7 интересных настольных игр

Pandemic/Пандемия

Количество игроков: 2–4

Сложность: 6/10

Здесь персонажи берут на себя роль управленцев в центрах по борьбе с инфекционными заболеваниями. По всему миру начинают распространяться страшные болезни, и задача игроков – спасти мир от заразы. Игра проходит на карте мира, где изображены несколько крупнейших городов планеты. Постепенно в разных точках планеты распространяется эпидемия. Игроки должны остановить и сдерживать её совместными усилиями. У каждого персонажа (всего их четыре) есть свои особенности, сильные/слабые стороны. За каждый ход игрок может совершить передвижение, лечение населения города, исследование вакцины, либо строительство станций. Процесс игры основан на картах, которые позволяют игрокам выполнять всевозможные действия. Фишка в том, что в колоду подмешаны карты "эпидемий", которые ускоряют развитие болезней.

Экивоки

Количество игроков: 2–16

Сложность: 3/10

"Экивоки" объединяет множество небольших игр в одну. Герои начинают на клетке под цифрой "1". Первый игрок бросает кубик, и в зависимости от выпавшей цифры, берет карту с заданием. На каждой карте написано слово, которое другие игроки должны отгадать. В зависимости от цифры на кубике вы можете: объяснять его другими словами, прочитать его "задом наперёд", спеть песню, нарисовать, показать жестами, слепить из пластилина, либо отвечать на наводящие вопросы ("да" или "нет"). Сколько слов отгадают, на столько клеток вы и продвинетесь. Если вы отгадываете слово во время хода другого игрока, то продвигаетесь на одну клетку. Несмотря на кажущуюся простоту, у игры большой стратегический потенциал. На карте есть особые задания, которые позволяют прыгнуть сразу на несколько клеток вперед. Это заставляет игроков выжидать, не отгадывать и не позволять выиграть другому игроку.

Photosythesis/Фотосинтез

Количество игроков: 2–4

Сложность: 5/10

Безумно красивая игра "Фотосинтез" позволяет вам стать деревом, буквально. Перед стартом каждый выбирает себе один вид дерева и высаживает небольшой росток на краю поляны. Постепенно этот росток начнет разрастаться, образуя большой лес. На протяжении игры вокруг поля вращается солнце, именно оно дает игрокам очки "света". Благодаря им растут деревья и появляются новые ростки. Игра завершается после трёх полных оборотов солнца вокруг игрового поля. Сложность в том, что тень от деревьев других игроков не дает расти вашим. Мало того, что игра очень красивая, она может стать отличным инструментом для обучения детей как особенностям процесса фотосинтеза, так и биологии в целом.

Колонизаторы/Settlers of Catan

Количество игроков: 3–4 (5–6 с дополнением)

Сложность: 7/10

Классика жанра настольных игр, которая почему-то не очень популярна в Казахстане. Здесь вы играете роль колонизаторов нового необитаемого острова. Он выкладывается из маленьких картонных шестиугольников в большой шестиугольник, который по всем краям ограничен водой. Здесь можно добывать пять ресурсов: древесину, кирпич, шерсть, зерно и руду. С их помощью игроки могут продолжать колонизацию путем постройки дорог, поселений и городов. За все успешные действия игроки получают победные очки, игра заканчивается, когда один из игроков набирает десять очков. Сложность игры заключается в нюансах: с кем торговать, в какую сторону строить дорогу, какой ресурс зарабатывать, в каком направлении выстраивать рыцарей и так далее.

Magic: The Gathering

Количество игроков: 2 (больше – в спец. играх)

Сложность: 10/10

Magic: The Gathering – коллекционная карточная игра, которую придумали в 1993 году. Её суть заключается в том, что вы покупаете разные наборы карт и из них формируете свою собственную колоду. Общие правила довольно простые, но разнообразие карт повергает в ужас. Сейчас в игре 15404 уникальные карты. Все их нужно знать. Конечно, не обязательно все их значения заучивать, но нужно знать основную тактику и самые боеспособные типы колод. Втянуться в это новичку тяжело, но благо, в Алматы есть своё небольшое сообщество Magic: The Gathering. По средам и четвергам члены сообщества занимаются обучением новичков. Их клуб играет в рамках магазина Aydahar и имеет официальный статус от Wizards Play Network, а это значит, что за игры вы можете получать очки Planeswalker (специальная международная система поощрения игроков).

Azul/Азул

Количество игроков: 2–4

Сложность: 4/10

Вас вызывает сам король Португалии. Его приказ – украсить стену традиционной азулежу. Это название португальских изразцов (керамические и глиняные плитки). Собственно, главная цель каждого раунда – собрать полоску из пяти плиток в определенном порядке (в коробке всего 100 плиток). Каждый по очереди начинает размещать разные плитки, и как только кто-нибудь собирает пятерку, начинается подсчет очков. Человек с наибольшим количеством очков выигрывает. В 2018 году "Азул" номинировали на одну из самых престижных премий в мире настольных игр – Spiel des Jahres 2018. В случае, если игра не понравится, плитку можно использовать в украшении комнаты, качество материала позволяет.

Fallout. Настольная игра

Количество игроков: 2–4

Сложность: 7/10

Настольная игра основана на вселенной одной из самых популярных игр современности – Fallout. Игра полностью сохраняет уникальный сеттинг – постапокалипсис в США будущего, культура которого осталась в 60-х. Это прослеживается в дизайне карточек и кубиков. По своей структуре Fallout похожа на остальные настольные ролевые игры, но с измененной, упрощенной механикой. Вы выбираете себе персонажей и пускаетесь в одно из нескольких приключений. В зависимости от ваших решений, сюжет игры будет изменяться, и ни одна сессия не будет похожа на предыдущую. В процессе вам предстоит сразиться с мутантами, рейдерами и выполнить десятки заданий.