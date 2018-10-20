7 мобильных игр, которые стоят вашего внимания

Мы уже как-то рассказывали об играх на смартфоны, на которые не стыдно потратить свои свободные часы. В этот раз редакция Buro 24/7 выбрала семь серьезных игр. Вы сможете стать мальчиком против тотального государства, последним человеком на Земле и королем вымышленного мира.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Игра от студии Capybara Games стала вершиной развития видеоигр на смартфонах. Хвала от всех уважаемых критиков, многочисленные фанаты и успешные продажи. Все это благодаря уникальной механике игры, необычному сеттингу и визуальному стилю. Вся сюжетная составляющая и процесс игры завязаны на аудио-визуальной подаче. Это значит, что боевка, диалоги и загадки так или иначе будут связаны с картинкой или звуком. Допустим вы оказываетесь перед закрытой дверью. Чтобы ее открыть нужно решить головоломку. Вы можете заметить, что в отражении озера есть куст, которого нет в реальности, именно он станет ключом. Время вашего телефона может влиять на ход видеоигры, потому что некоторые события напрямую связаны с циклом луны. И несмотря на пиксельную графику, художникам удалось воссоздать всю глубину живой природы: свет заката, шелестящие на ветру листья и рябь от брошенного в воду камня.

Купить игру можно на iOS и Android.

Inside/Limbо

Издатель Playdead выпустил свой первый платформер Limbo в 2010-м году на консоль Xbox360. Затем в 2016-м свет увидел второй платформер - Inside. Сейчас же обе игры можно пройти на смартфоне. И в Limbo, и в Inside вы играете за маленького мальчика, который в одиночку сталкивается с жестоким антиутопичным миром, где на него охотятся вооружённые люди с собаками. Технически игры напоминают любой другой платформер с загадками, препятствиями и бесконечными прыжками.

Купить Inside можно только на iOS, но Limbo доступен на iOS и Android.

The End of the World

Разработчик Шон Венхам посвятил эту игру своей возлюбленной. Это путешествие для разбитых сердец. Игра, в которой вы остаетесь совсем один, наедине с собой. Здесь вы не найдете страшных монстров, диалогов или вообще людей. Вы играете за последнего человека на Земле, который проснулся спустя несколько дней после конца света. В мире не осталось буквально никого. У вас нет конкретной задачи, вы просто ходите по пустому, заброшенному городу. По мере прохождения вам будут встречаться разные объекты, которые эмоционально важны протагонисту. Они вызывают у него серию воспоминаний, которые позволят сложить полную картину событий.

Купить игру можно на iOS и Android.

Banner Saga/ Banner Saga 2

Banner Saga - это идеальный пример удачного портирования игры с компьютера на смартфон. Несмотря на всю сложность тактической ролевой игры, в обе части Banner Saga можно комфортно играть на маленьком экране. Сюжет игры крайне запутанный и сложный. Это история о том, как разные народы, несмотря на все разногласия, пытаются объединиться против общего зла. На сценаристов очень сильно повлияли классические скандинавские сказки и фентези. Игровой процесс очень похож на Final Fantasy Tactics, где вы управляете небольшим отрядом. Следите за его экипировкой, благосостоянием и уровнем. Боевая система - это традиционная тактическая пошаговая игра, в которой вы пытаетесь выбрать наиболее выгодное расположение для своих бойцов и сразить всех противников. Сейчас на смартфоны доступно две части игры, в ближайшем времени планируется релиз третьей, финальной части.

Купить Banner Saga можно на iOS и Android. Вторя часть также доступна для iOS и Android.





GOROGOA

Безумно красивая пазл-игра без инструкций. Есть только четыре картинки, которые можно складывать между собой. Игрок должен найти между ними связь и понять смысл истории, чтобы продвинуться дальше. События разворачиваются в 20-м веке, во время мира, войны и последующей перестройки. По мере развития сюжета, история все глубже уходит в темы духовности и религии.

Купить игру можно на iOS и Android.

Oxenfree

Oxenfree - это редкий пример того как сделать мобильную видеоигру по-настоящему жуткой. Вы управляете молодой девушкой, которая отправилась со своими друзьями на заброшенный остров. С каждым шагом вглубь острова с ребятами начинают происходить странные события. Кажется, что они ходят кругами, что с ними происходят события, которые уже были, а через карманное радио с ними начинают контактировать потусторонние существа. Основа игрового процесса - это диалоги (которые влияют на отношение к вам ваших приятелей) и радио главной героини, которое позволяет решать головоломки и говорить с существами.

Купить игру можно на iOS и Android.

Reigns

Самая простая игра из всей подборки, но не менее увлекательная. Вы вживаетесь в роль короля и на ваши плечи сваливается целое королевство. Вам нужно следить за четырьмя ресурсами (церковь, люди, армия и деньги). Если один из них дойдет до нуля - вас четвертуют, сожгут или отравят. Сама игра проходит по принципу тиндера: вам предлагают ситуацию и вы решаете свайпать вправо или влево. Каждое решение влечет за собой необратимые последствия. Также отдельно продается версия игры Reigns: Her Majesty, где вы сможете отыграть роль королевы. Отдельного внимания заслуживает Reigns: Game Of Thrones со всеми любимыми персонажами, судьбы которых будут зависеть от вас.

Купить игру можно на iOS и Android.