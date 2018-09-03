Burning Man: современное искусство, которое хорошо горит

Burning Man - один из самых зрелищных фестивалей, Мекка радикального самовыражения. Проходит это мероприятие ежегодно в последнюю неделю августа в пустыне Блэк-Рок штата Невада, США. В этом году он проходил с 25 августа по 3 сентября. Не все произведения искусства тут сжигаются, но очень многие все же предают огню. Масштабных размером хэппенинг в довольно специфичных условиях, пустыня как никак, и со своей философией в десять заповедей собирает множество людей со всего мира. И ясно почему: творческие проекты действительно впечатляют. Фотографии с разных лет фестиваля Burning Man, которые показывают зачем и почему стоит его посещать.

Публикация от Burning Man (@burningman) 21 Май 2015 в 2:42 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 16 Авг 2018 в 3:15 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 24 Мар 2017 в 12:09 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 18 Июл 2016 в 10:44 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 23 Сен 2016 в 9:20 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 8 Ноя 2016 в 1:39 PST

Публикация от Burning Man (@burningman) 2 Дек 2016 в 10:54 PST

Публикация от Burning Man (@burningman) 9 Фев 2017 в 11:42 PST

Публикация от Burning Man (@burningman) 12 Апр 2017 в 11:31 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 5 Янв 2017 в 4:20 PST

Публикация от Burning Man (@burningman) 11 Окт 2017 в 5:49 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 13 Мар 2018 в 11:26 PDT

Публикация от Burning Man (@burningman) 7 Фев 2016 в 3:29 PST