Альтернативное образование: обязательно ли поступать в традиционный ВУЗ?

Считается, что поступление в ВУЗ - обязательная ступень образовательной лестницы. При этом все чаще образовательные учреждения упрекают в некомпетентности, а сам концепт высшего образования называют анахронизмом. Современные университеты трансформировались в корпоративную структуру, главной задачей которой является увеличение дохода. Более того, сейчас ВУЗы не способны давать практических навыков, необходимых в XXI веке, поскольку система обучения редко переживает реформы. Статистически уровень безработицы среди выпускников университетов увеличивается уже на протяжении последних 10 лет, тогда как в целом на рынке труда наблюдается ее спад. Все эти факторы, вместе с постепенно увеличивающейся платой за обучение, наводят на мысль, что игра не стоит свеч. При этом диплом с красной "корочкой" актуальности не теряет, по крайней мере в Казахстане. Если традиционное высшее образование уже не открывает тех радужных перспектив, которые нам обещали, какие существуют альтернативы?



Сейчас работодатели ищут многогранных работников, которые могут похвастаться не только компетентностью в избранной сфере, но и развитыми "мягкими" навыками. Их также называют навыками XXI века - они помогут человеку ориентироваться и добиваться успеха в стремительно изменяющемся цифровом обществе. И хотя традиционная университетская обстановка в какой-то степени обуславливает развитие этих навыков, внимание студентов больше сфокусировано на изучении предмета, а не применении знаний на практике. В итоге целые потоки выпускников не имеют соответствующего опыта для дальнейшей работы в реальном мире - на 2020 год около 15% всех выпускников считают, что университет полностью подготовил их к работе. При этом исследование показывает, что мнение выпускников расходится с мнением работодателей - абитуриент значительно менее подготовлен к работе, чем он считает.

Имея в виду эту проблему, многие учебные заведения ставят в приоритет службу профессиональной ориентации или же внедряют программы, которые помогут студенту получить более конкретный опыт работы во время учебы. Например, в Великобритании существуют "сэндвич-программы", которые позволяют студенту работать на протяжении года в дополнение к трем годам обучения, а с 2015 года существует возможность получать высшее образование, параллельно работая в индустрии. Эту опцию называют Degree Apprenticeship, она в основном доступна учащимся в сфере STEM (сфера науки, технологий, инжиниринга и математики). Для студентов бизнес-школ существует другой способ применить свои знания на практике и познакомиться с потенциальными организациями-работодателями - кейс-чемпионаты.

Экспериментальное образование и альтернативные педагогические методы

Хотя традиционные университеты стараются адаптироваться, им конкуренцию составляют школы альтернативного обучения. Там упор приходится на экспериментальное образование.

Экспериментальное образование - это процесс обучения посредством прямого взаимодействия ученика с окружением и получаемой информацией. Сторонники этого педагогического метода проводят параллель c естественным развитием ребенка. То есть, знания извлекаются из опыта взаимодействия человека с предметом изучения. В этом направлении педагогии применяют множество методов, как, например, problem-based learning (решение задач), project-based learning (проектные работы), peer to peer learning (взаимное обучение), work based learning (обучение на рабочем месте), simulation-based learning (симуляционное обучение). Эти методики используют и в традиционных учебных заведениях, однако они являются второстепенным медиатором знаний.

Полноценно внедрить экспериментальное обучение смогли школы в сфере информационных технологий. Специфика этой индустрии прощает отсутствие профессоров и лекций, и позволяет учебным заведениям полностью или частично делегировать процесс обучения студентам. Ярким примером является небезызвестная бесплатная Школа 42 в Кремниевой долине, в которой студенты сами распределяют свое время, сотрудничают со своими сокурсниками в создании проектов и проходят стажировки. А благодаря тому, что большинство информации можно найти онлайн, отпадает нужда в преподавателях и библиотеке, студенты же концентрируются на решении задач и проектных работах, что подготавливает их к реальной работе. Школа 42 принимает заявки кандидатов старше 18-ти лет, но не требует никакого диплома об окончании школы или ВУЗа.

Существует похожий формат обучения и в другом направлении сферы STEM - инжиниринге. Такой формат применяет инженерный колледж Франклина В. Олина (Olin College), основанный еще в 1997 году. Практические знания в электротехнике, компьютерной инженерии и машиностроении играют значительную роль, поэтому учебная программа заключается в работе на проектах по инженерии и дизайну. Данный колледж стремится к полному переосмыслению инженерного образования и периодически проводит анализ учебной программы для постоянного совершенствования. Это разительно отличается от многих традиционных университетов, в которых учебный план может оставаться неизменным на протяжении долгого времени. Колледж также оплачивает половину стоимости каждого учащегося за счет стипендии Олина.

