Аддикция: существует ли зависимость от социальных сетей?

На повестке дня – зависимость. И мы говорим не только про наркотики, а про все то, что нас окружает: видеоигры, газировка, еда, лайки, порнография, социальные сети. Но как понять и отличить наркоманию, зависимость и аддикцию?

Для определения используется два термина - addiction и dependence. Оба переводятся на русский язык как "зависимость". Однако в медицинском смысле это разные понятия. Для дальнейшего разбора будем называть addiction – аддикцией и зависимостью, а dependence - наркоманией. При этом наркомания – это вид зависимости, но из-за массового употребления и подмены терминов появилась путаница. В общем понимании аддикция – навязчивое желание в повторении каких-то определенных действий. Но определение слишком общее и нужно понимать, что существуют химические и компульсивные зависимости. Химическая – это наркотическая зависимость (наркомания), компульсивная – это поведенческая, бихевиоральная (зависимость). Разница между этими двумя вариантами заключается в так называемой "ломке" (абстинентное состояние). Наркомания влечет за собой ломку, аддикция – нет. Но новостные ресурсы, и "эксперты" начинают путать термины и штамповать таблоиды с громкими заявлениями. Из-за чего и возникает столько противоречий в вопросе зависимостей.

Все современные недуги, связанные с соцсетями, интернетом и прочим можно отнести именно к поведенческой зависимости. То есть да, наблюдается зависимость, но компульсивного характера. А это значит, что зависимость не несет за собой "ломку" и соответствующие проблемы физиологического характера. Да, у сильной аддикции существуют психологические проблемы, и это влечет временное нарушение системы вознаграждения, но это не сравнимо с побочными эффектами наркомании. При этом в DSM-5 (диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам) и ICD-10 (международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем) официально признано всего одна поведенческая зависимость – лудомания (патологическая склонность к азартным играм).

И здесь стоит вернуться к теме социальных сетей. В научном сообществе нет консенсуса, вопрос до сих пор изучается. Как мы упоминали, такая зависимость считается поведенческой, тесно связанной с рядом психологических проблем (например, социальная тревожность, синдром дефицита внимания и гиперреактивности). Но до сих пор идут споры, поскольку причинной связи выделено не было. Что это значит для всех нас, обсессивно проверяющих соцсети каждый день? Ничего однозначного. Вся эта путаница в очередной раз подтверждает важность фактологической точности в вопросах здоровья. И если массовое сознание утверждает "молодежь зависима от социальных сетей" – это ничего не значит без научных доказательств. Конечно, если 95% вашего свободного времени занимает Instagram, Telegram или любой другой gram – это вряд ли хорошо. Но бить тревогу о "зависимости" (тем более с риторикой "наркотической" зависимости) пока еще рано. Все остается на уровне дурацкой вредной привычки, как грызть ногти, кусать губы или щелкать пальцами. И возможно при небольшом усилии воли, у нас получится "слезть" с социальных сетей.