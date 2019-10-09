6 рецептов легких коктейлей в домашних условиях
Без шейкера, джиггера и прочей магии
С осенью начинается сезон дождей, похолодание и хандра. Животные впадают в спячку, а люди уединяются в своих квартирах. Лучший способ скрасить такое время – выпить вкусный коктейль. Но осенью так не хочется никуда выбираться из уютного дома. Наверное у каждого в холодильнике найдется Coca-Cola, Sprite или Schweppes. Так вот каждый из этих напитков отлично сочетается с алкоголем. Поэтому мы и собрали шесть простых рецептов коктейлей, которые можно приготовить в домашних условиях без дополнительных интсрументов вроде тумблеров, шейкеров и джиггеров.
Coca-Cola
Виски-колаИнгредиенты:
Coca-Cola - 150мл
Виски - 50мл
Лед
Стакан хайбол (высокий, цилиндрической формы) наполните льдом и дайте время охладиться. Постепенно залейте виски и Coca-Cola, перемешайте коктейльной (длинной) ложкой.
Малибу-колаИнгредиенты:
Малибу - 50мл
Coca-Cola - 150мл
Лайм - 10г.
Лимон - 20г.
Лед
Наполните хайбол льдом. В первую очередь залейте "Малибу" и вслед за ним Coca-Cola. Медленно перемешайте ложкой и украсьте кружками лимона и лайма.
Sprite
Текила бумИнгредиенты:
Серебряная текила - 50мл
Sprite - 150мл
Налейте 50 миллилитров текилы и 150 миллилитров Sprite в стакан рокс. Накройте его салфеткой (или лучше даже несколькими) и сильно ударьте стаканом по столу три раза. Коктейль начнет пениться и в этот момент его нужно начать быстро пить.
Яблочный ром кулерИнгредиенты:
Белый ром - 50мл
Яблочный сок - 100мл
Sprite - 50мл
Яблоки - 35гр
Лед
Наполните хайбол льдом, залейте яблочным соком, добавьте ром. Долейте Sprite и осторожно перемешайте ложкой. Украсьте тремя дольками свежего яблока.
Schweppes
Мартини тоникИнгредиенты:
Белый вермут - 100мл
Schweppes Tonic - 100мл
Лайм - 60гр
Лед
Заполните винный бокал льдом, выжмете лайм и залейте вермут. Добавьте Schweppes Tonic и перемешайте. Украсьте кружками лимона.
Тоник с малинойИнгредиенты:
Свежая малина - 9-10 штук
Джин - 50мл
Сахарный сироп - 15мл
Schweppes Tonic - 150мл
Лед
Заполните хайбол льдом, залейте джин, сироп и насыпьте малину. Медленно перемешайте и налейте Schweppes Tonic.
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