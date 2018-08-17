Чек-листы и приложения для самодисциплины

Сколько раз каждый из нас пытался бороться с собственной ленью и воспитать в себе самодисциплину? Сколько раз начинания увенчались успехом и перерастали в привычку? Инструментами на пути к самодисциплине становятся специальные приложения и чек-листы на разные тематики, распечатанные на красивой бумаге. Коучи разных мастей утверждают, что эти инструменты здорово помогают, если человек хочет изменить что-то в своей жизни. Редакция Buro 24/7 нашла сайты и приложения, которые помогут с развитием самодисциплины. Но это – не точно.



#365done



Автора сайта #365done – Варю Веденееву – беспокоила собственная забывчивость. Всё началось с создания простых чек-листов для себя, выполненных в обычных таблицах в Excel. Делом заинтересовались друзья и незнакомые люди, которые стали предлагать свои версии чек-листов. Сегодня у Вари есть полноценный сайт, где чек-листы разделены на пять категорий: челленджи, трекеры, планировщики, вдохновение, памятки. Также имеется возможность создать собственный чек-лист в конструкторе – всего за 100 рублей. Если поделиться ссылкой в социальных сетях, то можно совершенно бесплатно скачать, например, алко-трекер или лист "куда делись деньги" (чтобы понимать, на что уходят каждый месяц деньги). Эти листы удобно клеить.

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Remember The Milk



Авторов приложения и сайта Remember The Milk всегда беспокоило молоко, которое они забывали купить по дороге домой. Чтобы этого не случалось, ребята создали максимально удобный органайзер. Его можно интегрировать в социальные сети, связать с файлообменниками и почтой. Более того, можно оставлять такие же "напоминалки" своим друзьям и родственникам. Например, если вам нужно поздравить знакомого в субботу, Remember The Milk отправит уведомление по электронной почте или через Twitter. Недавно приложение начало поддерживать Siri и заработало в Apple Watch, так что теперь напоминания можно сохранить на ходу с помощью голоса.



Habitica



Habitica – идеальный вариант для контрол-фриков и любителей ролевых видеоигр. Приложение превращает ваши жизненные задачи в ролевую игру, в которой все полезные привычки и ежедневные/еженедельные задачи можно превратить в "очки опыта" и "золото". С их помощью можно получить квесты, экипировку, дополнительные задания и призы. Экипировка, в свою очередь, пригодится для сражения с очередным драконом. Таким образом, под предлогом игры можно выполнить целую кучу домашних дел. В приложении есть возможность вызвать своих друзей на соревнование, победитель получает специальный приз.