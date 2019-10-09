6 рецептов легких коктейлей в домашних условиях

С осенью начинается сезон дождей, похолодание и хандра. Животные впадают в спячку, а люди уединяются в своих квартирах. Лучший способ скрасить такое время – выпить вкусный коктейль. Но осенью так не хочется никуда выбираться из уютного дома. Наверное у каждого в холодильнике найдется Coca-Cola, Sprite или Schweppes. Так вот каждый из этих напитков отлично сочетается с алкоголем. Поэтому мы и собрали шесть простых рецептов коктейлей, которые можно приготовить в домашних условиях без дополнительных интсрументов вроде тумблеров, шейкеров и джиггеров.

Coca-Cola

Виски-кола

Ингредиенты:

Coca-Cola - 150мл

Виски - 50мл

Лед

Стакан хайбол (высокий, цилиндрической формы) наполните льдом и дайте время охладиться. Постепенно залейте виски и Coca-Cola, перемешайте коктейльной (длинной) ложкой.

Малибу-кола

Ингредиенты:

Малибу - 50мл

Coca-Cola - 150мл

Лайм - 10г.

Лимон - 20г.

Лед

Наполните хайбол льдом. В первую очередь залейте "Малибу" и вслед за ним Coca-Cola. Медленно перемешайте ложкой и украсьте кружками лимона и лайма.

Sprite

Текила бум

Ингредиенты:

Серебряная текила - 50мл

Sprite - 150мл

Налейте 50 миллилитров текилы и 150 миллилитров Sprite в стакан рокс. Накройте его салфеткой (или лучше даже несколькими) и сильно ударьте стаканом по столу три раза. Коктейль начнет пениться и в этот момент его нужно начать быстро пить.

Яблочный ром кулер

Ингредиенты:

Белый ром - 50мл

Яблочный сок - 100мл

Sprite - 50мл

Яблоки - 35гр

Лед

Наполните хайбол льдом, залейте яблочным соком, добавьте ром. Долейте Sprite и осторожно перемешайте ложкой. Украсьте тремя дольками свежего яблока.

Schweppes

Мартини тоник

Ингредиенты:

Белый вермут - 100мл

Schweppes Tonic - 100мл

Лайм - 60гр

Лед

Заполните винный бокал льдом, выжмете лайм и залейте вермут. Добавьте Schweppes Tonic и перемешайте. Украсьте кружками лимона.

Тоник с малиной

Ингредиенты:

Свежая малина - 9-10 штук

Джин - 50мл

Сахарный сироп - 15мл

Schweppes Tonic - 150мл

Лед

Заполните хайбол льдом, залейте джин, сироп и насыпьте малину. Медленно перемешайте и налейте Schweppes Tonic.