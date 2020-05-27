Глава компании – босс или лидер?

“Босс” – слово, которое мы ассоциируем с персонажами фильмов “Дьявол носит Прада” или “С девяти до пяти”. Их сложно назвать лидерами, особенно в наши дни. Один начальник может быть боссом, а другой лидером. В этом материале мы решили выяснить, что их отличает и что нужно для того, чтобы стать лидером.

Если посмотреть на традиционную корпоративную модель, то по иерархии начальник стоит на верхушке и управляет подчиненными. Такой вид управления особенно с новым поколением специалистов и компаний становится неэффективным. Сегодня считается, что лидеры – это полноценная часть команды, которые не просто выполняют роль “контролера”, а являются некими лидерами мнений в компании.

Еще в 2013 году опрос, проведенный в Великобритании показал, что деспотичных начальников осталось всего 19% от всех лидеров бизнесов. Более того, то же исследование показало – если босса недолюбливают, то шанс того, что его сотрудники будут отзываться о нем хорошо, всего один на две тысячи. Бывают разные ситуации на рабочем месте, но от начальника, как мы уже говорили, во многом зависит успех команды.

По подсчетам компании Robert Half почти половина (49%) опрошенных профессионалов увольнялись с работы из-за плохого руководителя. А стэнфордский профессор и автор бестселлеров Роберт Саттон в своей книге “The Asshole Survival Guide” говорит о том, что боссы-грубияны действуют против своей же компании, неуважительное отношение к подчиненным влияет на концентрацию и мотивацию к работе. Более того, по его словам, люди в три раза реже вносят вклад в организацию, если их начальник неуважительно относится к своим сотрудникам. Сегодня бизнесы вряд ли могут позволить себе "такого" начальника.

Пол МакДоналд, директор компании Robert Half также добавил несколько комментариев: после опроса ему стало ясно, что хороших начальников от плохих отличает совсем немного – открытая коммуникация и регулярное повышение квалификации путем тренингов. Даже несложные тренинги и общение могут помочь решить проблемы и укрепить отношения между начальником и его подчиненными.

А помогут ли книги стать хорошим лидером? Для того, чтобы это понять мы решили узнать чему учит одна из главных книг по лидерству Стивена Кови "4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности". Первое правило – строить доверительные отношения в коллективе. Туда входит общение и открытая коммуникация, что помогает лидеру доказать, что он заботится о своих сотрудниках и прислушивается к их идеям. Далее идет необходимость прояснять цели, СЕО компании "СЕО Experience" Кен Госнелл отмечает важность отвечать на вопросы “почему?”, например, почему было принято то или иное решение. Третьим правилом Кови выделил настройку работы систем - по его мнению, долгосрочный успех возможен только при наличии системности. В конечном итоге лидер обязан культивировать в своих подчиненных стремление к развитию. Звучит легко, но на деле это получается не всегда.

Исследования авторов "HBR Leader’s Handbook" Рона Ашкенас и Брука Манвила показывают, что лучший способ развить в себе лидерские качества заключается в комбинации нескольких вещей – в профессиональных тренингах и последующей , работе над собой.

Бывший управляющий директор McKinsey & Company (который работал на посту c 2009 по 2018 год) Доминик Бартон рассказал в интервью, как он добился успеха в компании в начале 2000-х. С 2000 по 2004 годы Доминик возглавлял офис McKinsey в Южной Корее. Именно в этот период он осознал, что несмотря на его должность и свои сильные стороны, в его подходе было немало недостатков. Главной проблемой стало то, что Доминик начинал проекты, но не мог их довести до конца. Сам он этого не понимал, пока ему об этом не сказали коллеги. Доминику не хватало навыков в операционной деятельности компании. После совещания с коллегами он нанял COO (главного операционного директора), который начал следить за администрацией и текущей деятельностью компании. Такое решение помогло увеличить эффективность самого Доминика и компании в целом. Этот пример показывает, что с опытом и готовностью прислушиваться к обратной связи возможно стать отличным лидером. Вдобавок, исследования показали, что среди лидеров ежедневный 15-минутный анализ рабочего дня, способствует улучшению показателей работы начальников на 20%.

Майкл Якобидес, профессор бизнес стратегий в Лондонской бизнес школе, а также советник по академическим вопросам в BCG утверждает, что точно так же как и перед лидерами стран во времена кризиса, перед лидерами компаний стоит не просто задача удержать бизнес на плаву, но и трансформировать его под нужды времени.

Также популярность набирает такое понятие как “servant leadership”. Впервые это определение появилось еще в эссе Роберта Гринлифа “Слуга, как лидер” в 70-м году. В своем эссе Роберт отметил, что всех выдающихся лидеров объединяет работа в качестве "слуг" своей компании, народа, либо последователей. Лидер-слуга сфокусирован на благе и росте своих подчиненных, он делится своей властью с другими, а не держит ее исключительно в своих руках.

В основном, в организациях, в которых лидеры работают по типу "слуги", иерархия построена в точности наоборот. Лектор Колумбийского университета, доктор психологических наук Тал Бен-Шахар отмечает, что лидеры-"слуги" работают в одном строю с рядовыми работниками. Такой стиль лидерства ведет к великолепному результату, как для сотрудников, так и для компании в целом по мнению Тала. Даже если человек не идентифицирует себя как лидера-слугу, доктор Бен-Шахар советует все же перенять у таких лидеров навыки слушателя, такие лидеры более эмпатичны и проявляют искренний интерес к своим сотрудникам и их интересам.

В кризисное время от лидеров зависит гораздо больше, чем предполагалось ранее, а авторитарным начальникам уже не место в корпоративной среде. Компаниям нужен тот руководитель, который способен быть частью команды, а не ее управляющим.