст персоналу?”, - советует наш эксперт.

При этом некоторые из экспертов утверждают что четырехдневная неделя может значительно ограничить возможности сотрудников для нетворкинга, карьерного роста в долгосрочной перспективе. Занятые своей работой и попытками достижения задач по KPI, они вряд ли захотят тратить лишнее рабочее время на общение и новые деловые знакомства.

Как дела обстоят в Казахстане?

“Как показывает казахстанский опыт, четырехдневная рабочая неделя вводится во время кризиса в компании либо страны в целом, когда нужно оптимизировать расходы на содержание персонала, на эксплуатационные расходы бизнеса. Соответственно в Казахстане чаще всего сокращают и заработную плату. У нас есть и другие кейсы. Например, банк, который перевел только топ-менеджеров на такую систему в 2014 году, не сокращал заработную плату, менеджеры не работали в пятницу, но пятый день должны были посвящать саморазвитию, проводить время в корпоративной библиотеке. Человек не мог не прийти", - рассказывает специалист по кадрам.

"Второй пример - моя компания. Вместе с нашим генеральным директором в 2015 мы перевели сотрудников среднего звена на четырехдневную рабочую неделю из-за финансовых сложностей. Я попросила каждого сотрудника выбрать для себя один день, который он освободит, чтобы не было такого, что в офисе все отсутствуют. Мы сократили зарплату на 20% - это и была главная цель. Я не могла просто так ее сократить, так как это сильно сказалось бы на мотивации наших сотрудников. Сначала мои работники показали огромный скачок в мотивации. Люди потеряли часть заработка, но при этом приобрели целый день для того, чтобы посвящать его себе, семье, каким-то бытовым вещам. Но эта мотивация сработала всего на два месяца. После двух месяцев сотрудники сообщили, что этот опыт помог им достичь баланса между работой и личной жизнью, но им важнее доходы, так как уменьшенная зарплата заметно сказывалась на нуждах сотрудников. За полгода этот персонал полностью сменился”, - делится опытом Дина.

Как обеспечить своему бизнесу успешный переход?

Из приведенных примеров следует, что для начала можно запустить пробный период. Менять расписание без каких-либо дополнительных договоренностей с персоналом - верный путь к потере контроля. Необходимо договориться с сотрудниками о новых ожиданиях, задачах, показателей KPI и проводить регулярные встречи для мониторинга. Как к примеру в новозеландской компании важно дать персоналу право выбора, чувство, что с их интересами и мнением считаются, особенно если вы работаете с миллениалами. Также важно провести аудит состояния компании, опросить сотрудников - оценить состояние "до".

"Я считаю, что в Казахстане мы придем и к автоматизации, и к гибкому графику, и к четырехдневной неделе, но позже", - прогнозирует наш эксперт.