Чек-лист: 7 советов, как начать пить достаточное количество воды

Сегодня мы пьем намного больше воды, чем 30 лет назад, но этого все еще недостаточно. Не существует прямых рекомендаций о том, какова норма потребляемой воды в день, но Европейский институт гидратации рекомендует пить в день около 8,5 кружек воды (около двух литров). Мы же в среднем пьем меньше двух кружек. При потере всего 1% воды в организме начинаются изменения в работе органов, затрудняются когнитивные возможности мозга и в целом меняется настроение. Поэтому мы решили вместе с BonAqua собрать чек-лист из семи простых пунктов, которые помогут нам пить достаточное количество воды.

Всегда носите с собой бутылку воды

Одна из главных причин недостаточного потребления воды - отсутствие воды под рукой. Всегда можно купить бутылку, но если вы не хотите каждый раз брать пластик, рекомендуем просто наполнить бутылку снова и поставить ее в холодильник. Она же поможет точно отслеживать объем потребляемой воды. В зависимости от вашей дневной нормы, можно точно высчитать сколько раз нужно будет ее наполнить водой.

Пейте больше воды в жару и во время занятий спортом

Если средняя норма потребления воды составляет два литра воды, то во время физических нагрузок и жары норма увеличивается где-то на 500 миллилитров. Советуем выпить немного воды перед началом тренировки и продолжать пить последовательно в процессе занятий (500мл - средняя норма для одного часа спорта). Если же нагрузки интенсивные и вы желаете продлить выносливость или нуждаетесь в восстановлении после занятий – можно рассмотреть изотонический напиток с электролитами.

Установите несколько приложений для отслеживания водного баланса

Существует целая серия приложений для того, чтобы следить за потреблением воды. Существуют максимально простые, вроде My Water Balance, которое показывает вашу дневную норму, и работает как своего рода органайзер. Есть и сложные, например Plant Nanny, в котором вам нужно будет следить за жизнью растения (которое отражает ваш водный баланс) и постоянно поливать его.

Следите за дегидратацией

Дегидратация - серьезная проблема. Независимые исследования, проведенные в США, показали, что 75% опрошенных страдают от дегидратации. Поэтому важно следить за симптомами: жажда, сухость в рту, холодная и сухая кожа, головные боли, мышечные спазмы. Потеря даже одного процента может сказаться на вашей эффективности.

Добавьте воде вкуса

Это будет особенно актуально для тех, кто устает от обычной воды. Достаточно добавить в бутылку несколько кусочков свежих фруктов (лимон, грейпфрут и клубника), овощей (огурец, сельдерей) или трав (базилик, мята, лаванда). Все их можно перемешивать для усиленного эффекта, например лимон, мята и базилик.

Не заставляйте себя пить

Вода - это важно, безусловно. И независимо от рекомендаций и норм, организм сам знает, когда ему не хватает воды. Все это зависит от вашего возраста, диеты, метаболизма и веса. Не стоит насильно заставлять себя пить, важно сохранять водный баланс. Следите за своим самочувствием - это будет лучшей рекомендацией.

Сумасшедший темп жизни диктует свои правила. Порой нам не хватает времени следить за собой, не говоря о водном балансе организма. А ведь эти факторы напрямую влияют на нашу продуктивность и успех. Именно эту тему поднимает бренд BonAqua в проекте "Люди города". В нем приняли участие пять алматинцев: актриса и модель Асель Сагатова; бизнесмен, владелец сети магазинов "Shoqan suits", "Tumar" и "MeWear" Улугбек Шарипов; модный блогер Саятжан Мадиев; юрист компании Deloitte, директор по развитию Prima La Sposa Карина Сыздыкова и одна из главных fashion-инфлюенсеров Казахстана Маржан Маркаметова. Каждый из них рассказал, как проходит их день. Герои показали, как проходит их день и своими советами для сохранения идеального жизненного баланса. Посмотреть ролики можно по ссылке здесь.