8 удачных проектов на Kickstarter: кофемолка, дом Толкина, тест на зрение

Не так давно мы рассказывали про Kickstarter. Удивительная платформа, которая позволяет реализовать свои идеи без посредников (почти). Пользователи выступают в роли инвесторов, что позволяет развиваться необычным креативным идеям. Мы выбрали восемь самых удачных.

ARCO – это кофемолка, которая объединяет в себе удобство электрического гриндера с точностью ручного. Встроенный фильтр позволяет достичь необходимого помола - от ибрик до колдбрю.

Нужен ли Kickstarter при производстве стола? Да, если стол не простой, а спроектированный для настольных игр. Модульная конструкция позволяет подстраивать стол под нужды игроков. Компания-производитель Game Theory Tables специализируется на настольных играх и является дочерней компанией BBO Poker Tables (официальный поставщик столов для World Poker Tour).

На концептуальном уровне проект прост до невозможности. Типичные столовые приборы, выполненные из стекловолокна. А это значит – прочность на уровне стали, но в шесть раз легче. За композитными материалами будущее.

Забудьте о визитах к окулистам. С EyeQue Vision Check 2 можно проверить зрение на дому. Нужен лишь смартфон с установленным приложением. Разработкой технологий занимались в университете MIT. Компания получила награду за инновацию на выставке CES 2021.

Лёжа на кровати или диване за просмотром любимого сериала, часто хочется перекусить. Модульный столик The Couch Console удобен даже на самой мягкой кровати - на нем можно разместить специальные контейнеры (например, для хранения снеков), подстаканники с гироскопами и так далее.

Автор вдохновился идеей приключений по типу настольной игры D&D. С той разницей, что его приключения созданы для одного игрока. Игра проходит на заранее подготовленном блокноте, а сюжеты сгенерированы процедурно. Процедурная генерация – это создание случайного контента посредством заранее написанного алгоритма. Принцип обеспечивает уникальность каждого нового приключения.

Этот небольшой девайс позволяет подключить почти любую консоль к почти любому дисплею, к примеру, альтернативно использовать экран ноутбука - вместо громоздкого телевизора. Также ShadowCast может работать как карта захвата изображения для записи или стриминга.

У вас есть возможность помочь сохранить дом Джона Р.Р. Толкина. Когда его личный домик выставили на продажу, фанаты решили, что он должен стать символом. Было предложены сформировать в его стенах первый в мире литературный центр, посвященный творчеству британского автора.