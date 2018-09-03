Burning Man: современное искусство, которое хорошо горит

Burning Man - один из самых зрелищных фестивалей, Мекка радикального самовыражения. Проходит это мероприятие ежегодно в последнюю неделю августа в пустыне Блэк-Рок штата Невада, США. В этом году он проходил с 25 августа по 3 сентября. Не все произведения искусства тут сжигаются, но очень многие все же предают огню. Масштабных размером хэппенинг в довольно специфичных условиях, пустыня как никак, и со своей философией в десять заповедей собирает множество людей со всего мира. И ясно почему: творческие проекты действительно впечатляют. Фотографии с разных лет фестиваля Burning Man, которые показывают зачем и почему стоит его посещать.
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