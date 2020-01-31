7 подкастов о велнесс, спорте и правильном питании

Несмотря на отсутствие научных доказательств пользы БАДов, радикальных диет без назначения врача и других модных "оздоровительных" практик, такие активисты как Гвинет Пэлтроу не перестают набирать признание и поддержку среди масс. На этой повальной волне увлечения велнес-практиками, трудно отделить зерна от плевел. Поэтому мы решили подобрать подкасты о здоровье, спорте, фитнесе, подкрепленные экспертными знаниями, исследованиями и комментариями практикующих врачей.

Feel Better, Live More

Feel better Live more - подкаст от терапевта Национальной службы здравоохранения Великобритании с шестнадцатилетним стажем, доктора Рангана Чаттерджи. Цель подкаста - помочь людям разобраться в запутанном мире ЗОЖ, в модных пищевых и фитнес трендах на основе последних научных исследований. В каждом эпизоде доктор разговаривает с приглашенными специалистами по теме. Вдобавок, доктор Чаттерджи развеивает мифы связанные с серьезными ментальными заболеваниями, например, депрессией.

The best thing since sliced bread?

Это подкаст от BBC Radio 4, в котором ведущий Грег Фут вместе с учеными, профессорами и врачами разбирает эффективность таких популярных продуктов, как камбуча, активированный уголь, коллаген в косметике и в пище. Правда ли то, что о них говорят маркетологи? Также на подкасте вы узнаете, могут ли пробиотики улучшить микрофлору кишечника и спасти нас от болезней, связанных с ЖКТ? Работают ли на самом деле витамин С и цинк против простуды или санитайзеры для рук в профилактике заболеваний? В последнем эпизоде подкаста ведущий вместе с группой ученых и врачей разбирает каждый эпизод документального сериала The Goop Lab - что правда, а что нет.

The Doctor's Kitchen

Подкаст, посвященный правильному питанию от практикующего врача и преподавателя курса кулинарной медицины Университета Бристоля доктора Рупи Ауйла. Ведущий вместе с коллегами и другими экспертами нутрициологии и спорта говорит о том, как с помощью еды можно предотвратить болезни и поддержать их лечение. В подкасте есть отдельная серия, посвященная профилактике одной из самых главных проблем современности, связанных со здоровьем - частых воспалительных процессах, эндометриозе, сердечнососудистых заболеваний, где доктор Ауйла и гости разбирают причины, последствия и рассказывают, какой рацион может помочь сохранить здоровье.

The anxious achiever

Переутомление и перегорание - одна из самых частых причин проблем со здоровьем. Этот подкаст от Harvard Business Review поможет разобраться в отношениях между ментальным здоровьем и карьерой. Ведущая подкаста Морра Ааронс-Меле разговаривает с руководителями компаний, бизнесменами, которые прошли или проходят через частый стресс, тревожность и другие эмоциональные сложности из-за работы. Помимо настоящих историй, на подкаст приглашают психологов, которые делятся советами по менеджменту, рассказывают как совмещать и бороться с ментальными проблемами в профессиональной жизни.

Побежали?!

Подкаст от главного русскоязычного сайта о беге Newrunners. Ведущие редактор портала Марина Шиняева и бегун Игорь Лисник делятся своим опытом и знаниями о беге, рассказывает о беге как о культуре, объясняют основы, разбираются в мифах и заблуждениях, связанных с бегом. Вместе с другими экспертами Марина и Игорь помогут понять бегать ли вам с тренером или самому, можно ли совмещать бег и алкоголь, как правильно настроить рацион, расскажут как правильно сочетать бег и фитнес и как получить рельефное тело без стероидов.

Deliciously Ella

Супружеская пара Элла и Мэттью Миллс разбираются в трендах, связанных с поддержанием физического и ментального здоровья. С помощью врачей они развеивают мифы, связанные с диетами, потреблением мяса, разбираются в том, на сколько модные велнес практики на самом деле эффективны. В подкасте вы узнаете, нужно ли считать калории, количество соли и сахара в рационе или это все пустая трата времени? Помимо этих тем, ведущие также обсуждают проблемы устойчивого развития индустрии и пищевых отходов.

TRAINED

Подкаст от Nike, в котором вы услышите советы и инсайты от профессионалов фитнес индустрии и спорта, ученых, врачей-исследователей, а также известных спортсменов, таких как ЛеБрон Джеймс. Новыми и проверенным техникам гости подкаста делятся в каждом эпизоде. Помимо тем о спорте и фитнесе на TRAINED часто появляются эпизоды о мотивации, долголетии, уверенности, спортивной психологии и последних биотехнологиях, используемых в оздоровительных целях.