Альтернатива отпуску: 4 места для выходного getaway в Алматы

Если вам хочется отдохнуть этим летом, но нет времени на полноценный отпуск рекомендуем арендовать романтичный домик, пожить в юрте, покататься на лошадях или искупаться в высокогорном бассейне с подогревом. Редакция BURO. отобрала для вас четыре проверенных места, где можно качественно отдохнуть и не тратить много времени на дорогу.

Nomad Ethnic Centre

Место построено для тех, кто хочет окунуться в культуру саков через культурно-развлекательные программы и проживание в настоящих юртах в предгорье Ушконыр. Всего на территории центра 17 юрт, одна из которых - музей, с аутентичным дизайном, в которой многие из предметов декора были сделаны местными ремесленниками. В шести юртах проводят мастер-классы, другие оборудованы под рестораны, а пять предназначены для проживания.

Стандартная программа состоит из демонстрации вооружения и доспехов, конной стрельбы из лука, катания на лошадях и знакомства с бытом. Здесь также есть программы по воинскому искусству, где посетители смогут не только увидеть постановку от профессиональных каскадеров, но и побыть лучником, наездником или воином. В центре можно увидеть игру в кокпар и попробовать некоторые его элементы. Еще, в шести юртах проходят мастер-классы от ремесленников, во время одного посетители смогут сделать свой ковер, баскур, вышивку, кииз, обработать шерсть, приготовить блюда казахской кухни, установить или разработать юрту. Тут проводятся концерты казахской национальной музыки и фотосессии в стиле кочевников.

Всего для проживания сдается пять юрт, четыре из которых стилизованные и одна настоящая. Вся конструкция настоящей юрты из дерева, на полу "текемет", "сырмаки" из войлока, "тускиизы" на стенах (ручной работы), а кровати - "кайкыбас тосек". Стоимость аренды варьируется от 20 000 тенге на двоих за стилизованную юрту, 40 000 тенге за настоящую. Разница между стилизованной юртой и настоящей в том, что во второй интерьер приближен к старинному, то есть более аутентичный, а в первом - современная мебель. В юртах нет санузлов - душ и туалет в пристройке неподалёку.

Адрес: Ушконыр, Алматы, Казахстан (Шамалган)

iHouse

В 10 минутах езды от города есть два tiny-house из морских 40 футовых контейнеров - "Роза" и "Габриэль". "Роза" - двухэтажный домик из двух контейнеров, с интерьером и экстерьером из сосны и в некоторых зонах из берёзовой фанеры. Этот домик рассчитан на среднюю семью - 2 взрослых и 2 детей. Также здесь есть балкон на втором этаже с видом на горы и небольшая терраса. Стоимость проживания зависит от дня недели. Аренда стоит 30,000 тенге в сутки с воскресенья по четверг и 34,000 тенге - с четверга по воскресенье.

"Габриэль" - меньше по площади, одноэтажный домик, поэтому вмещает максимум двоих, но тоже со своей террасой. Проживание в домике "Габриель" стоит 25,000 тенге в сутки с воскресенья по четверг и 28000 тенге - с четверга по воскресенье.

В стоимость аренды входит мангал, шампуры, решетки и полные сеты посуды на двоих. Несмотря на маленькую площадь домиков, iHouse - не просто домики-контейнеры, а территория в 368 гектаров - это природа, близлежащая гора, грушевый и старые советские яблоневые сады. Вблизи домиков много интересного - гамак, большой стол для трапез и место для разведения костра по ночам. По всей территории жильцы могут гулять свободно. Оттуда можно пешком дойти до БАО или арендовать лошадей с конного клуба неподалеку в зоне отдыха Almaty Hills. Всего конная прогулка может занять 3-4 часа. Также рядом с конным клубом есть ресторан Alma Hills откуда можно заказать напитки по барному меню.

Адрес: Галамат микрорайон, 1288.

Спортивно-конный клуб "Алтын Тай"

"Алтын Тай" - конный клуб, расположенный недалеко от цента города, на Бутаковке. Здесь 8 конюшен для 68 лошадей, крытый манеж и открытое поле для верховой езды. Для гостей есть мастер-классы и уроки по верховой езде, их ведут члены национальной сборной по конному спорту, но записываться на уроки необходимо заранее. В "Алтын Тай" преподают как индивидуальные уроки, так и в группе, но все по предварительной записи. Для первого занятие можно прийти в любой удобной обуви без молнии с внутренней стороны, но для последующих уроков понадобится экипировка. Шлемы обязательны. Во время тренировок можно покормить лошадей морковкой, сахаром или яблоком. Летом открыт дом-ресторан "Счастье" в стиле шале с возможностью наблюдать над происходящим в крытом манеже.

На территории "Алтын Тай" есть только один гостевой дом - двухэтажный домик, с площадью в 100 квадратных метров. В доме две спальни, гостиная, полностью оборудованная кухня, есть туалетные принадлежности. В гостевой домик можно заказывать еду с ресторана "Счастье" или привезти напитки и продукты с собой. Стоимость аренды от 40 000 тенге посуточно.

Адрес: ущ. Бутаковское, ул. Бейсеуова, 200.

Shymbulak Resort Hotel

Отель находится прямо в горнолыжном курорте "Шымбулак" - все развлечения курорта доступны и для жильцов отеля, некоторые из них за дополнительную оплату. Здесь есть конные прогулки, веревочный парк, рестораны и кафе, туры на квадрациклах, настольный теннис и футбол, скалодром и даже полеты на вертолетах и восхождения в гору.

В самом отеле из самых уютных рекомендуем два типа комнат - "Стандарт" и "Полулюкс" с видом на горы. В стоимость входит бесплатный WiFi, завтрак на двоих, сауна, бассейн с подогревом на летней террасе и посиделки у костра по вечерам. В "Полулюксе" есть балкон, комната чуть больше стандартной. В бассейне с подогревом постоянная температура не спускается ниже 23 градусов по Цельсию, а в жаркие солнечные дни вода достигает 28 градусов. Бассейн открыт с 8:00 до 22:00 (после 22:00 бассейн тоже работает, но необходимо предупредить администратора заранее). Стоимость "стандартной" комнаты начинается от 16,000 тенге за ночь в будние дни и 20,000 тенге в выходные, "Полулюкс" - 20,000 тенге и 25,000 тенге. Также предусмотрены 30% скидки при бронировании от трех и более дней.

Завтраки подаются в "Сарай-Баре". Ресторан открыт с 8:00 до последнего гостя. Кухня с национальными, европейскими блюдами и блюдами восточной кухни. Из элементов декора - бюст Ленина, Кунаева, страницы из старых газет в 60-90-х годов на столах.

Адрес: Горный курорт "Шымбулак", Керей-Жанибек хандар, 640.