В отличие от первых двух учебных заведений, в университете Minerva Schools at KGI фокус приходится на онлайн-обучение, что особенно актуально в настоящее время. В этом университете существует два факультета - искусств и наук, и бизнеса и вычислительных наук, но первый учебный год проходит у всех одинаково. Вместо изучения отдельных предметов, студенты развивают «transferable skills» (критическое мышление и решение задач) посредством занятий, таких как «мультимодальные коммуникации» и «эмпирический анализ». Каждое занятие проходит через видео-трансляцию с не более 19 учащимися. Уроки структурированы как семинары, а не лекции, что позволяет проводить дискуссии и задействовать всех студентов в активном диалоге. Еще одна примечательная особенность - отсутствие кампуса. Первый год студенты проводят в резиденции в Сан-Франциско, а последующие учебные семестры - в различных городах-хабах по всему миру (в Сеуле, Хайдарабаде, Берлине, Буэнос Айресе, Лондоне и Тайпее). Первый поток был зачислен в 2014 году, когда такая система образования была малоизвестна и непонятна многим, и потому вызывала недоверие. Сейчас же Minerva Schools соревнуется с университетами Лиги Плюща, и считается самым избирательным высшим учебным заведением в мире (в 2020 году из 25000 заявок только 2% были зачислены на программу). К слову, 94% первых выпускников университета (2019 года) устроились на работу, из них около 16% подались в сектор технологий.

Если для каких-то дисциплин действительно важна теория, то можно не сомневаться, что изучаемые в бизнес-школе предметы лучше познаются на практике. Проектный менеджмент, человеческие ресурсы (HR), маркетинг, организационное поведение, менеджмент - это популярные учебные дисциплины, которые редко дают практические знания. А некоторые из них, например, маркетинг, уже даже считаются надпрофессиональными навыками. Однако, тем, кто остановил свой карьерный выбор на бизнес-секторе, не остается опций, как поступить в бизнес-школу для получения квалификации и устройства на работу. Ученическая программа Praxis нашла решение данной проблеме. Подобно школам программирования, первые шесть месяцев программы Praxis учащиеся проводят в “Bootcamp” (учебном лагере). Учебный лагерь подразумевает интенсивное обучение на практике - работе в стартапах, таким образом можно выработать профессиональные навыки и разработать портфолио без учебных дипломов. Затем же участники программы сотрудничают друг с другом, воплощая свои бизнес идеи в реальность.

И все-таки, альтернативное образование заменит традиционное?

Несмотря на то, что альтернативные системы образования существуют не первый год, экспериментальное обучение не так широко распространено. Но в связи с пандемией по всему миру все же происходит переоценка учебных систем, что привело к развитию гибридного образования. Те учебные заведения, которые были приспособлены к онлайн-обучению (например, Minerva School), и чей учебный процесс не был затронут пандемией, лишь доказывают, что альтернативы не уступают традиционному образованию. На территории СНГ к альтернативному образовательному пути относятся более скептически. Для казахстанских работодателей дипломы от ВУЗов с нетрадиционной системой и ученических программ могут нести такую же ценность, как и сертификаты от онлайн-курсов - второстепенную. Нужно отметить, что такие платформы как edX, которые предоставляют онлайн-курсы, не равноценны тому же экспериментальному образованию. Онлайн-курсы больше направлены на самообразование и просвещение, а экспериментальное образование - на развитие практических навыков и подготовке к реальной работе. Однако радует, что и в Казахстане уделяют внимание онлайн-курсам и постепенно развивают платформы по бесплатному образованию. Например, недавно запустившийся портал “Открытый университет Казахстана” по инициативе фонда «Ұлттық аударма бюросы». Онлайн-платформа работает по той же системе, что и Coursera - любой желающий может бесплатно пройти курс онлайн-лекций на интересующую его тему. Однако сертификаты портал пока не предоставляет. Помимо ресурсов академических знаний, появляются казахстанские платформы, где можно приобрести навыки для профессионального и личностного развития. Например, на платформе Edgravity вы найдете онлайн-курсы по дизайн-мышлению, digital-маркетингу и навыкам будущего, а в виртуальной лаборатории педагогического мастерства academia.kz можно найти курсы и материалы для учителей, расширяющие знания о методах преподавания и работы в школе.