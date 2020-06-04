9 подкастов о бизнесе, стартапах и инвестициях

Для многих предпринимателей наступили трудные и неопределенные времена, справиться с которыми сложно в одиночку. Мы собрали подборку из девяти подкастов, полезных как для опытных бизнесменов, так и для тех, кто только начинает свое дело. В них вы найдете советы по ведению малого, среднего и крупного бизнеса от профессионалов, работавших или возглавляющие такие компании, как Netflix, SoulCycle, Spotify, Jo Malone, узнаете как это - начать бизнес без опыта и МВА, и как лучше всего презентовать свой питч инвесторам.

1 Masters in Business

Подкаст от Bloomberg и его колумниста секции Opinion Барри Ритолца. Барри обсуждает с гостями идеи стратегии менеджмента и развития, а также инвестиции. Гости Masters in Business – бизнесмены, предприниматели, основатели крупного бизнеса и другие профессионалы из разных отраслей, работающие на транснациональные компании.

2 How I Built This

Подкаст от радио NPR, в котором журналист Гай Раз берет интервью у знаменитых предпринимателей. Часто это CEO, либо основатели известных компаний, таких как Patagonia, Duolingo, Jo Malone, Canva и SoulCycle. Каждый гость рассказывает об истоках своего бизнеса, откуда взялась идея и как они смогли построить успешный бизнес, который в итоге стал известным на весь мир.

3 The Tim Ferriss Show

Ведущий подкаста - Тим (Тимоти) Феррисс - предприниматель и автор бестселлера “Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть”. В каждом эпизоде Тим берет интервью у предпринимателей, известных личностей, экспертов своего дела. Тим обсуждает с ними и бизнес-стратегии, и работу в кризисное время, а также расспрашивает гостей об их рутине, привычках, которые помогают им организовывать свое время. Гостями подкаста были Элизабет Гилберт, ЛеБрон Джеймс и Нил Гейман.

4 Заварили бизнес

Подкаст необычного формата - во многом он похож на сериал, но в котором даже сам создатель не знает концовки. Главная героиня – Саша Волкова, бывший финансовый редактор, решившая год назад открыть свою кофейню в Москве, без опыта, степени МВА или какой-либо подготовки. В подкасте вы узнаете не только о реалиях бизнес начинаний, но и о ссорах с партнерами и как коронавирус повлиял на мечту Саши.

5 Masters of Scale

Соосновтаель LinkedIn и венчурный капиталист Рид Хоффман в своем подкасте интервьюирует CEO Netflix, Starbucks, Spotify, Shake Shack, Dropbox и Medium. Вместе они обсуждают бизнес с разных сторон, включая лидерство, менеджмент, поиск инвестиций в стартап. Герои эпизодов затрагивают и личные вопросы, в том числе неудачи в бизнесе и сложности, с которыми пришлось встретиться на пути к успеху. Более того, вместе с Ридом они разбирают как популярные теории о бизнесе отличаются от практики.

6 Продуктивный Роман

Подкаст на русском языке для тех, кто заинтересован в бизнесе в сфере IT и всем, что сопутствует такие начинания, маркетинг, процессы, характерные цифровым бизнесам. Здесь вы узнаете о том, сколько вам нужно денег для контекстной рекламы, как начинали свои бизнесы российские программисты и как в бизнесе можно использовать искусственный интеллект. Вдобавок, все интервью имеют текстовую расшифровку на сайте ведущего.

7 Travel MBA

Подкаст будет полезен тем, кто хочет создать онлайн-бизнес, вести его удаленно и не зависеть от своего местоположения. Гости подкаста – основатели таких бизнесов, они рассказывают о своем пути, нюансах, плюсах и минусах работы, а также о том, как на бизнес влияют культурные особенности клиентов из разных стран.

8 HBR ideaCast

Подкаст от Harvard Business Review, его ведущие - старшие редакторы HBR. Каждую неделю с самыми разными экспертами, профессионалами они обсуждают актуальные темы, связанные с ведением бизнеса, эффективность системы "agile" во время кризиса, цифровую трансформацию и равенство на рабочем месте.

9 The Pitch

Этот подкаст представляет из себя скорее шоу, в котором стартаперы презентуют свои идеи инвесторам. Слушатели выбирают идеи для презентации путем онлайн-голосования, а победивший стартапер после презентует свою идею и бизнес-план команде инвесторов. Каждый питч записывается, в том числе и комментарии инвесторов, встречные вопросы и обсуждения инвесторов между собой. В итоге, читатель получает развернутый кейс в каждом эпизоде.