Подборка бесплатных видеолекций от университетов и не только на YouTube

Мы не открываем Америку, когда говорим, что на YouTube можно найти всё. Но правда такова, что сервис предлагает такое количество информации, что сложно определить, какая именно информация будет ценной. Чтобы вы не теряли время, мы отобрали 10 каналов с действительно полезными лекциями от университетов – обычно, за такие платят деньги на Coursera или Khan Academy.

Авторы проекта “Открытый университет” понимают важность онлайн-образования, но хотят пойти дальше. Они считают, что будущее связано не только с новыми технологиям, но и с новыми задачами, которые стоят перед обществом. Речь идет о критическом мышлении, способности четко и осознанно формулировать свою позицию, понимать принципы устройства общества, действия законов истории, права и экономики. Это и есть “гражданское” образование, которым занимается “Открытый университет”. На YouTube-канале можно найти лекции экономиста Сергея Гуриева – “Дорога к рынку”, политолога Кирилла Рогова – “Большой транзит” и многое другое.

Ранее библиотека им. Н. А. Некрасова функционировала как Центральная городская библиотека Москвы. Работает она с 1919 года, и её собрание пополняется из фондов частных коллекций. Сейчас по масштабам библиотека вышла за рамки стеллажей с книгами и функционирует как современная площадка, где люди могут реализовывать самые разные проекты. Лекции и публичные выступления – из их числа. Всё записывается и выкладывается на официальную страницу библиотеки в YouTube.

“Курилка Гутенберга” считается одним из самых посещаемых лекториев в России. Организаторы ставят три главные цели: “популяризация науки и культуры в молодежной среде”, “создание культуры интеллектуального досуга в городах” и “поддержка молодых ученых и развитие просветительского сообщества в России”. Проект некоммерческий и существует на энтузиазме. Работает он уже четыре года, за это время было проведено более 560 научно-популярных мероприятий. Поддержать проект можно на странице в Patreon или на сайте planeta.ru.

“ПостНаука” – это не просто канал, а полноценный сайт, где можно найти интервью, статьи и лекции о фундаментальной науке. За семь лет существования сайта в проекте приняли участие более 800 ученых, в том числе и нобелевские лауреаты. Причем в “ПостНауке” рассматривают самые разные исследовательские области: от физики и биологии до философии и психологии.

На самом деле “Новая Голландия” интересна в первую очередь не как лекторий, а, скорее, как отличный кейс работы с населением большого района. Новая Голландия – остров в районе Санкт-Петербурга. В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер и получила инвестиционный контракт. С тех пор Новая Голландия стала центром притяжения активной молодежи Санкт-Петербурга. На официальном YouTube-канале проекта можно просмотреть несколько лекций в рамках открытого лектория. Сейчас на канале доступно для просмотра 110 лекций на темы современной культуры, искусства, урбанистики и многого другого.

Йельский университет – один из самых уважаемых и престижных университетов мира. В 2008 году они запустили инициативу Open Yale Courses. Главная задача этих курсов – дать абитуриенту широкую базу знаний без конкретного направления. Это своего рода "входной билет" в основу процесса обучения в рамках Йельского университета. На официальном веб-сайте можно найти силлабусы, транскрипции и дополнительные материалы для занятий.

Philosophy Overdose – инициативный канал-агрегатор. Здесь собрано бесчисленное множество лекций, интервью, радиопрограмм, конференций по философии. Причем можно найти даже редкие архивные материалы, например вырезку из лекции 1962 года Мартина Хайдеггера о времени и бытии, или записи программ BBC In Our Time, куда приглашают современных философов для разбора и анализа различных идей.

Оксфорд – ещё один знак качества в современной системе образования. OxfordUnion – это их площадка для проведения дебатов и дискуссий. Оксфорд проводит такие мероприятия с 1823 года. Темы разнятся: от строгих, академических до более популярных (например, несколько недель назад была опубликована дискуссия на тему “Порно имеет место в сексуальном образовании”).

RSA расшифровывается как Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (королевское общество поощрения искусства, производства и коммерции). RSA существуют почти 260 лет. Сегодня они фокусируются на креативном обучении, экономике, предпринимательстве и производстве. Представители RSA верят в мир, где каждый человек может участвовать в создании лучшего будущего. Для этого на канале проекта есть большое количество направлений: анимационные короткометражки, экономика и бизнес, равенство полов, будущее рабочего процесса и многое другое.

Если почти все каналы в подборке были сфокусированы на разных аспектах гуманитарных наук, то MIT OpenCourseWare, как и сам университет MIT, специализируются на курсах естественных наук. На канале можно найти тысячи материалов, многие из которых покрывают целый учебный план, от первого – вводного, вплоть до самых сложных занятий. К каждому предмету прилагается силлабус, списки для чтения, задания и их решения.