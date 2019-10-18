Подборка бесплатных видео-лекций от университетов на YouTube

Мы не открываем Америку, когда говорим, что на Youtube можно найти все. Но правда такова, что сервис предлагает такое количество информации, что сложно определить, какая именно информация будет ценной. Чтобы вы не теряли время, мы отобрали 10 каналов с действительно полезными лекциями от университетов - обычно, за такие платят деньги на Coursera или Khan Academy.

Открытый университет

Язык: русский

Авторы проекта “открытый университет” понимают важность онлайн-образования, но хотят пойти дальше. Они считают, что будущее не связано только с новыми технологиям, но с новыми задачами, которые стоят перед обществом. Речь идет о критическом мышлении, способности четко и осознанно формулировать свою позицию, понимать принципы устройства общества, истории, права и экономики. Это и есть “гражданское” образование, которым занимается “Открытый университет”. На YouTube-канале можно найти лекции экономиста Сергея Гуриева “Дорога к рынку”, политолога Кирилла Рогова “Большой транзит” и многое другое.

Библиотека им. Н.А. Некрасова

Язык: русский



Ранее эта библиотека функционировала как Центральная городская библиотека Москвы. Работает она с 1919 года, и ее собрание пополняется из фондов частных коллекций. Сейчас библиотека вышла за рамки стеллажей с книгами и функционирует как современная площадка, где люди могут реализовывать самые разные проекты. Лекции и публичные выступления – один из таких. Все записывается и выкладывается на официальную страницу библиотеки в YouTube.

Курилка Гутенберга

Язык: русский



“Курилка Гутенберга” считается одним из самых посещаемых лекториев в России. Они ставят три главные цели: “популяризация науки и культуры в молодежной среде”, “создание культуры интеллектуального досуга в городах” и “поддержка молодых ученых и развитие просветительского сообщества в России”. Проект некоммерческий и существует за счет энтузиазма. Работают они уже четыре года, за это время было проведено более 560 научно-популярных мероприятий. Поддержать их можно на странице в Patreon или на сайте planeta.ru.

ПостНаука

Язык: русский



“ПостНаука” – это не просто канал, а полноценный сайт, где можно найти интервью, статьи и лекции о фундаментальной науке. За семь лет существования сайта в проекте приняли участие более 800 ученых, в том числе и нобелевские лауреаты. Причем в “ПостНауке” рассматривают самые разные исследовательские области: от физики и биологии до философии и психологии.

Новая Голландия

Язык: русский



На самом деле “Новая Голландия” интересна в первую очередь не как лекторий, а скорее, как отличный кейс работы с большим районом. Новая Голландия – остров в районе Санкт-Петербурга. В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер и получила инвестиционный контракт. С тех пор Новая Голландия – стала центром притяжения активной молодежи Санкт-Петербурга. На официальной YouTube-канале проекта можно несколько лекций в рамках открытого лектория. Сейчас на канале доступно для просмотра 110 лекций на тему современной культуры, искусства, урбанистики и многого другого.

YaleCourses

Язык: английский



Йельский университет – один из самых уважаемых и престижных университетов мира. В 2008 году они запустили инициативу Open Yale Courses. Главная задача этих курсов – дать абитуриенту широкую базу знаний без конкретного направления. Это своего рода входной билет в основу процесса обучения внутри Йельского университета. На официальном вебсайте можно найти силлабусы, транскрипции и дополнительные материалы для занятий.

Philosophy Overdose

Язык: английский



Philosophy Overdose – инициативный канал-агрегатор. Здесь собрано бесчисленное множество лекций, интервью, радиопрограмм, конференций по философии. Причем можно найти даже редкие архивные материалы, например вырезку из лекции Мартина Хайдеггера 1962 года о времени и бытие или записи программ BBC In Our Time, куда приглашают современных философов для разбора и анализа разных идей.

OxfordUnion

Язык: английский



Оксфорд – еще один знак качества в современной системе образования. OxfordUnion – это их площадка для проведения дебатов и дискуссий. Оксфорд проводит такие мероприятия с 1823 года. Темы разняться от строгих академических, к более популярным, например несколько недель назад была опубликована дискуссия на тему “Порно имеет место в сексуальном образовании”.

The RSA

Язык: английский



RSA расшифровывается как Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (королевское общество поощрения искусства, производства и коммерции). RSA существуют почти 260 лет. Сегодня они фокусируются на креативном обучении, экономике, предпринимательстве и производстве. Представители RSA верят в мир, где каждый человек может участвовать в создании лучшего будущего. Для этого на канале проекта есть большое количество направлений: анимационные короткометражки, экономика и бизнес, равенство полов, будущее рабочего процесса и многое другое.

MIT OpenCourseWare

Язык: английский



Если почти все каналы в подборке были сфокусированы на разных аспектах гуманитарных наук, то MIT OpenCourseWare, как и сам университет MIT, специализируются на курсах естественных наук. На канале можно найти тысячи материалов, многие из которых покрывают целый учебный план, от первого вводного, вплоть до самых сложных занятий. К каждому предмету прилагается силлабус, списки для чтения, задания и их решения.